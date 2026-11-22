Chương trình nằm trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2026, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chương trình được tổ chức tại điểm cầu chính Bảo tàng Hà Nội; hai điểm cầu kết nối tại Khu lưu niệm Bác Hồ (xã Thư Lâm), Khu di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy (xã Quốc Oai) và tại nhiều xã phường, thu hút hàng nghìn cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia hưởng ứng.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Lê Kim Anh khẳng định, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, áo dài đã trở thành một biểu tượng văn hóa đặc sắc, gắn bó mật thiết với đời sống của người Việt Nam. Không chỉ là trang phục truyền thống, áo dài còn là kết tinh của vẻ đẹp, tâm hồn và cốt cách người Việt; tôn vinh nét dịu dàng, duyên dáng, thanh lịch mà cũng đầy bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam.

Ban tổ chức tặng hoa các đơn vị tham dự chương trình

"Chương trình đồng diễn Áo dài của Phụ nữ Thủ đô được tổ chức với mong muốn chuyển tải thông điệp: Mỗi phụ nữ Thủ đô sẽ trở thành một sứ giả lan tỏa bản sắc Việt thông qua Áo dài", bà Lê Kim Anh nói.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tin tưởng, những cảm xúc đẹp từ chương trình sẽ tiếp tục lan tỏa tình yêu áo dài, tình yêu văn hóa Việt Nam trong mỗi gia đình, mỗi cộng đồng; để áo dài ngày càng hiện diện nhiều hơn trong cuộc sống, mãi là niềm tự hào của người Việt Nam và là nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Không chỉ diễn ra tại 2 điểm cầu chính, chương trình còn diễn ra tại nhiều xã, phường trên địa bàn Thủ đô, với sự góp mặt của hơn 5.000 hội viên phụ nữ

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa: Trình diễn những bộ sưu tập áo dài đặc sắc kết nối áo dài từ truyền thống đến hiện đại của các nhà thiết kế; trao tặng áo dài và học bổng cho 50 nữ sinh trung học phổ thông của thành phố với thông điệp “Tặng áo dài - Trao ước mơ xanh”; trao giải Cuộc thi ảnh trực tuyến "Phụ nữ Thủ đô check-in với Áo dài" năm 2026.

Đặc biệt là màn đồng diễn dân vũ với sự tham gia của gần 500 cán bộ, hội viên phụ nữ tại không gian Bảo tàng Hà Nội kết nối với gần 5.000 hội viên phụ nữ tại các xã, phường, tạo nên những hình ảnh đẹp về tinh thần đoàn kết, tự tin, năng động của phụ nữ Thủ đô; đồng thời khẳng định sức sống bền vững của các giá trị văn hóa Việt Nam trong đời sống đương đại.