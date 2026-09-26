Màn đối đầu gay gắt giữa ông Netanyahu và các đại biểu tại LHQ

Khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bước lên bục phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 24/9, hàng chục đại biểu đồng loạt rời hội trường.

Một số người la ó và phản đối, trong khi phái đoàn Israel đứng dậy vỗ tay. Reuters mô tả đây là màn phản đối công khai nhằm vào nhà lãnh đạo Israel giữa lúc nước này chịu sức ép ngoại giao ngày càng lớn liên quan cuộc chiến tại Gaza.

"Trước khi tôi bắt đầu, xin đưa ra một thông báo ngắn gọn. Nếu còn bất kỳ kẻ hèn nhát về đạo đức nào chưa rời khỏi hội trường, hãy làm điều đó ngay bây giờ", ông Netanyahu nói.

Trong bài phát biểu, Thủ tướng Israel tập trung bảo vệ chiến dịch quân sự của nước này và bác bỏ cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng tại Gaza.

"Sự thật đơn giản là Israel không gây ra diệt chủng mà ngăn chặn điều này", ông tuyên bố. Israel từ lâu bác bỏ cáo buộc diệt chủng, cho rằng các chiến dịch quân sự nhằm vào Hamas.

Ông Netanyahu cũng dành phần đáng kể trong bài phát biểu để công kích Thị trưởng New York Zohran Mamdani, người từng gọi ông là "tội phạm chiến tranh" và tuyên bố sẽ tìm cách bắt giữ ông nếu có thẩm quyền pháp lý. Sau đó, ông Mamdani thừa nhận thị trưởng New York không có quyền trực tiếp thực hiện việc bắt giữ này.

"Ông đã tìm cách ngăn cản tôi đến đây và bịt miệng tôi, song ông không thể bịt miệng tôi và sự thật", ông Netanyahu nói.

Thủ tướng Israel cáo buộc ông Mamdani ủng hộ Hamas, đồng thời chỉ trích một số chính phủ Tây Âu mà ông cho là đã nhượng bộ những lực lượng bài Do Thái.

Ông cũng cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar lan truyền thông tin sai lệch về Israel. Những cáo buộc này được ông Netanyahu đưa ra trong bài phát biểu và không đồng nghĩa với việc đã được các bên độc lập xác nhận.

Tương tự một số lần phát biểu trước đây tại LHQ, ông Netanyahu sử dụng các vật thể làm đạo cụ. Ông giơ một chiếc máy nhắn tin liên quan vụ tấn công nhằm vào thành viên Hezbollah tại Lebanon năm 2024. Ông cũng đưa ra một thiết bị thu tín hiệu Internet Starlink và nói sẽ để lại cho phái đoàn Iran.

Ông Netanyahu cho rằng chính quyền Iran cuối cùng sẽ bị người dân lật đổ và nói thiết bị Starlink có thể giúp những người rời khỏi Iran kể lại câu chuyện của họ trên mạng xã hội.

Phản ứng sau bài phát biểu, ông Mamdani cáo buộc Thủ tướng Israel tiếp tục đưa ra những tuyên bố mà ông cho là sai lệch để bác bỏ các cáo buộc liên quan chiến dịch quân sự tại Gaza. Ông cũng nhắc lại lệnh bắt giữ mà Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành đối với ông Netanyahu.

ICC đã ban hành lệnh bắt đối với ông Netanyahu vào năm 2024 với các cáo buộc liên quan tội ác chiến tranh và tội ác chống loài người. Israel bác bỏ cáo buộc của tòa án và phản đối thẩm quyền của ICC trong vụ việc.

Màn bỏ ra ngoài tại Đại hội đồng LHQ cho thấy sự đối đầu ngoại giao gay gắt xung quanh chính sách của Israel tại Gaza. Reuters cho biết ông Netanyahu cũng đang đối mặt với áp lực chính trị trong nước khi Israel chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử ngày 27/10.