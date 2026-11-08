Màn diễn bikini nóng bỏng ở chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Sau phần thi áo dài, 25 cô gái bước vào phần thi áo tắm trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Các thí sinh khoe hình thể quyến rũ trong trang phục bikini hai mảnh kết hợp tà màu hồng pastel.

Sau hơn 2 tháng ở nhà chung, các cô gái trở nên tự tin trong những bước catwalk và thần thái, biểu cảm khi trình diễn áo tắm. Đây là phần thi được mong chờ, khuấy động không khí của 7.000 khán giả có mặt ở Quảng trường Danh vọng để theo dõi đêm thi.

Từng bước chân catwalk tự tin, những cú bung tà ấn tượng của 25 cô gái nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả.

Nguyễn Hồng Hạ Nghi sinh năm 2006, đến từ Đà Nẵng, có chiều cao ấn tượng 1,74 m.

Bùi Mai Linh là một trong bốn cô gái đến từ Hải Phòng. Cô là sinh viên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Đinh Diệu Anh sinh năm 2003, đến từ Hà Nội. Cô cao 1,68 m, tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương.

Bùi Minh Phương sinh năm 2005, đến từ Hà Nội, là sinh viên năm cuối chuyên ngành Quản trị tại Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE) - Vương quốc Anh.

Phạm Lê Ái Linh sinh năm 2007, là sinh viên năm hai ngành Kế toán chất lượng cao, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Tạ Thị Hoa sinh năm 2005, đến từ Thái Nguyên, sinh viên năm thứ ba chuyên ngành Du lịch Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên (TNUS).

Trịnh Ngọc Huyền sinh năm 2007, đến từ Gia Lai. Ngọc Huyền là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh, đạt danh hiệu Hoa khôi trường Đại học Tài chính - Marketing (Miss UFM 2025).

Trần Xuân Khánh Linh sinh năm 2006, đến từ Gia Lai, là sinh viên Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam.

Vũ Hồng Hạnh sinh năm 2003, đến từ Phú Thọ, tốt nghiệp chuyên ngành Luật - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Nguyễn Thái Anh Thư sinh năm 2006, đến từ Đồng Tháp, là đương kim Hoa khôi Đại học Đồng Tháp và là sinh viên năm thứ hai ngành Sư phạm Tiếng Anh.

Vũ Thị Khánh Vi sinh năm 2004, cao 1,65 m, đến từ Ninh Bình, tốt nghiệp xuất sắc ngành Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương.

Lưu Phương Anh sinh năm 2002, cao 1,68 m, là sinh viên khoa Quản lý Kinh doanh và Marketing, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.