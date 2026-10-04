Màn đi dây giữa trời gây chú ý tuần qua

Vận động viên đi dây người Estonia Jaan Roose chinh phục sợi dây dài 160 m treo ở độ cao 120 m giữa trung tâm Seoul ngày 1/10, trong sự kiện đi dây trên cao giữa đô thị đầu tiên của Hàn Quốc.

Người dân di chuyển bằng xe bán tải qua khu vực ngập nước ở Bangkok, Thái Lan, ngày 28/9. Gần 300 mm mưa trút xuống thủ đô trong 48 giờ, mức cao kỷ lục trong nhiều thập kỷ, khiến Bangkok phải tuyên bố tình trạng thiên tai.

Người dân lội qua khu chợ ngập nước ở Bangkok, Thái Lan, ngày 28/9. Mưa lớn trút khoảng 320 mm nước xuống thành phố trong vài ngày, khiến nhiều khu dân cư ngập sâu, hàng nghìn người phải tới nơi sơ tán.

Trong khi đó, bên kia bán cầu, bờ Đông nước Mỹ cũng hứng chịu cảnh ngập lụt bão ven biển đổ bộ. Một gia đình mang theo đồ đạc lội qua con phố ngập nước sau mưa lớn tại Wildwood, bang New Jersey, ngày 26/9.

Một chiếc thuyền nằm trên bãi biển Sunset sau khi bị gió lớn đánh dạt vào bờ tại Vancouver, British Columbia, Canada, ngày 26/9.

Tàu Starship cùng tên lửa đẩy Super Heavy V3 của SpaceX rời bệ phóng trong chuyến bay thử nghiệm thứ 14 tại Starbase, bang Texas, ngày 28/9.

Yaniv Hayun, một trong những người tham gia khống chế kẻ tấn công trên chuyến bay FZ1073 của Flydubai, sau khi tới sân bay quốc tế Ben Gurion gần Tel Aviv ngày 30/9. Trước đó, cơ phó của chuyến bay từ Dubai tới Tel Aviv đã tấn công cơ trưởng, khiến máy bay lao xuống gần 4.300 m trong chưa đầy 30 giây. Hành khách cùng phi hành đoàn sau đó khống chế người này, giúp chuyến bay chở hơn 170 người hạ cánh an toàn tại Saudi Arabia.

Robot hình người lau sàn một căn hộ ở trung tâm San Francisco, bang California, Mỹ. Những cỗ máy này đang dần được thử nghiệm ngoài nhà máy, với các công việc thường ngày như dọn dẹp nhà cửa, dù khả năng xử lý những nhiệm vụ phức tạp vẫn còn hạn chế.

Một thành viên Vệ binh Quốc gia Mexico đội mũ bảo hộ cho Comando, chú chó Chihuahua được lực lượng này nhận nuôi. Comando trở thành gương mặt quen thuộc trong các buổi lễ và sự kiện cộng đồng, tại Mexico City.

Hai tay vợt Nhật Bản Miwa Harimoto và Hina Hayata thi đấu trận chung kết đôi nữ gặp cặp Man Kuai - Wang Manyu của Trung Quốc tại Asian Games ở Toyota, Nhật Bản, ngày 28/9.

Vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp Robbie McCormick bật khỏi ngọn sóng trên Đại Tây Dương tại Lido Beach, New York, ngày 25/9, trước thời điểm một cơn bão mạnh ven biển tiến vào vùng đông bắc Mỹ.

Người tham gia chèo chiếc bí ngô khổng lồ trong lễ hội thu hoạch mùa thu tại Trung tâm Triển lãm Thành tựu Kinh tế Quốc dân (VDNH) ở Moscow, Nga, ngày 26/9.

Minh Tuấn