Man City vùi dập đối thủ 5-1 ở Champions League

Man City phô diễn sức mạnh.

Phil Foden có một đêm thi đấu bùng nổ khi ghi hat-trick Champions League đầu tiên trong sự nghiệp, góp công lớn giúp Manchester City đánh bại AEK Athens với tỷ số 5-1 tại Etihad. Đội bóng của Enzo Maresca áp đảo trong phần lớn thời gian, phô diễn khả năng tấn công đa dạng và tiếp tục duy trì thành tích bất bại trên sân nhà ở Champions League trước các đại diện ngoài top 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu kể từ tháng 3/2018.

Man City nhanh chóng tạo khác biệt ngay trong hiệp một. Phút 12, cú đá phạt của Enzo Fernandez đưa bóng dội xà, tạo điều kiện để Elliott Anderson băng vào đá bồi, ghi bàn thắng đầu tiên cho câu lạc bộ. Đội chủ nhà tiếp tục kiểm soát thế trận và khiến hàng thủ AEK phải chống đỡ liên tục. Allan suýt nhân đôi cách biệt với cú sút trúng xà ngang, trước khi Foden lên tiếng ở phút 34.

Sau pha phối hợp ăn ý với Rico Lewis, tiền vệ người Anh tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc cao, giúp Man City bước vào giờ nghỉ với lợi thế hai bàn. Rayan Cherki thậm chí còn có cơ hội nâng tỷ số lên 3-0, nhưng thủ môn Alberto Brignoli đã cứu thua xuất sắc.

AEK bất ngờ nhen nhóm hy vọng sau giờ nghỉ. Stavros Pilios tận dụng khoảng trống bên phần sân Man City, đón đường chuyền của Zini rồi dứt điểm cận thành, rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Tuy nhiên, đội chủ nhà không mất nhiều thời gian để dập tắt hy vọng của đối thủ.

Phút 57, Cherki xử lý kỹ thuật trước khi tung cú sút chân trái từ rìa khu vực 16,5 m, đưa bóng vào góc khung thành để tái lập cách biệt hai bàn. 7 phút sau, tiền vệ người Pháp tiếp tục kiến tạo cho Lewis băng xuống, trước khi hậu vệ này chuyền ngược để Foden dứt điểm nâng tỷ số lên 4-1.

Foden có ngày thi đấu thăng hoa.

Foden hoàn tất cú hat-trick ở phút 75. Nhận đường chuyền của Ryan McAidoo, tiền vệ người Anh dễ dàng đệm bóng vào lưới từ cự ly gần, khép lại màn trình diễn xuất sắc của cá nhân anh và đội chủ nhà.

Chiến thắng đậm giúp Man City chấm dứt chuỗi bốn trận không thắng trên sân nhà tại các giải đấu châu Âu diễn ra vào thứ 3. Trong khi đó, AEK tiếp tục kéo dài chuỗi 20 trận sân khách không thắng tại Champions League, trước chuyến tiếp đón đầy thử thách với Real Madrid ở lượt đấu kế tiếp.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.