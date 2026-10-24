Man City thua trận đầu tiên tại Premier League 2026/27

Aston Villa có màn trình diễn ấn tượng trước Manchester City khi đánh bại đội khách 2-1 trên sân Villa Park tối 24/10. Trong khi thầy trò Unai Emery chơi chặt chẽ và tận dụng tốt những sai lầm của đối thủ, Man City lại gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng và xuyên thủng hàng phòng ngự đội chủ nhà.

Villa nhập cuộc đầy quyết tâm và chỉ mất 6 phút để mở tỷ số. Từ đường chuyền thiếu chính xác của Ruben Dias, Marc Guehi xử lý lúng túng và để mất bóng. John McGinn nhanh chóng chuyền cho Nicolas Jackson, tạo điều kiện để tiền đạo này vượt qua sự truy cản của Anderson trước khi dứt điểm đánh bại thủ môn Donnarumma.

Jackson làm lu mờ Haaland.

Bàn thua sớm buộc Man City phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Đội khách kiểm soát bóng vượt trội và liên tục gây sức ép lên khung thành Villa, nhưng lại thiếu chính xác ở những tình huống quyết định. Phút 29, Ndiaye đưa bóng dội cột dọc, trong khi Rayan Cherki cũng không thể đánh bại thủ môn Zion Suzuki.

Theo thống kê của Sky Sports, Man City có tới 29 lần chạm bóng trong vùng cấm Villa ở hiệp một, nhiều nhất trong một hiệp đấu tại Premier League mùa này. Tuy nhiên, đội khách chỉ tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 0,54, phản ánh sự thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm.

Những nỗ lực của Man City cuối cùng cũng mang lại kết quả ở phút 52. Ndiaye vượt qua Ian Maatsen bên cánh phải trước khi thực hiện quả tạt thuận lợi để Erling Haaland đánh đầu tung lưới Suzuki, quân bình tỷ số 1-1.

Tuy nhiên, khi Man City vừa lấy lại thế trận, hàng thủ đội khách tiếp tục mắc sai lầm. Phút 60, Ibrahim Mbaye, cầu thủ vừa được tung vào sân, có pha xử lý bên cánh phải rồi chuyền bóng vào trong cho Jackson. Cú dứt điểm của tiền đạo Villa không quá hiểm hóc, nhưng Donnarumma lại để bóng lọt qua người, giúp đội chủ nhà lần thứ hai vượt lên dẫn trước.

Haaland thất vọng khi Man City thua Aston Villa.

Nếu Villa cho thấy sự sắc bén trong những tình huống quyết định, Man City lại tự làm khó mình bằng những sai sót cá nhân. Hai bàn thua đều xuất phát từ những tình huống mà hàng phòng ngự đội khách hoàn toàn có thể xử lý tốt hơn.

Bình luận trên Sky Sports, cựu tiền đạo Clinton Morrison đánh giá cao màn trình diễn của đội chủ nhà, đồng thời chỉ trích cách Man City thi đấu trong hiệp hai. Ông cho rằng Villa chơi thoải mái và hiệu quả hơn, trong khi Man City gây thất vọng dù liên tục gây sức ép lên khung thành đối phương.

Morrison cũng dành lời khen cho Jackson khi nhận định tiền đạo này chính là cầu thủ tạo nên khác biệt giữa hai đội bằng màn trình diễn xuất sắc.

Sau bàn thua thứ hai, Man City đẩy cao đội hình nhưng không tạo được sức ép đủ lớn để tìm bàn gỡ. Theo Sky Sports, đội khách chỉ tung ra hai cú sút kể từ khi bị dẫn 1-2. Phút 89, Haaland có cơ hội đánh đầu nguy hiểm, nhưng Maatsen kịp thời phá bóng giải nguy.

Unai Emery đang đưa Villa vào phom tại Premier League.

Trong những phút còn lại, Villa duy trì cự ly đội hình hợp lý, tranh chấp quyết liệt và không để đối thủ có nhiều khoảng trống. Sự tập trung của hàng phòng ngự giúp đội chủ nhà bảo toàn chiến thắng 2-1.

Kết quả này cũng đánh dấu chiến thắng thứ ba liên tiếp của Aston Villa trước Man City tại Premier League. Một lần nữa, Unai Emery cho thấy khả năng tổ chức chiến thuật hiệu quả khi giúp Villa khắc chế đối thủ mạnh bằng lối chơi kỷ luật, pressing quyết liệt và những pha phản công sắc bén.