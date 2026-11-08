Man City thua muối mặt Nottingham: Cơn tuyệt vọng của nhà giàu

Phản ứng của Nottingham

Khi Liam Delap ghi bàn ấn định tỷ số 3-1 cho Nottingham Forest bằng cú sút chân trái có thể đưa bóng xuống sông - sân City Ground nằm ngay cạnh sông Trent, con sông dài thứ ba ở Vương quốc Anh - nhưng lại găm vào góc cao khung thành Man City, Evangelos Marinakis nhướng mày.

Delap là hung thần của Man City. Ảnh: N.F

Không một cơ mặt nào khác chuyển động, Marinakis, người được bạn bè gọi là “Pavarotti”, mở chai nước khoáng nhỏ rồi uống như thể vừa băng qua sa mạc Sinai.

Ông chủ Nottingham ăn mừng chiến thắng trước Man City. Nhưng trên hết, ông ăn mừng một thắng lợi tài chính. Nếu đội nhà thất bại, ông sẽ phải sa thải HLV Oliver Glasner, người có hợp đồng được bảo vệ bằng điều khoản bồi thường cho phép đòi khoảng 40 triệu bảng.

Đây là trận cầu tâm điểm vòng 10 Ngoại hạng Anh. Forest chiến đấu vì sự sống còn, bởi họ nằm trong nhóm xuống hạng dù sở hữu đội hình được xây dựng để giành vé dự cúp châu Âu. Man City đặt cược cả nửa chức vô địch Premier League.

Chiến thắng 1-0 của Arsenal trước Hull City mang lại cho đội bóng của Mikel Arteta khoảng đệm 6 điểm. Nếu City không đáp lại bằng 3 điểm, chức vô địch sẽ bắt đầu tuột khỏi tay họ sau hai thất bại liên tiếp trước Villa và Brighton.

Rốt cuộc, đà sa sút càng trầm trọng. City của Enzo Maresca bị nuốt chửng bởi lối chơi thiếu nhịp độ. Quá nhiều đường chuyền dễ dãi, quá nhiều nhịp dừng và sự nuông chiều bản thân cuối cùng khiến cả đội chìm vào trạng thái mê ngủ.

Bóng đá chưa bao giờ là môn thể thao vận hành theo một đường thẳng. Tích lũy điểm số có thể mang nhiều ý nghĩa, cũng có thể không nói lên điều gì.

Cunha ghi bàn như một tiền đạo: đột phá vào vòng cấm, kéo bóng chân phải, sút chân trái. Ảnh: N.F

City khởi đầu Premier League bằng những chiến thắng mà xét về lối chơi, họ không xứng đáng có được. Chuỗi 7 trận thắng liên tiếp càng khiến người ta ngộ nhận về một quá trình vốn đã hé lộ những vấn đề.

Việc trở về đúng thực lực là điều sớm muộn, cho dù giải đấu không có đội hình nào chất lượng hơn họ. Những dòng chảy ngầm vẫn vận động dưới bề mặt, rồi trong màn sương Nottingham, phơi bày toàn bộ đội bóng.

Man City hoảng loạn

Phút thứ 6, trong nỗ lực tuyệt vọng triển khai bóng ngắn từ sân nhà, Gvardiol nhận ra mình không có ai để chuyền lên phía trước và trở thành con mồi dễ dàng cho Jair Cunha.

Đó là điều xảy ra với những đội bóng đã quá an nhàn. Khi cầu thủ không còn tích cực di chuyển để tạo phương án chuyền cho đồng đội cầm bóng, khi khát vọng và nỗi sợ cùng biến mất, khi tất cả tự mãn rằng đôi chân mình đủ tài hoa để chẳng cần chạy chỗ, những điểm yếu sẽ xuất hiện.

Lỗi không chỉ thuộc về Gvardiol. Cunha, người đá trong hệ thống trung vệ 3 người, rời vị trí, lao lên pressing, khiến Gvardiol cùng hàng thủ City bất ngờ.

Man City kém về mọi mặt. Ảnh: MCFC

Bàn thắng như một tiền đạo của anh đẩy âm lượng lên cao trong SVĐ đang bùng cháy bởi những cảm xúc mãnh liệt. Tập thể sở hữu dàn sao đắt nhất Premier League đứng đó, choáng váng vì không thể đáp trả sức ép nghẹt thở từ chủ nhà.

Glasner chứng minh sở trường của mình là thiết kế những phương án chiến thuật để ứng phó đối thủ. Ông gặp đúng kịch bản hoàn hảo: Anderson bị Delap, McAtee và Yates liên tục quấy phá, không còn lựa chọn nào ngoài việc trả bóng về cho các trung vệ, vì phía trước không ai di chuyển.

Gần đây, City thường xuyên rơi vào tình cảnh ấy. Chừng nào bóng chưa tới 1/4 cuối sân, Erling Haaland và Rayan Cherki vẫn đứng ngoài cuộc chơi. Như thể trách nhiệm của họ không bao gồm nửa phần sân còn lại.

Khi Enzo Fernandez cũng tách khỏi tuyến giữa và nhập vào trạng thái đứng nhìn ấy, Anderson cùng các đồng đội ở hàng thủ bị bỏ mặc.

Phép màu vô ích của Cherki

Nottingham đánh úp City bằng một pha phản công để nâng tỷ số lên 2-0. Anderson lao vào tranh chấp gần vòng cấm đội chủ nhà, Schlager giành phần thắng, còn Delap khai thác sự mất cân bằng mà cả Dias lẫn Guehi đều không kịp phản ứng.

Cú sút quyết đoán đánh bại Donnarumma. Đôi khi, sự căng thẳng khiến đầu óc thêm trì trệ thay vì giúp con người tỉnh táo.

Bàn thắng nghệ thuật của Cherki không có ý nghĩa. Ảnh: P.L

Đến giờ nghỉ, Maresca thay Gvardiol và Guehi bằng Nunes và O’Reilly. Đó là một cú kích điện nhỏ. City bước vào hiệp hai với vẻ hứng khởi. Trong môi trường mới dễ thở hơn, Enzo Fernandez và Cherki bắt đầu lùi xuống xin bóng.

Thế rồi xuất hiện phép màu. Cherki thực hiện cú vô lê chân trái ngoạn mục ngay khi bóng bật ra.

City hưng phấn trong vài phút. Haaland có thêm hai cú sút ít nhiều hứa hẹn, còn Forest cố thủ trong vòng cấm. Tại đó, họ đứng vững nhờ Milenkovic và Murillo xuất sắc.

Rồi chủ nhà tung đòn kết liễu. Một pha chuyển trạng thái dài 70 mét khiến City hoảng loạn. Delap bật tường với Gibbs-White, bứt tốc rồi ghi bàn.

Marinakis thở phào. Mikel Arteta mở hội. Để Maresca đỏ mặt và các ông hoàng UAE bẽ bàng. Arsenal ngự trên đỉnh bảng với khoảng cách 6 điểm mà trông như cả triệu điểm.