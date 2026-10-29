Man City thoát hiểm, trả món nợ cho Brighton sau 18 năm

Thủ môn dự bị Geronimo Rulli trở thành người hùng của Man City khi cản phá 2 quả luân lưu, giúp đội nhà vượt qua Brighton sau trận hòa 2-2 ở vòng 4 Cup Liên đoàn Anh hôm 29/10 (giờ Hà Nội).

Chiến thắng giúp Man City trả món nợ từ mùa 2008-2009, khi họ cũng hòa Brighton 2-2 nhưng thua 3-5 trên chấm luân lưu ở vòng 2. Sau 18 năm, kịch bản tương tự tái diễn, chỉ khác lần này đội bóng thành Manchester được hưởng niềm vui.

Thủ môn dự bị Geronimo Rulli trở thành người hùng khi cản phá 2 quả luân lưu, giúp Man City đánh bại Brighton ở vòng 4 Cup Liên đoàn Anh, ngày 29/10 (giờ Hà Nội). Ảnh: PA.

Trên sân Etihad, HLV Enzo Maresca thay tới 9 vị trí trong đội hình xuất phát so với trận trước, đồng thời cho nhiều trụ cột như Erling Haaland hay Gianluigi Donnarumma nghỉ ngơi. Quyết định xoay tua suýt khiến đội đương kim vô địch không áp đặt được cuộc chơi, thậm chí còn bị thủng lưới trước.

Từ pha phối hợp giữa Jack Hinshelwood và Georginio Rutter, bóng được căng ngang vào vòng cấm để Malick Yalcouye dứt điểm cận thành mở tỷ số cho Brighton ở phút 30. Thủ môn Rulli chạm được tay vào bóng nhưng không thể cứu thua.

Man City phải nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Mateo Kovacic mới tìm được bàn gỡ. Phút 40, tiền vệ người Croatia tung cú sút chìm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, đưa bóng chạm cột dọc rồi đi vào lưới, quân bình tỷ số 1-1.

Tuy nhiên, chỉ khoảng 90 giây sau khi hiệp 2 bắt đầu, Brighton lại dội gáo nước lạnh vào đội chủ nhà. Jaouen Hadjam căng ngang từ cánh trái để Rutter dứt điểm tinh tế, tái lập lợi thế cho đội khách.

Rutter sau đó có thêm 2 cơ hội kết liễu Man City, nhưng đều bỏ lỡ. Một lần anh bị Rulli xuất sắc cản phá, lần còn lại dứt điểm vào cạnh lưới sau khi đã vượt qua thủ môn người Argentina.

Thoát thua, Man City vùng lên và có bàn gỡ 2-2 ở phút 72. Từ cú sút phạt chìm của Rayan Cherki, bóng chạm gót Vitor Reis đổi hướng, khiến thủ môn Jason Steele bất lực.

Những phút cuối, Brighton tiếp tục khiến CĐV chủ nhà thót tim khi Mats Wieffer sút bóng trúng cột dọc. Hai đội không thể phân định thắng thua sau 90 phút, buộc phải bước vào loạt luân lưu.

Tưởng chừng lợi thế nghiêng về Brighton khi Kovacic sút hỏng ở lượt thứ tư, nhưng Rulli đã cứu Man City bằng 2 pha cản phá liên tiếp trước Yasin Ayari và Lewis Dunk. Xen giữa là cú sút thành công của Cherki, giúp đội chủ nhà thắng 4-3.

Màn thoát hiểm đưa Man City vào tứ kết, tiếp tục hành trình bảo vệ chức vô địch. Đội bóng thành Manchester hiện sở hữu 9 danh hiệu Cup Liên đoàn Anh, chỉ kém kỷ lục 10 lần đăng quang của Liverpool.

Nếu tiếp tục vô địch mùa này, Man City sẽ san bằng thành tích của Liverpool. Còn trước mắt, thầy trò HLV Maresca có thể ăn mừng chiến thắng nghẹt thở, trước khi tái đấu Brighton ngay tại Etihad ở Ngoại hạng Anh ngày 31/10.