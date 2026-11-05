Man City thắng thót tim Leipzig, Donnarumma bị chê thậm tệ

Ở cuộc so tài trên đất Đức tại đấu trường Cúp C1 , Man City 2 lần vượt lên dẫn trước nhưng đều đánh mất lợi thế, trước khi nhờ duyên ghi bàn của Haaland vào lưới Leipzig để giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

Đáng chú ý, Donnarumma đã mắc lỗi trong bàn thủng lưới đầu tiên của Man City, khi bị Ridle Baku đánh bại ở góc gần, gỡ hòa 1-1 cho Leipzig.

Người hâm mộ Man City muốn HLV Enzo Maresca thay Donnarumma nhưng ông đã lên tiếng bảo vệ học trò. Ảnh: One Football

Trong trận đấu, người gác đền số 1 của Man City cũng có tình huống cứu thua, nhưng các pha xử lý thiếu chắc chắn của Donnarumma gây ra mối lo lớn cho các CĐV. Một số bức xúc yêu cầu HLV Enzo Maresca phải loại thủ thành người Italia.

Man City mua Donnarumma từ PSG ở hè 2025, và đã có mùa đầu tiên ấn tượng, thực sự đáp lại niềm tin từ Pep Guardiola. Nhưng ở chiến dịch đang diễn ra, số lần tay giữ gôn 27 tuổi mắc lỗi mỗi lúc một tăng lên. Có thể kể đến những sai sót ở trận Man City thua 1-2 Aston Villa (Ngoại hạng Anh), hay lần gặp lại đội bóng cũ mà anh cùng đồng đội thua 2-4 PSG,…

“Với Donnarumma, tuần này anh ta có thể giúp đội thắng trận, nhưng tuần sau lại gây ra kết quả ngược lại. Một thủ môn mà phong độ cứ thất thường và trồi sụt như vậy thì không chấp nhận được”, một người hâm mộ lên tiếng và lập tức nhận được sự đồng tình: “Nếu không cẩn thận, Donnarumma sẽ hủy hoại CLB này mất”.

CĐV khác thẳng thừng: “Donnarumma là thủ môn tệ nhất mà Man City từng có”. Và giải pháp được một người đưa ra: “Bán Donnarumma ngay tháng 1 tới đây đi, chúng ta chẳng mất gì cả”. Có fan tiếc rẻ, nêu ra: “Lẽ ra Man City nên giữ lại James Trafford”,…

Bất kể những chỉ trích nhắm vào Donnarumma, HLV trưởng Man City, Enzo Maresca vẫn bảo vệ học trò cũng như tuyên bố, ông không nghĩ đến việc thay đổi vị trí thủ môn trong đội hình xuất phát vào lúc này.