Man City thắng thẹt thở Brighton trên chấm luân lưu

Man City ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị

Brighton đá đôi công sòng phẳng với Citizens

Bất ngờ xảy đến ở phút 30, Yalcouye thoát xuống dứt điểm tung lưới Man City

Đội khách vươn lên dẫn trước

Nhưng cũng chỉ mất 10 phút, Man City tìm lại thế cân bằng nhờ cú sút xa hiểm hóc của Kovacic

45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 1-1

Ngay đầu hiệp hai, Rutter nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách

Đồng đội chia vứi với Rutter

Phút 72, Cherki đá phạt, bóng chạm chân Reis đổi hướng bay vào lưới san hòa 2-2

Hòa trong 90 phút chính thức, hai đội phải phân định thắng thua trên chấm 11m

Thủ môn Rulli xuất sắc cản phá 2 cú đá của Ayari và Dunk giúp Man City thắng penalty 4-3

Man City giành tấm vé vào vòng tứ kết cúp Liên đoàn

Nguồn ảnh: MCFC, MC Fever, BHA, Carabao Cup