Man City thắng Sunderland 5-3: Rượt đuổi hấp dẫn, Haaland chốt hạ

●Ngoại hạng Anh

Man City

5-3

Sunderland

Fernandez 9’

Cherki 29’

Semenyo 43’, 57’

Haaland 81’

KẾT THÚC

Brobbey 12’, 33’, 59’

Thống kê trận đấu

55%Kiểm soát bóng45%

16Sút17

6Sút trúng đích9

6Phạt góc5

0Thẻ vàng1

0Thẻ đỏ0

Tối 20/9, Man City đánh bại Sunderland 5-3 trên sân Etihad (Manchester) ở vòng 5 Ngoại hạng Anh. Đội chủ nhà ba lần vượt lên nhưng Sunderland liên tục bám đuổi nhờ cú hat-trick của Brian Brobbey. Khả năng tạo cơ hội vượt trội và hiệu quả ở những thời điểm quyết định giúp Man City giữ lại 3 điểm sau trận đấu có 8 bàn thắng.

Sunderland nhập cuộc rất tự tin và tạo được những pha phản công nguy hiểm. Tuy nhiên, Man City mới là đội mở tỷ số ở phút 9. Enzo Fernandez thực hiện quả đá phạt hiểm hóc từ cánh phải, đưa bóng vượt qua thủ môn Roefs rồi cuộn vào góc xa. Chỉ 3 phút sau, Sunderland đáp trả. Le Fee chọc khe xuyên hàng thủ Man City để Brobbey thoát xuống, dứt điểm gỡ hòa 1-1.

Man City thắng Sunderland 5-3. (Ảnh: Reuters)

Man City sau đó dần kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng Sunderland vẫn duy trì khả năng phản công trực diện. Phút 29, Cherki tận dụng tình huống hàng thủ đội khách lúng túng để sút chìm nâng tỷ số lên 2-1. Sunderland một lần nữa cân bằng chỉ 4 phút sau, khi Meunier căng ngang để Brobbey đệm bóng vào lưới trống.

Hiệp một khép lại với lợi thế 3-2 cho Man City sau bàn thắng của Semenyo ở phút 43. Đáng chú ý, Sunderland tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng hơn trong 45 phút đầu. Hai đội cùng có 7 cú sút, nhưng đội khách đạt xG 2,02 so với 0,68 của Man City. Brobbey còn suýt hoàn tất hat-trick trước giờ nghỉ nhưng bị Donnarumma cản phá.

Trận đấu tiếp tục diễn ra với nhịp độ rất cao trong hiệp hai. Phút 57, Cherki chọc khe xuyên tuyến, Haaland chủ động nhường bóng để Semenyo băng xuống dứt điểm nâng tỷ số lên 4-2. Tuy nhiên, Sunderland chỉ mất 2 phút để rút ngắn cách biệt. Angulo căng ngang cho Brobbey đệm bóng cận thành, hoàn tất cú hat-trick.

Từ thời điểm đó, Sunderland tiếp tục gây sức ép và khiến hàng thủ Man City nhiều lần rơi vào trạng thái hỗn loạn. Dias phải cứu bóng ngay trên vạch vôi ở phút 70. Đây là giai đoạn cho thấy trận đấu chưa hề được định đoạt dù Man City vẫn dẫn bàn.

Đến phút 81, Haaland mới giúp đội chủ nhà tạo khoảng cách an toàn. Gvardiol thoát xuống bên trái rồi căng ngang để tiền đạo người Na Uy dứt điểm ở cột xa. Trọng tài biên ban đầu báo việt vị nhưng VAR xác định bàn thắng hợp lệ.

Sunderland vẫn tiếp tục tấn công trong những phút cuối và một lần đưa bóng trúng cột dọc. Tuy nhiên, tỷ số 5-3 được giữ nguyên. Man City kết thúc trận đấu với 17 cú sút, 9 lần trúng đích và xG 4,15. Sunderland cũng tạo ra tới 16 cú sút, đạt xG 2,73. Trận đấu phản ánh đúng thế trận đôi công cởi mở, trong đó Man City nhỉnh hơn ở khả năng tận dụng những cơ hội quyết định.

Thông tin trước trận đấu Man City vs Sunderland

Man City có chuỗi trận không đến nỗi nào khi vượt qua Man Utd trong thế thiếu người tại Ngoại Hạng Anh. Họ vẫn thể hiện được nhiều phẩm chất riêng, đặc biệt là khả năng chống chịu sức ép lớn khi chỉ có 10 người trên sân. Erling Haaland đã ghi bàn trong cơ hội gần như là duy nhất của anh suốt 90 phút trên sân khách.

Đến trận đấu tại Cúp quốc nội, Man City thắng dễ Norwich 5-0 mà không tốn quá nhiều sức. Nửa xanh thành Manchester vẫn là ứng viên vô địch hàng đầu của giải, nhưng trước mắt họ sẽ là một Sunderland không hề dễ chơi. Trong những ngày tháng trở lại hạng đấu cao nhất, “mèo đen” biến mình trở thành một kẻ ngáng đường.

Arsenal phải rất vất vả mới có thể thắng Sunderland 2-0 khi được chơi hơn người và đối phương đá hỏng quả phạt đền. Sunderland chắc chắn sẽ trình diễn lối chơi tương tự trước Man City bởi họ hiểu rằng đôi công với thầy trò HLV Maresca không phải lựa chọn sáng suốt.