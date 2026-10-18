Man City thắng nghẹt thở, HLV Maresca đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh

Chiến thắng 3-2 trước Ipswich Town tối 17/10 không chỉ giúp Man City duy trì thành tích toàn thắng tại Ngoại hạng Anh mùa này mà còn đưa HLV Enzo Maresca đi vào lịch sử giải đấu với kỷ lục chưa từng có.

Man City tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 bằng chiến thắng 3-2 trước Ipswich Town trên sân Etihad.

Dù phải trải qua những phút cuối đầy căng thẳng, đoàn quân của HLV Enzo Maresca vẫn giành trọn 3 điểm, qua đó nối dài chuỗi trận toàn thắng lên con số 7.

Đáng chú ý, kết quả này giúp Maresca trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh giành chiến thắng ở cả 7 trận đầu tiên dẫn dắt một CLB.

Nhà cầm quân người Italy chính thức vượt qua cột mốc 6 trận thắng liên tiếp từng được thiết lập bởi những tên tuổi như Pep Guardiola, Carlo Ancelotti và Ole Gunnar Solskjaer.

HLV Maresca đang có khởi đầu ấn tượng tại Man City. Ảnh: Getty Images Sport

Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, Man City nhanh chóng thể hiện sự vượt trội về thế trận. Phil Foden mở tỷ số ở phút 19 sau đường kiến tạo của Jeremy Doku.

Tuy nhiên, Ipswich bất ngờ gỡ hòa chỉ hai phút sau nhờ công Daizen Maeda, khiến đội chủ nhà phải tiếp tục gia tăng sức ép.

Trong thời điểm Man City cần một ngôi sao tạo ra khác biệt, Erling Haaland một lần nữa lên tiếng.

Tiền đạo người Na Uy ghi bàn ở phút 34 trước khi hoàn tất cú đúp ở phút 69, giúp đội chủ sân Etihad dẫn trước 3-1. Dù Zian Flemming rút ngắn tỷ số xuống 2-3 từ chấm phạt đền ở phút 90, Man City vẫn bảo toàn được chiến thắng.

Haaland, tay săn bàn đỉnh cao. Ảnh: Shutterstock Editorial

Nếu Haaland là người trực tiếp định đoạt trận đấu bằng khả năng săn bàn, Maresca lại cho thấy dấu ấn trên băng ghế huấn luyện. Man City dưới thời chiến lược gia người Italy không chỉ duy trì khả năng kiểm soát bóng và tạo sức ép mà còn thể hiện bản lĩnh ở những thời điểm khó khăn.

Tuy nhiên, chiến thắng trước Ipswich cũng cho thấy Man City chưa thực sự hoàn hảo. Việc để đối thủ ghi hai bàn ngay tại Etihad là lời cảnh báo về khả năng phòng ngự, đặc biệt khi đội bóng phải đối mặt với những tình huống phản công nhanh. Nếu muốn duy trì cuộc đua đường dài, Maresca chắc chắn cần cải thiện sự chắc chắn nơi hàng thủ.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận những gì Maresca đang làm được. Bảy trận toàn thắng, 21 điểm tuyệt đối và ngôi đầu bảng là thành tích ấn tượng đối với một HLV mới tiếp quản đội bóng. Quan trọng hơn, ông đang từng bước chứng minh khả năng xây dựng một tập thể có sức cạnh tranh cao, thay vì chỉ dựa vào những ngôi sao tấn công.