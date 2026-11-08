Man City tái hiện kỷ lục buồn sau 122 năm ở Ngoại hạng Anh

Theo Opta, đoàn quân của HLV Enzo Maresca trở thành đội thứ 2 trong lịch sử giải đấu cao nhất nước Anh khởi đầu mùa giải bằng 7 chiến thắng, trước khi thua cả 3 trận tiếp theo. Trước đó, chỉ Sheffield Wednesday trải qua cú rơi tương tự ở mùa giải 1904-1905.

Đáng nói, đối thủ vừa gieo sầu cho Man City lại là Nottingham Forest, đội bóng đứng áp chót bảng xếp hạng trước vòng 10 và chưa ghi nổi bàn nào trên sân nhà ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Man City đã trải qua trận đấu đáng quên tại sân City Ground ở vòng 10 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Shutterstock Editorial

Thế nhưng, hàng thủ đội khách liên tục mắc sai lầm, tạo điều kiện để hậu vệ Jair Cunha mở tỉ số và tiền đạo Liam Delap nhân đôi cách biệt chỉ sau 18 phút.

Dù Rayan Cherki rút ngắn tỉ số xuống 1-2 đầu hiệp 2, Man City vẫn trắng tay khi Delap hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-1 cho Nottingham Forest.

Trớ trêu hơn, người nhấn chìm hy vọng ngược dòng của đội bóng thành Manchester lại trưởng thành từ chính lò đào tạo của họ.

Tiền đạo Delap trở thành cầu thủ thứ 2 từng khoác áo Man City ghi 2 bàn vào lưới đội bóng cũ trong một trận Ngoại hạng Anh, sau Nicolas Anelka trong màu áo Bolton hồi tháng 12/2006.

Liam Delap ăn mừng bàn thắng thứ hai của mình vào lưới đội bóng cũ Man City. Ảnh: Alamy

Thất bại tại City Ground tiếp tục phơi bày những vấn đề nơi hàng phòng ngự Man City. Theo thống kê của ban tổ chức Ngoại hạng Anh, đội bóng áo xanh đã để thủng lưới trong 11 phút đầu ở cả 3 trận thua gần nhất, cho thấy sự sa sút đáng lo ngại sau màn khởi đầu hoàn hảo.

HLV Enzo Maresca thừa nhận các học trò không đáp ứng được yêu cầu về cường độ thi đấu: “Trong hiệp 1, chúng tôi không theo kịp đối thủ và thua trong các pha tranh chấp. Đến khi muốn phản ứng thì đã quá muộn”.

Nhà cầm quân người Ý cũng chỉ ra những sai sót trong khâu phòng ngự, đặc biệt là khả năng chống phản công. Ông cho rằng Man City cần tận dụng quãng nghỉ dành cho đội tuyển quốc gia để tìm ra nguyên nhân và khắc phục tình trạng này.

Chuỗi trận sa sút khiến đội chủ sân Etihad chỉ có 21 điểm sau 10 vòng, bị Arsenal bỏ xa 6 điểm trong cuộc đua vô địch.

Trái lại, chiến thắng đầu tiên trên sân nhà giúp Nottingham Forest vươn lên vị trí thứ 16, thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ.

Từ vị thế toàn thắng 7 vòng đầu tiên đến 3 thất bại liên tiếp, Man City đang đánh mất lợi thế từng tạo dựng. Áp lực giờ đây đặt lên HLV Maresca trong việc v