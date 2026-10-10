Man City suýt 'đi đêm' thành công vụ 115 cáo buộc

Manchester City đang đối mặt với án phạt của Premier League. Ảnh: Reuters.

Theo Bloomberg, Manchester City từng tiến hành các cuộc đàm phán hòa giải sơ bộ với Premier League ngay trước thời điểm phán quyết có tội chính thức được công bố. Đội chủ sân Etihad vừa bị Ủy ban Độc lập kết luận vi phạm 114/115 quy tắc tài chính giai đoạn 2009-2018, với cáo buộc làm sai lệch sổ sách hơn 900 triệu bảng thông qua các hợp đồng tài trợ khống từ Abu Dhabi (UAE).

Kế hoạch dàn xếp tập trung vào việc chi trả một khoản tài chính khổng lồ thay vì chịu các án phạt kỷ luật nặng nề như trừ điểm, tước danh hiệu vô địch hay bị trục xuất khỏi giải đấu. Động thái kể trên nhằm mục đích thu hẹp quy mô vụ kiện, song tiến trình nhanh chóng sụp đổ do "The Citizens" kiên quyết khẳng định mình hoàn toàn vô tội.

Kịch bản dàn xếp kín nếu diễn ra thành công chắc chắn vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ các đội bóng như Manchester United, Liverpool, Arsenal và Tottenham. Nhóm câu lạc bộ này đều đã chính thức gửi văn bản yêu cầu quyền bồi thường thiệt hại, với tổng số tiền bồi hoàn sau phán quyết có thể chạm ngưỡng 1 tỷ bảng.

Hiện tại, Manchester City đã chính thức đệ đơn kháng cáo lên ban tổ chức giải đấu. Đại diện đội bóng tuyên bố kết luận của cơ quan độc lập chứa đựng nhiều sai sót nghiêm trọng về mặt nguyên tắc, đồng thời nhấn mạnh câu lạc bộ đang nắm giữ đầy đủ bằng chứng thép để lật ngược tình thế.

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