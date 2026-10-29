Man City nhọc nhằn vượt ải Brighton

Man City nhọc nhằn đánh bại Brighton. Ảnh: Reuters.

Dù tung vào sân đội hình phụ, Brighton mới là đội thi đấu lấn lướt và vượt trội hoàn toàn về chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG 2,03 so với 0,76). Phút 30, Malick Yalcouye đệm bóng cận thành mở tỷ số cho đội khách sau cú sút của Georginio Rutter.

Man City nhanh chóng có câu trả lời ở phút 40 khi Mateo Kovacic dứt điểm hiểm hóc từ rìa vùng cấm sau đường kiến tạo của Phil Foden, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Ngay đầu hiệp hai, Brighton tái lập thế dẫn bàn ở phút 47 nhờ pha dứt điểm lạnh lùng vào góc thấp khung thành của Rutter. Tuy nhiên, bản lĩnh đội chủ nhà lên tiếng ở phút 72.

Từ quả đá phạt của Rayan Cherki, bóng chạm gót trung vệ Vitor Reis đổi hướng đi thẳng vào lưới, gỡ hòa 2-2 cho Man City. Tỷ số hòa sau 90 phút buộc hai đội phải bước vào loạt luân lưu may rủi.

Trên chấm 11 m, Geronimo Rulli sắm vai người hùng của Man City. Dù Kovacic đá hỏng quả phạt đền ở lượt thứ tư, thủ môn người Argentina xuất sắc bay người cản phá liên tiếp hai cú sút của Yasin Ayari và thủ quân Lewis Dunk bên phía Brighton.

Cú sút quyết đoán thành bàn của Cherki chính thức ấn định chiến thắng 4-3 nghẹt thở cho thầy trò HLV Enzo Maresca.

Sau trận đấu này, "The Citizens" sẽ lại tái đấu Brighton tại vòng 9 Premier League, diễn ra vào ngày 31/10.

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