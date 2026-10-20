Man City nguy cơ bị trừ điểm nặng, xuống đá giải hạng nhất Anh

Man City đang chờ kết quả giải quyết vụ việc với Premier League, sau khi bị kết luận vi phạm hơn 100 cáo buộc liên quan đến các quy định tài chính.

Đội chủ sân Etihad luôn phủ nhận mọi cáo buộc sai phạm và đã kháng cáo kết luận của ủy ban độc lập.

Tuy nhiên, Daily Mail cho biết, Man City sẽ phải nhận án trừ điểm đủ nặng để chắc chắn xuống hạng. Theo tờ báo này, lãnh đạo Premier League đang thúc đẩy việc công bố hình phạt trước khi có kết quả kháng cáo.

Man City nhiều khả năng sẽ phải xuống đá giải hạng nhất - Ảnh: SunSport

Kịch bản được đánh giá có khả năng xảy ra cao nhất là một án trừ điểm rất lớn, khiến Man City gần như không còn cơ hội trụ hạng.

Chưa dừng lại ở đó, đội bóng có thể phải chịu thêm một án trừ điểm khác, buộc họ ở lại giải hạng nhất thêm một mùa.

Nguồn tin cho rằng phương án trực tiếp trục xuất Man City khỏi Premier League khó xảy ra, bởi điều này sẽ đẩy hệ thống các giải đấu thuộc EFL vào tình trạng "hỗn loạn chưa từng có".

Sau khi hình phạt được xác định, Man City cần được tạo điều kiện để tái thiết. Đây được xem là biến cố có thể làm rung chuyển bóng đá Anh.

Vụ việc dự kiến khép lại vào khoảng Giáng sinh hoặc đầu năm mới. Theo quy trình giải quyết kháng cáo rút gọn, đơn kháng cáo được Man City nộp ngày 1/10 phải được đưa ra xem xét trong vòng 12 tuần. Phán quyết sau đó phải được ban hành trong vòng 30 ngày.

Dù vậy, Man City có thể phản đối thời hạn này, với lập luận rằng quy định đẩy nhanh quá trình kháng cáo mới được áp dụng năm nay, trong khi những cáo buộc ban đầu nhằm vào họ đã được đưa ra từ 2023.

Đội chủ sân Etihad khẳng định sở hữu những bằng chứng để chứng minh sự trong sạch, đồng thời tuyên bố sẽ đấu tranh đến cùng trong cuộc đối đầu pháp lý với Premier League.

Trên sân cỏ, đoàn quân của HLV Enzo Maresca hiện dẫn đầu BXH với thành tích toàn thắng cả 7 trận kể từ đầu mùa.

Man City đang hướng tới chức vô địch đầu tiên kể từ năm 2024, sau khi bị Arsenal vượt qua trong cuộc đua đăng quang mùa trước.