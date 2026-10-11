Man City hủy diệt Liverpool trong ngày Haaland 'nổ súng'

12/10/2026 00:22

foul Hết giờ, Man City hủy diệt Liverpool 3-0 để dẫn đầu BXH

12/10/2026 00:21

time Trận đấu có 3 phút bù giờ

12/10/2026 00:14

report Cơ hội tốt cho Liverpool

85': Cầu thủ áo đỏ đi bóng trước vòng cấm buộc Bouaddi phải phạm lỗi. Liverpool có cơ hội từ chấm đá phạt trực tiếp. Cú đá của MacAllister là chuẩn xác nhưng nó vẫn quá dễ với Donnarumma.

12/10/2026 00:07

goal 3-0, dấu chấm hết cho Liverpool

78': Cherki nhận bóng từ đồng đội và xử lý rất nghệ sĩ. Anh ngoặt bóng loại bỏ đối thủ rồi dứt điểm nhẹ hàng tung lưới. Tỷ số là 3-0 và coi như Liverpool đầu hàng trận này.

12/10/2026 00:06

report Man City đang ung dung chơi bóng

73': Sau 2 bàn thắng, Man City đang làm chủ cuộc chơi. Họ khiến Liverpool trở nên luống cuống trong các pha xử lý.

11/10/2026 23:57

goal 2-0 cho Man City

68': Tiếp tục từ điểm nổ Doku. Lần này anh không trợ giúp đồng đội mà tự mình lập công với pha cứa lòng thần sầu từ cự ly 20 mét. 2-0 cho Man City.

11/10/2026 23:53

goal VÀO, 1-0 cho Man City

64': Không lâu sau khi mất quân, Liverpool đã bị thủng lưới. Doku đi bóng dễ dàng bên cánh trái, ngoặt vào dứt điểm trước khi Haaland chớp thời cơ bằng cú bắt volley găm bóng vào góc chết. 1-0 cho Man City.

11/10/2026 23:51

red Thẻ đỏ cho Liverpool

62': Gravenberch vào bóng từ phía sau với Doku. Trọng tài cho anh thẻ đỏ do tiền vệ này trước đó đã bị thẻ vàng.

11/10/2026 23:47

report Không được!

58': Thêm cơ hội cho Liverpool. MacAllister đón đường tạt từ đồng đội. Anh đệm lòng từ cự ly gần nhưng bóng đi chệch cột.

11/10/2026 23:46

substitution Doku xuất hiện trên sân

51': Chứng kiến thế công bế tắc của chủ nhà, HLV Maresca đã tung Doku vào sân. Ông hy vọng tiền đạo người Bỉ sẽ làm nên khác biệt.

11/10/2026 23:37

report Liverpool dứt điểm liên tục

49': Đội chủ nhà tăng tốc trong thời gian đầu hiệp 2. Họ vừa tung ra 3 cú đá tiên tiếp khiến Donnarumma phải làm việc vất vả. Trong đó, Munoz 2 lần bắt thủ môn Man City phải đẩy bóng trong khi MacAllister có pha sửa lòng chệch cột.

11/10/2026 23:34

foul Hiệp 2 bắt đầu

11/10/2026 23:17

foul Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0

11/10/2026 23:16

report Các tiền vệ Man City quá thiếu ý tưởng

42': Man City tạo ra nhiều pha lên bóng khá thoáng nhưng Semenyo đi lên rồi lại quay về còn Ndiaye xử lý rất lúng túng. Chất lượng chuyên môn cặp đấu này thua rất xa những màn so tài giữa Liverpool và Man City trong quá khứ.

11/10/2026 23:08

report Quá khó xuất hiện bàn thắng

39': Hai đội chơi quyết liệt, triệt tiêu thế công của đối phương. Trong những cơ hội hiếm hoi thì Barcola, Semenyo... xử lý khá vụng. Tất cả khiến thế trận không xuất hiện cơ hội rõ rệt và kéo theo đó, triển vọng hiệp 1 có bàn là không cao.

11/10/2026 23:07

report Liverpool bỏ lỡ

31': Wirtz ban bật khá vừa nhịp với Munoz. Nhưng ở tình huống dứt điểm, số 23 Liverpool lại đưa bóng đi ra mép lưới bên ngoài.

11/10/2026 22:57

report Thế trận chưa hấp dẫn

25': Sau khoảng 10 phút đầu bùng nổ, 2 bên đang chơi thứ bóng đá thực dụng. Liverpool và Man City dường như chưa tìm được nhịp điệu vận hành sau nhiều tuần nghỉ nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia.

11/10/2026 22:52

report Man City đang ghìm trận đấu xuống

20': Với hàng tiền vệ kỹ thuật, Man City đang chủ động giảm tốc độ trận đấu. Họ cầm bóng nhiều nhưng không vội tấn công, thay vào đó bóng được luân chuyển nhịp nhàng qua từng vị trí.

11/10/2026 22:46

report Nguy hiểm

15': Semenyo đi bóng mạnh mẽ bên cánh trái. Anh căng vào rất khó chịu khiến Alisson bị chôn chân. Nhưng không có tiền đạo nào của Man City vào đệm lòng cận thành.

11/10/2026 22:46

report Không có nhiều khoảng không cho 2 đội

10': Sức ép lớn từ 2 bên khiến các tiền vệ và tiền đạo khó triển khai bóng. Đó là lý do đến lúc này chưa xuất hiện tình huống nguy hiểm.

11/10/2026 22:38

report Hai đội đang đá rất rát

6': Thế trận như thường lên trở nên hứng khởi ngay từ thời gian đầu. 2 bên đang tích cực pressing, vào bóng quyết liệt. Trọng tài vừa rút ra 1 thẻ vàng ở phút thứ 6.

11/10/2026 22:30

foul Trận đấu bắt đầu

1': Man City là đội giao bóng trước.

11/10/2026 22:02

report Man City có trong tay lực lượng tối ưu

11/10/2026 22:01

report Liverpool ra sân với đội hình chắp vá

Do Isak, Gakpo và Ekitike đều chấn thương nên Liverpool đều mất đi những nhân tố đáng tin cậy nhất trên hàng công. Trước Man City, họ đang phải đặt niềm tin vào Barcola và Wirtz.

11/10/2026 21:59

report Barcola và cái duyên đối đầu Man City

Lần duy nhất Bradley Barcola đối đầu với Man City là tại Champions League vào tháng 1/2025. Ngôi sao này lập tức tỏa sáng khi anh ghi bàn và kiến ​​tạo trong chiến thắng 4-2 của PSG. Lần này, Barcola khoác áo Liverpool và đội bóng áo đỏ rất cần cái duyên của anh để mang về chiến thắng.

11/10/2026 21:58

report Nhiệm vụ chấm dứt cái dớp hòa của Liverpool

Liverpool đã hòa cả 4 trận đấu gần nhất của họ tại Premier League trên sân nhà Anfield. Đây là cột mốc đáng quên, yêu cầu thầy trò Iraola phải chấm dứt tối nay.

11/10/2026 21:46

report Cột mốc đáng nhớ

Đây sẽ là trận đầu tiên giữa Liverpool và Manchester City tại đấu Ngoại hạng Anh mà không có Jurgen Klopp hay Pep Guardiola trên băng ghế huấn luyện. Hơn 10 năm qua, 2 vị HLV này đã tạo ra 2 triều đại ở hai nửa đỏ xanh. Giờ họ đã rời đi, để lại công việc cho Arne Slot, hiện tại là Adoni Iraola và Enzo Maresca.

Maresca (giữa) từng làm trợ lý cho Pep ở Man City

Man City hành quân đến vùng Merseyside với vị thế kẻ thống trị. Họ 15 điểm tuyệt đối sau chuỗi 5 trận toàn thắng liên tiếp. Man City lúc này vận hành như một cỗ máy trơn tru, nơi khả năng kiểm soát không gian và kiểm soát bóng gần như đạt mức hoàn hảo.

Không chỉ bóp nghẹt đối thủ bằng sức ép dồn dập, các đợt lên bóng của Man City còn sở hữu tính biến hóa cao nhờ sự kết nối liền mạch giữa các tuyến. Hàng thủ nào muốn đứng vững trước họ đều phải duy trì sự tập trung tối đa, bởi chỉ một thoáng hở sườn cũng đủ để đội khách tung ra đòn trừng phạt chí mạng.

Lúc này, Liverpool được coi là đối thủ hiếm hoi có thể cản bước tiến Man xanh. Dù đang gặp nhiều vấn đề, chỉ đứng thứ 7 với 9 điểm, nhưng Liverpool chắc chắn không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. The Kop vẫn duy trì thành tích bất bại trong 5 trận gần nhất (2 thắng, 3 hòa), cho thấy một sự lỳ lợm đáng nể trước mọi thử thách.

Quan trọng hơn, sân nhà Anfield luôn là pháo đài tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn cho các học trò của HLV Iraola. 6 lần gần nhất khi được làm chủ nhà, Liverpool chỉ thua Man City 1 lần, còn lại thắng 3. Đây là hành trang để họ tự tin cho trận đấu này.

Chiến thuật pressing rát tầm cao cùng những pha chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công chớp nhoáng vẫn là thứ vũ khí lợi hại nhất của Liverpool. Khả năng chịu nhiệt và duy trì cự ly phòng ngự kỷ luật của đội chủ nhà sẽ là bài test hạng nặng cho tham vọng giành 3 điểm của Man City.

Đặng Lai