Man City đứt mạch toàn thắng, Tottenham hạ Chelsea

Man City bị cắt đứt chuỗi trận bất bại. (Ảnh: MCFC)

Tâm điểm loạt trận tối 24/10, rạng sáng 25/10 (giờ Việt Nam) diễn ra tại Villa Park. Aston Villa chỉ mất 6 phút để vượt lên sau sai lầm của hàng phòng ngự Manchester City, tạo điều kiện để Nicolas Jackson mở tỷ số.

Erling Haaland đưa trận đấu trở lại thế cân bằng bằng pha đánh đầu đầu hiệp 2, nhưng Jackson tiếp tục tận dụng sai sót của đội khách để hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 2-1.

Thất bại khép lại chuỗi bảy trận toàn thắng của Manchester City từ đầu mùa. Dù kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội hơn, đội bóng của huấn luyện viên Enzo Maresca không thể vượt qua thủ môn Zion Suzuki, người có nhiều pha cứu thua quan trọng cho Aston Villa.

Arsenal tận dụng cú sảy chân của Man City để thu hẹp khoảng cách bằng chiến thắng 2-0 trước Everton. Đội chủ sân Emirates vượt lên từ sớm, trước khi Gabriel Magalhães ghi bàn trong hiệp 2 để bảo đảm 3 điểm. Arsenal qua đó cùng có 21 điểm với Manchester City sau 8 vòng.

Một kết quả đáng chú ý khác tại Ngoại hạng Anh là chiến thắng 2-0 của Tottenham trước Chelsea ngay tại Stamford Bridge. Đội khách vượt lên sau pha phản lưới của thủ môn Mike Penders, trước khi Mathys Tel ghi bàn thứ hai. Chelsea còn phải chơi thiếu người sau khi Cole Palmer nhận hai thẻ vàng. Đây mới là chiến thắng thứ hai của Tottenham trên sân Chelsea tại giải vô địch quốc gia kể từ năm 1990.

Tại vòng 8 Serie A, Napoli và Roma tạo nên màn rượt đuổi hấp dẫn với tỷ số 3-3. Napoli hai lần tạo khoảng cách, trong đó Scott McTominay lập cú đúp, nhưng Roma đều trở lại và giành một điểm nhờ bàn đánh đầu của Leonardo Balerdi ở phút cuối. Lazio vượt qua Parma 2-1 để vươn lên dẫn đầu bảng với 22 điểm.

Bundesliga vòng 7 chứng kiến Borussia Dortmund đánh bại Eintracht Frankfurt 1-0 nhờ bàn thắng của Maximilian Beier, qua đó tạm vươn lên ngôi đầu bảng. RB Leipzig cũng có chiến thắng đậm 4-0 trước Elversberg, trong khi Werder Bremen vượt qua Mainz 3-2.

Ở vòng 10 La Liga, Atletico Madrid thắng Deportivo La Coruna 1-0 nhờ bàn duy nhất của Julian Alvarez. Kết quả giúp đội bóng thủ đô Tây Ban Nha có 25 điểm và tiếp tục bám đuổi Barcelona. Villarreal thắng Valencia 2-1, còn Elche gây ấn tượng với chiến thắng 3-0 trên sân Rayo Vallecano.

Tại Ligue 1, Lens ngược dòng đánh bại Paris FC 2-1. Florian Thauvin ghi bàn gỡ hòa trong trận đấu thứ 300 tại Ligue 1, trước khi Thorgan Hazard lập công ở phút 83, giúp Lens giành chiến thắng thứ hai liên tiếp dưới thời huấn luyện viên Yannick Cahuzac.