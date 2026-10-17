Man City đối mặt nguy cơ bị cấm dự cúp châu Âu từ 7-10 năm

Theo nhà báo người Colombia Cesar Augusto Londono, Manchester City có thể phải đối mặt với án phạt nghiêm khắc chưa từng có, bao gồm lệnh cấm tham dự các giải đấu châu Âu kéo dài từ 7 đến 10 năm nếu không thể chứng minh các cáo buộc sai phạm tài chính là vô căn cứ.

Nếu kịch bản này xảy ra, đội chủ sân Etihad có nguy cơ vắng mặt tại những sân chơi danh giá như Champions League, Europa League và Conference League trong nhiều mùa giải liên tiếp.

Đây sẽ là đòn giáng mạnh vào tham vọng duy trì vị thế hàng đầu châu Âu của Man City.

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Man City từ lâu đã vướng vào cuộc điều tra liên quan đến các cáo buộc vi phạm quy định tài chính.

Những vấn đề được xem xét bao gồm tính minh bạch trong báo cáo doanh thu, các hợp đồng tài trợ và việc công bố những khoản chi trả liên quan đến cầu thủ, huấn luyện viên.

Về phía mình, Man City luôn bác bỏ các cáo buộc sai phạm và khẳng định có đủ bằng chứng để bảo vệ lập trường của câu lạc bộ.

Trước đó, vào năm 2020, Man City từng bị UEFA cấm tham dự các giải đấu châu Âu trong hai mùa giải vì vi phạm quy định công bằng tài chính.

Tuy nhiên, đội bóng nước Anh đã kháng cáo thành công lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) tại Lausanne, Thụy Sĩ.

CAS sau đó hủy bỏ án cấm dự cúp châu Âu, kết luận rằng một số cáo buộc không được chứng minh, trong khi những cáo buộc khác đã hết thời hiệu xử lý. Dù vậy, Man City vẫn phải nộp khoản tiền phạt 10 triệu euro vì không hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra của UEFA.

Tiền lệ này cho thấy Man City từng thành công trong việc chống lại một án phạt nghiêm khắc từ UEFA.

Tuy nhiên, hiện tại vụ việc lần này vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Dù UEFA chưa xác nhận thông tin về án cấm từ 7 đến 10 năm, Man City vẫn có nguy cơ đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng nếu các cáo buộc vi phạm tài chính được chứng minh.