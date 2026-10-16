Man City đối mặt nguy cơ bị cấm cúp châu Âu 7-10 năm

Man City có thể bị cấm tham dự các cúp châu Âu từ 7 đến 10 năm nếu thất bại trong quá trình kháng cáo vụ vi phạm tài chính.

Theo Football365, bình luận viên người Colombia César Augusto Londoño cho biết UEFA được cho là đang cân nhắc án phạt rất nặng với Man City, trong đó có khả năng cấm CLB dự Champions League, Europa League và Conference League từ 7 đến 10 năm.

Kịch bản này chỉ xảy ra nếu Man City tiếp tục bị kết luận có tội sau quá trình kháng cáo. UEFA hiện chưa công bố quyết định chính thức, nên mức án trên mới dừng ở thông tin được truyền thông dẫn lại.

Nguy cơ xuất hiện sau khi Man City bị một ủy ban độc lập kết luận vi phạm 114 quy định của Premier League. Theo Football365, nhóm điều tra cho rằng CLB sử dụng các hợp đồng tài trợ không phản ánh đầy đủ bản chất dòng tiền, qua đó làm tăng doanh thu thương mại khoảng 900 triệu bảng trong giai đoạn 2009-2018.

Man City phủ nhận sai phạm và đã kháng cáo. Đội chủ sân Etihad khẳng định có bằng chứng cho thấy nguồn tiền tài trợ đến từ chính phủ Abu Dhabi chứ không phải trực tiếp từ chủ sở hữu CLB.

Một án phạt dài hạn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vị thế của Man City và tương lai của Erling Haaland.

Trong số các cáo buộc, có năm nội dung liên quan việc không tuân thủ các quy định tài chính của UEFA. Đây là cơ sở khiến khả năng cơ quan bóng đá châu Âu đưa ra án phạt riêng được nhắc tới.

Ngoài nguy cơ bị cấm dự cúp châu Âu, Man City còn có thể chịu nhiều hình thức xử lý khác ở trong nước như phạt tiền, cấm chuyển nhượng, trừ điểm hoặc thậm chí bị loại khỏi Premier League. Khả năng tước danh hiệu cũng từng được đề cập, nhưng chưa có quyết định chính thức.

Chuyên gia tài chính bóng đá Kieran Maguire cho rằng nếu Man City tiếp tục bị kết luận vi phạm, mức trừ điểm có thể lên tới “nhiều chục điểm”, do quy mô vụ việc lớn hơn đáng kể so với các trường hợp từng xảy ra ở Everton hay Nottingham Forest.

Nếu án cấm 7-10 năm trở thành hiện thực, hậu quả sẽ rất lớn. Man City không chỉ mất nguồn thu từ Champions League mà còn gặp khó trong việc giữ ngôi sao, thu hút tân binh và duy trì vị thế ở nhóm đầu châu Âu.

Erling Haaland là một trong những cái tên dễ bị tác động nhất. Tiền đạo người Na Uy vẫn ở đỉnh cao sự nghiệp, nên việc phải vắng mặt nhiều năm ở Champions League có thể khiến tương lai của anh tại Etihad bị đặt dấu hỏi.

Hiện toàn bộ vụ việc vẫn phụ thuộc vào quá trình kháng cáo. Mức án 7-10 năm chưa được UEFA xác nhận, nhưng nếu Man City thất bại về pháp lý, hệ quả có thể vượt xa một án phạt tài chính thông thường.