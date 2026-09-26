Man City đối mặt án trừ điểm kỷ lục, nguy cơ xuống hạng Premier League

Mức án cuối cùng chưa được quyết định, nhưng khả năng bị trừ điểm rất lớn, xuống hạng hoặc chịu những hình phạt nghiêm khắc khác đang được đặt ra.

Man City đang đối mặt với một trong những thời điểm nghiêm trọng nhất trong lịch sử CLB sau khi hội đồng gồm ba thành viên được cho là đã đưa ra kết luận đối với vụ án liên quan đến 115 cáo buộc vi phạm các quy định tài chính của Premier League.

Theo các nguồn tin được truyền thông Anh dẫn lại, Man City bị xác định có sai phạm ở gần như toàn bộ số cáo buộc, trong đó có 114/115 cáo buộc.

Tuy nhiên, hình phạt vẫn chưa được quyết định và quy trình pháp lý còn có thể tiếp tục qua giai đoạn kháng cáo.

Man City có thể bị trừ điểm rất lớn

Khả năng nhận án trừ điểm kỷ lục đang là một trong những kịch bản được nhắc đến nhiều nhất.

Một số nguồn tin cho rằng mức phạt có thể lên tới khoảng 70-80 điểm, đủ để đẩy Man City xuống nhóm cuối bảng và đối mặt nguy cơ xuống hạng Championship.

Pep Guardiola cùng chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh sau mùa giải 2017/18 thành công của Manchester City. Ảnh: Getty

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng con số 70-80 điểm hiện chỉ là mức phạt được các nguồn tin và truyền thông suy đoán, chưa phải quyết định chính thức của Premier League. Sky Sports cho biết quá trình xử lý vụ việc đang chuyển sang giai đoạn kháng cáo và hình thức xử phạt vẫn chưa được công bố.

Ngoài án trừ điểm, những hình phạt khác được nhắc đến gồm phạt tiền rất lớn, tước hoặc điều chỉnh thành tích trong quá khứ, hạn chế tham dự các giải đấu châu Âu và trong kịch bản nghiêm khắc nhất là loại Manchester City khỏi Premier League.

Việc xuống hạng hoặc loại khỏi giải đấu vì thế vẫn chỉ là những khả năng đang được xem xét, chứ chưa phải quyết định cuối cùng.

Những chức vô địch của Man City có thể bị tước

Vụ việc đặc biệt gây chú ý bởi các cáo buộc liên quan đến giai đoạn từ năm 2009 đến 2018, thời kỳ Manchester City bắt đầu vươn lên trở thành thế lực hàng đầu của bóng đá Anh.

Danh hiệu Premier League đầu tiên của họ được Roberto Mancini nâng cao vào cuối mùa giải 2011/12. Ảnh: Getty

Nếu các biện pháp được áp dụng, những danh hiệu giành được trong giai đoạn liên quan có thể trở thành vấn đề tranh luận pháp lý. Các đối thủ từng về nhì phía sau Man City cũng có thể tìm cách yêu cầu bồi thường hoặc xem xét lại thành tích.

Manchester United và Liverpool từng đứng sau Man City ở một số mùa giải đáng chú ý trong giai đoạn này. Đáng kể nhất là mùa 2011/12, khi Man City vượt qua Manchester United để giành chức vô địch nhờ bàn thắng quyết định của Sergio Aguero ở vòng đấu cuối.

Manchester United của Wayne Rooney đã về nhì ở mùa giải 2011/12 và giờ đây có thể được trao danh hiệu vô địch. Ảnh: Action Images – Reuters

Mùa 2013/14, Man City đăng quang với khoảng cách 2 điểm so với Liverpool. Đến mùa 2017/18, đội bóng dưới thời Pep Guardiola lập kỷ lục 100 điểm tại Premier League, hơn Manchester United 19 điểm.

Manuel Pellegrini đã giành chức vô địch mùa giải 2013/14 với tư cách huấn luyện viên của Man City. Ảnh: AFP

Chính vì vậy, nếu có bất kỳ hình thức xử lý nào được áp dụng, tác động của vụ việc sẽ không chỉ ảnh hưởng đến mùa giải hiện tại mà còn có thể liên quan đến lịch sử thành tích của Premier League.

Vụ án kéo dài từ năm 2018

Cuộc điều tra bắt đầu được chú ý rộng rãi từ tháng 11/2018, sau khi các tài liệu tài chính bị rò rỉ trong vụ Football Leaks và được tờ Der Spiegel của Đức công bố. Premier League sau đó tiến hành điều tra kéo dài nhiều năm trước khi chính thức đưa ra 115 cáo buộc đối với Man City vào tháng 2/2023.

Các cáo buộc liên quan đến nhiều nhóm hành vi, trong đó có việc cung cấp thông tin tài chính không chính xác, các vấn đề liên quan đến thu nhập của cầu thủ và HLV, cũng như cáo buộc không hợp tác đầy đủ với quá trình điều tra.

Vụ việc được một hội đồng xem xét trong phiên điều trần kéo dài nhiều tuần và kết thúc vào tháng 12/2024.

Việc Man City có thể bị trừ điểm có thể giúp huyền thoại của Liverpool, Steven Gerrard, giành được huy chương vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên trong sự nghiệp mùa giải 2013/2014. Ảnh: Action Images – Reuters

Manchester City luôn phủ nhận các cáo buộc và khẳng định CLB có bằng chứng để bảo vệ lập trường của mình. Trước đây, Pep Guardiola cũng từng công khai bày tỏ niềm tin rằng Man City sẽ được tuyên vô tội.

Đến ngày 25/9/2026, các báo cáo mới cho biết hội đồng đã đưa ra kết luận đối với các cáo buộc, với phần lớn cáo buộc được xác định là đã được chứng minh. Tuy nhiên, phán quyết đầy đủ chưa được công khai và mức án dành cho Man City vẫn chưa được xác định.

Man City có thể phải đối mặt với án phạt chưa từng có

Trong trường hợp Premier League áp dụng án trừ điểm ở mức rất cao, Man City có thể từ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng hiện tại rơi thẳng xuống nhóm cuối bảng.

Đây là viễn cảnh đặc biệt đáng chú ý bởi Man City đang có khởi đầu hoàn hảo tại Premier League 2026/27. Đội bóng toàn thắng 5 trận đầu mùa và đang đứng đầu bảng sau chiến thắng 5-3 trước Sunderland.

Man City đã bị kết tội về hầu hết các cáo buộc liên quan đến việc vi phạm các quy tắc của Giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: Shutterstock Editorial

Sự tương phản giữa phong độ trên sân và nguy cơ pháp lý bên ngoài sân cỏ khiến tương lai của Man City trở thành một trong những vấn đề được quan tâm nhất bóng đá Anh lúc này.

Một số nguồn tin thậm chí đề cập khả năng Premier League áp dụng một hình thức xử phạt đặc biệt nghiêm khắc, bao gồm loại Man City khỏi giải đấu. Tuy nhiên, đây vẫn được xem là kịch bản cực đoan và chưa có quyết định chính thức nào xác nhận hình thức xử phạt này.

Bên cạnh đó, một số CLB Premier League được cho là đã tìm kiếm tư vấn pháp lý về khả năng yêu cầu bồi thường liên quan đến vụ việc. Các báo cáo mới nhất cho biết Arsenal, Liverpool, Manchester United và Tottenham nằm trong nhóm CLB đã có động thái pháp lý để bảo lưu quyền lợi của mình.

Man City vẫn còn quyền kháng cáo

Dù kết luận của hội đồng đưa ra đang gây chấn động, nhưng vụ việc chưa kết thúc hoàn toàn. Manchester City được cho là chuẩn bị bước vào giai đoạn kháng cáo đối với các kết luận bất lợi.

Man City có thể phải đối mặt với hình phạt rất nặng nếu đơn kháng cáo của họ bị bác bỏ. Ảnh: Getty

Sky Sports xác nhận quy trình hiện đang chuyển sang giai đoạn kháng cáo, trong khi mức hình phạt cụ thể vẫn chưa được quyết định.

Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, chưa thể khẳng định Manchester City sẽ bị trừ bao nhiêu điểm, có bị xuống hạng hay bị tước danh hiệu. Những mức phạt như 70-80 điểm, án phạt 100 triệu bảng hoặc khả năng bị loại khỏi Premier League mới chỉ là các kịch bản được truyền thông và các nguồn tin đề cập.

Dù kết quả cuối cùng ra sao, vụ án này đã trở thành một trong những vụ việc pháp lý lớn nhất lịch sử Premier League, với khả năng tác động không chỉ đến Manchester City mà còn đến bảng xếp hạng, các danh hiệu trong quá khứ và hệ thống quản lý tài chính của bóng đá Anh.