Man City dính đòn trừng phạt đầu tiên

Nhiều ngân hàng từ chối tài trợ Manchester City. Ảnh: Reuters.

Hồi tháng 9, ban tổ chức giải đấu kết luận Manchester City đã thổi phồng doanh thu giả tạo thông qua các hợp đồng thương mại “ma”. Đội bóng đang kháng cáo phán quyết, tuy nhiên nếu thất bại, họ đối mặt nguy cơ bị phạt tiền nặng và giáng xuống hạng đấu thấp hơn.

Theo Bloomberg, các ngân hàng lùi bước vì lo ngại rủi ro uy tín lẫn rủi ro tín dụng tiềm ẩn. Cụ thể, ngân hàng tại Đức, Oldenburgische Landesbank AG, rút khỏi thỏa thuận tài trợ thương vụ Manchester City mua Allan Elias từ Palmeiras với giá khoảng 34 triệu bảng.

Khoản tài trợ kể trên vốn giúp Palmeiras nhận được một khoản tiền trả trước lớn, bảo đảm bằng phí chuyển nhượng tương lai. Dù ngân hàng rút lui, Elias vẫn hoàn tất việc ký hợp đồng với Manchester City.

Tuy nhiên, các ngân hàng thường xuyên ứng trước tiền cho những câu lạc bộ bán cầu thủ cho Manchester City đều đang tạm dừng giải ngân đến khi phạm vi án phạt trở nên rõ ràng.

Báo cáo tài chính mùa 2024/25 của Manchester City ghi nhận tổng nợ phải trả phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng cầu thủ ở mức 423 triệu bảng. Trên toàn thị trường, báo cáo từ Cơ quan Quản lý Bóng đá Độc lập của Anh cho thấy quy mô tài trợ cho các hoạt động chuyển nhượng của Man City đã tăng từ 55 triệu bảng mùa 2020/21 lên 779 triệu bảng vào mùa 2024/25.

Nottingham Forest 3-1 Manchester City Rạng sáng 8/11, chủ nhà Nottingham Forest đánh bại đội khách Manchester City với tỷ số 3-1 tại vòng 10 Premier League 2026/27.