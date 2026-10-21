Man City đại thắng ở trận thứ 150 tại Champions League

Một tuần sau thất bại 2-4 trước PSG tại đấu trường châu Âu, Man City tìm lại niềm vui chiến thắng bằng màn trình diễn áp đảo trên sân Etihad. Đáng chú ý, thầy trò HLV Enzo Maresca vẫn ghi tới 5 bàn dù không sử dụng tiền đạo chủ lực Erling Haaland.

Tiền vệ Phil Foden trở thành nhân vật chính với 3 bàn thắng ở các phút 34, 65 và 76, cùng đường kiến tạo cho Rayan Cherki lập công ở phút 57. Bàn còn lại của đội chủ nhà thuộc về Elliot Anderson ở phút 12, trong khi Stavros Pilios ghi bàn danh dự cho đại diện Hy Lạp ở phút 52.

Đây là lần đầu Foden lập hat-trick tại Champions League, đồng thời là cú hat-trick thứ 4 trong sự nghiệp khoác áo Man City. Lần gần nhất tiền vệ người Anh ghi 3 bàn trong một trận diễn ra hồi tháng 4/2024, khi đội bóng thành Manchester đánh bại Aston Villa 4-1 tại Ngoại hạng Anh.

Tiền vệ Phil Foden lập hat-trick giúp Man City đè bẹp AEK Athens 5-1. Ảnh: Getty.

Màn trình diễn càng có ý nghĩa khi Foden vừa trải qua gần 10 tháng không ghi bàn trước khi giải cơn khát trong chiến thắng 3-2 trước Ipswich hôm 17/10. Chỉ trong 4 ngày, cầu thủ 26 tuổi ghi tới 4 bàn và góp 1 kiến tạo, cho thấy dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ sau quãng thời gian đánh mất phong độ.

Chiến thắng cũng đánh dấu trận thứ 150 của Man City tại Champions League. Đội bóng từng đăng quang mùa 2022-2023 kỷ niệm cột mốc này bằng 3 điểm thuyết phục, dù HLV Maresca thay đổi tới 8 vị trí trong đội hình xuất phát so với trận thắng Ipswich cuối tuần trước.

Việc xoay tua mạnh tay còn tạo cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ thể hiện khả năng. Tiền đạo 17 tuổi Floyd Samba lần đầu đá chính ở Champions League, trong khi Allan, Vitor Reis và Kaden Braithwaite cũng có trận ra mắt tại đấu trường này.

Đáng chú ý, các cầu thủ trưởng thành từ học viện Man City đóng góp trực tiếp vào 4 trong 5 bàn thắng của đội chủ nhà. Ngoài cú hat-trick của Foden, hậu vệ Rico Lewis có 2 kiến tạo, còn tiền đạo trẻ Ryan McAidoo dọn cỗ cho đàn anh hoàn tất cú hat-trick.

Elliot Anderson cũng ghi bàn đầu tiên cho Man City kể từ khi gia nhập CLB trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Trong khi đó, Cherki tiếp tục chứng tỏ giá trị bằng khả năng xử lý bóng kỹ thuật và dứt điểm sắc bén.

Chiến thắng giúp Man City có 6 điểm sau 3 lượt Champions League, gồm 2 trận thắng và 1 thất bại. Thầy trò HLV Maresca sẽ trở lại Ngoại hạng Anh bằng chuyến làm khách trước Aston Villa lúc 18h30 ngày 24/10 (giờ Hà Nội).