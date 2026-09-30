Man City có thể đối mặt điều tra hình sự

Man City đối mặt sức ép lớn sau khi bị kết luận vi phạm hơn 100 quy định tài chính của Premier League.

Ủy ban độc lập xác định CLB đã làm tăng doanh thu và giảm chi phí hơn 900 triệu bảng nhằm đáp ứng các quy định kiểm soát tài chính. Báo cáo cũng cho rằng Man City không cung cấp “một bức tranh trung thực và hợp lý” về tình hình tài chính.

Sau phán quyết, một số nhân vật tại Anh cho rằng vụ việc cần được các cơ quan ngoài bóng đá xem xét. Lord Cruddas, thành viên đảng Bảo thủ tại Thượng viện Anh và người sáng lập CMC Markets, đặt vấn đề liệu đây có thể trở thành một vụ án hình sự.

“Nếu sổ sách kế toán bị làm giả và kiểm toán viên bị đánh lừa, đây có thể là vấn đề hình sự”, Cruddas nói. Ông cho rằng các giám đốc có thể phải chịu trách nhiệm cá nhân nếu hành vi gian lận tại một công ty Anh được chứng minh.

Một số nhân vật tại Anh cho rằng vụ việc của Man City có thể cần được cơ quan ngoài bóng đá xem xét.

David Bernstein, cựu Chủ tịch Man City và sau đó giữ vị trí Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Anh, cũng cho rằng vụ việc có thể cần được các cơ quan bên ngoài xem xét. Bernstein thậm chí đề xuất Man City nên bị phạt xuống hạng.

Theo Đạo luật Gian lận năm 2006 của Anh, cá nhân cố ý đưa ra thông tin sai nhằm thu lợi hoặc tránh thiệt hại có thể đối mặt mức án tối đa 10 năm tù và khoản tiền phạt không giới hạn.

Đạo luật Công ty năm 2006 cũng quy định hình phạt với hành vi cố ý hoặc bất cẩn cung cấp thông tin sai, gây hiểu lầm cho kiểm toán viên. Việc gửi thông tin sai tới Companies House cũng có thể bị xử lý.

Tuy nhiên, những quy định trên chỉ trở thành vấn đề với cá nhân liên quan nếu cơ quan chức năng mở điều tra và xác định có đủ căn cứ. Hiện tại, những lời kêu gọi điều tra hình sự mới dừng ở quan điểm từ một số nhân vật bên ngoài vụ xét xử của Premier League.

Án phạt dành cho Man City trong khuôn khổ bóng đá cũng chưa được quyết định. Một phiên điều trần dự kiến diễn ra trong những tuần tới, với các khả năng từ phạt tiền, trừ điểm cho tới bị loại khỏi Premier League.

CLB còn có thể phải đối mặt với yêu cầu bồi thường từ những đối thủ cho rằng họ chịu thiệt hại vì các sai phạm tài chính.

Án phạt dành cho Man City chưa được quyết định, trong khi nguy cơ pháp lý ngoài phạm vi bóng đá bắt đầu được nhắc tới.

Man City phủ nhận mọi hành vi sai trái và xác nhận sẽ kháng cáo phán quyết. Giám đốc điều hành Ferran Soriano cho biết CLB sẽ sử dụng các biện pháp pháp lý để bảo vệ quan điểm và danh tiếng.

Soriano chỉ trích kết luận của ủy ban độc lập, cho rằng nhiều bằng chứng Man City cung cấp đã không được xem xét đầy đủ. CLB không thể kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao do Premier League không công nhận thẩm quyền của CAS trong trường hợp này, nhưng tranh chấp vẫn có khả năng được đưa ra Tòa án Cấp cao Anh.

Trong khi đó, Rui Pinto, người đứng sau các tiết lộ Football Leaks từng châm ngòi cho cuộc điều tra, cho rằng phán quyết xác nhận những thông tin đã được công bố trước đây.

Tranh cãi vì thế chưa dừng ở câu hỏi Man City sẽ bị trừ bao nhiêu điểm hay có xuống hạng hay không. Áp lực lớn hơn lúc này nằm ở khả năng vụ việc được xem xét ngoài phạm vi bóng đá, nếu các cơ quan chức năng cho rằng có dấu hiệu cần điều tra thêm.