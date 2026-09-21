Man City 5 -3 Sunderland: Haaland lập kỷ lục đặc biệt, Man City giữ vững ngôi đầu

Manchester City đã trải qua một trong những trận đấu giàu kịch tính nhất từ đầu mùa khi đánh bại Sunderland 5-3 tại Etihad Stadium.

Erling Haaland ghi bàn ở phút 81 để giúp đội chủ nhà chấm dứt hy vọng giành điểm của Sunderland, qua đó duy trì thành tích toàn thắng tại Premier League mùa này.

Trong khi đó, Brian Brobbey có một màn trình diễn đáng nhớ với cú hat-trick cho Sunderland. Tuy nhiên, ba bàn thắng của tiền đạo người Hà Lan vẫn không đủ giúp đội khách tránh khỏi thất bại.

HLV Enzo Maresca từng dự đoán Sunderland sẽ là thử thách khó khăn và diễn biến trên sân Etihad đã chứng minh điều đó.

Man City có tới ba lần vượt lên dẫn trước nhưng Sunderland đều nhanh chóng tìm được bàn gỡ.

Ảnh: Martin Rickett/PA

Chỉ đến khi Haaland ghi bàn thứ năm cho Man City ở phút 81, đội chủ nhà mới thực sự có thể thở phào.

Chiến thắng này giúp Man City có 5 trận thắng liên tiếp tại Premier League và là trận thắng thứ 7 liên tiếp trên mọi đấu trường dưới thời Maresca.

Man City mở tỷ số ở phút thứ 9 sau một tình huống đá phạt đầy bất ngờ của Enzo Fernandez. Tiền vệ người Argentina thực hiện cú sút từ góc hẹp bên phải vòng cấm, khiến thủ môn Robin Roefs không kịp phản ứng.

Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Fernandez cho Man City.

Tuy nhiên, lợi thế của đội chủ nhà chỉ tồn tại trong 3 phút. Phút 12, Enzo Le Fee tung đường chuyền xuyên qua hàng thủ Man City để Brian Brobbey thoát xuống.

Tiền đạo Sunderland xử lý bình tĩnh trước khi đánh bại Gianluigi Donnarumma, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Brobbey. Ảnh: Shutterstock Editorial

Đến phút 29, Man City một lần nữa vượt lên. Rayan Cherki nhận bóng trong khu vực nguy hiểm, xử lý bằng chân phải rồi tung cú sút chìm hiểm hóc đánh bại Roefs.

Enzo Fernandez ghi bàn thắng đầu tiên cho Manchester City và Rayan Cherki ghi bàn thắng thứ hai. Ảnh: Getty

Nhưng Sunderland tiếp tục cho thấy họ không dễ dàng bị khuất phục.

Chỉ 4 phút sau, Brobbey hoàn tất cú đúp. Enzo Le Fée tiếp tục đóng vai trò quan trọng khi tạo ra tình huống nguy hiểm, trước khi bóng được đưa vào vị trí thuận lợi để Brobbey đệm bóng vào lưới trống. Bàn thắng trải qua một quá trình kiểm tra VAR kéo dài trước khi được công nhận.

Khi hiệp một chỉ còn 2 phút, Man City lại vượt lên. Antoine Semenyo tận dụng tình huống bóng bật ra trong vòng cấm rồi tung cú sút thấp xuyên qua hàng loạt cầu thủ Sunderland, nâng tỷ số lên 3-2. Đây là tỷ số của hiệp 1.

Bước vào hiệp 2, trận đấu còn diễn ra với tốc độ nhanh hơn. Phút 57, Semenyo hoàn tất cú đúp.

Sau tình huống Sunderland không thể phá bóng dứt khoát, tiền đạo Man City nhanh chóng tung cú sút vào góc xa, giúp đội chủ nhà lần đầu tiên dẫn trước với cách biệt 2 bàn là 4-2. Tuy nhiên, Sunderland chỉ cần 2 phút để đáp trả.

Phút 59, Granit Xhaka thực hiện đường chuyền nhanh cho Nilson Angulo. Cầu thủ này đưa bóng ngang qua khung thành để Brobbey dễ dàng hoàn tất cú hat-trick, rút ngắn tỷ số xuống 3-4.

Brian Brobbey lập hat-trick tại sân Etihad. Ảnh: Getty

Như vậy, chỉ trong 59 phút, hai đội đã tạo ra tới 7 bàn thắng. Sau đó, Sunderland tiếp tục gây sức ép và suýt tìm được bàn gỡ hòa.

Một pha bóng nguy hiểm khiến Ruben Dias phải lùi về phá bóng ngay trên vạch vôi, giúp Man City tránh khỏi bàn thua. Những sức ép liên tục được Sunderland tạo ra khiến người hâm mộ Man City cực kỳ lo lắng.

Nhưng khi trận đấu bước vào những phút cuối, Haaland một lần nữa trở thành người giải cứu Man City. Phút 81, Josko Gvardiol thực hiện đường chuyền vào khu vực phía sau hàng thủ Sunderland. Haaland di chuyển đúng thời điểm rồi băng vào dứt điểm, nâng tỷ số lên 5-3.

Ban đầu, trợ lý trọng tài đã phất cờ báo việt vị. Tuy nhiên, VAR kiểm tra tình huống và xác định Haaland không việt vị, qua đó công nhận bàn thắng cho Man City.

Erling Haaland đã có pha lập công cuối cùng giúp Manchester City giữ vững ngôi đầu. Ảnh: EPA

Pha lập công này cũng mang ý nghĩa đặc biệt với Haaland. Tiền đạo người Na Uy đã ghi bàn vào lưới tất cả 25 đội bóng Premier League mà anh từng đối đầu, Sunderland là đội bóng mà Haaland chưa từng chọc thủng lưới. Và lần này Haaland đã làm được điều này.

Man City dẫn đầu Ngoại hạng Anh

Chiến thắng 5-3 giúp Man City duy trì thành tích toàn thắng sau 5 vòng đấu Premier League và tạo khoảng cách 3 điểm với nhóm bám đuổi trên bảng xếp hạng. Đội bóng của Maresca cũng là CLB duy nhất còn giữ thành tích hoàn hảo tại giải đấu trước khi bước vào kỳ nghỉ quốc tế.

Đây cũng là trận thắng thứ bảy liên tiếp trên mọi đấu trường của Man City kể từ đầu mùa. Maresca trở thành HLV thứ sáu trong lịch sử Premier League giành chiến thắng ở cả 5 trận đầu tiên dẫn dắt một CLB mới.

Đội bóng của Enzo Maresca, Manchester City, hiện tại đang sở hữu thành tích toàn thắng mùa này. Ảnh: Shutterstock Editorial

Dù giành trọn 3 điểm, Man City đã để lộ không ít vấn đề ở hàng phòng ngự khi Sunderland ghi tới 3 bàn và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm.

Nhưng trên hàng công, đội chủ sân Etihad tiếp tục cho thấy sức mạnh đáng nể. Enzo Fernandez, Rayan Cherki, Antoine Semenyo và Erling Haaland lần lượt lập công để giúp Man City vượt qua một Sunderland kiên cường trong trận cầu có tới 8 bàn thắng.

Một chiến thắng nghẹt thở, nhưng quan trọng nhất với Man City là họ bước vào kỳ nghỉ quốc tế với ngôi đầu Premier League và khoảng cách 3 điểm.