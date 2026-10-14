Man City 2-4 PSG: Ác mộng của Donnarumma

PSG chứng tỏ sức mạnh của nhà đương kim vô địch,

Manchester City trải qua hiệp một ác mộng ngay tại Etihad khi bị PSG dẫn trước 3-0. Đội bóng Pháp trình diễn thứ bóng đá tấn công áp đảo, khiến hàng thủ chủ nhà liên tục chao đảo và biến cuộc đại chiến Champions League thành màn phô diễn sức mạnh khó tin.

Man City nhập cuộc chủ động, cố gắng kiểm soát bóng bằng những pha phối hợp ngắn và tìm kiếm khoảng trống. Rayan Cherki có cú sút phạt nguy hiểm ở phút 11, nhưng Matvey Safonov xuất sắc cứu thua. Antoine Semenyo cũng bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ngay sau đó khi dứt điểm chệch khung thành từ cự ly gần.

PSG lập tức trừng phạt sự phung phí của đối thủ. Phút 13, Desire Doue nhận đường chuyền của Fabian Ruiz rồi tung cú sút như búa bổ vào góc thấp, mở tỷ số. Chỉ hai phút sau, Doue chuyển sang vai trò kiến tạo, tạo điều kiện để Ousmane Dembele đánh đầu cận thành, nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Man City chưa kịp hoàn hồn đã phải nhận thêm bàn thua. Phút 32, Warren Zaire-Emery chuyền bóng thuận lợi để Vitinha dứt điểm gọn gàng vào góc phải, nâng tỷ số lên 3-0. Trước đó, PSG liên tiếp tạo ra những cơ hội nguy hiểm, với cú đánh đầu của Achraf Hakimi đưa bóng trúng cột và pha dứt điểm của Zaire-Emery bị hậu vệ chủ nhà cản phá.

Ở chiều ngược lại, Erling Haaland cùng các đồng đội gần như bất lực trước sự chắc chắn của PSG. Josko Gvardiol đánh đầu chệch cột dọc ở phút 41, trong khi Jeremy Doku bị Safonov từ chối bàn thắng ngay trước giờ nghỉ.

Ba bàn dẫn trước ngay tại Etihad là kịch bản ít ai tưởng tượng. PSG chơi thanh thoát, sắc bén và hiệu quả đến đáng sợ, còn Man City đứng trước nhiệm vụ gần như không tưởng nếu muốn cứu vãn trận đấu trong hiệp hai.

Man City nhen nhóm hy vọng lội ngược dòng khi Erling Haaland rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 53. Tiền đạo người Na Uy chớp thời cơ trong vùng cấm sau đường chuyền bổng của Iliman Ndiaye, tung cú dứt điểm cận thành đánh bại Matvey Safonov.

Tuy nhiên, PSG nhanh chóng dội gáo nước lạnh lên tham vọng của đội chủ nhà. Phút 62, Maghnes Akliouche nhận đường chuyền từ Ousmane Dembele rồi tung cú sút tuyệt đẹp từ rìa vòng cấm, đưa bóng vào góc trái khung thành, nâng tỷ số lên 4-1. Etihad một lần nữa chết lặng trước sự sắc bén của đội khách, trong khi Man City đối mặt với nhiệm vụ ngày càng khó khăn.