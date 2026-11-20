7 nhà đồng sáng lập của Anthropic. Theo chiều kim đồng hồ: Tom Brown, Dario Amodei, Daniela Amodei, Christopher Olah, Jack Clark, Jared Kaplan, Sam McCandlish. (Ảnh: WSJ).

Anthropic trở thành "phong vũ biểu" mới của cơn sốt AI

Cổ phiếu của Anthropic, niêm yết trên sàn Nasdaq với mã ANT, đã kết thúc ngày giao dịch đầu tiên 19/11 với mức tăng 17% so với giá IPO.

Giá cổ phiếu công ty phát triển chatbot Claude kết phiên ở mức 97,17 USD/cp tại New York, cao hơn đáng kể mức giá IPO 83 USD/cp. Với kết quả này, Anthropic đạt giá trị thị trường (đã pha loãng hoàn toàn) khoảng 1.800 tỷ USD, trở thành công ty lớn thứ 7 thế giới xét theo vốn hóa.

Màn chào sàn ấn tượng của Anthropic diễn ra trong lúc chứng khoán Mỹ chao đảo. Theo tờ Bloomberg, các nhà đầu tư vẫn chưa hết nỗi lo về bất ổn tại Nvidia - trụ cột chính của hệ sinh thái AI - và nguy cơ Đảng Dân chủ sẽ siết chặt quy định kiểm soát ngành này sau chiến thắng áp đảo của cuộc bầu cử giữa kỳ.

Tâm lý tiêu cực đó đã thể hiện rõ trên thị trường chứng khoán Mỹ vào ngày 19/11, với chỉ số S&P 500 giảm 2% và Nasdaq 100 rớt 2,2%.

Ông Jordan Watson, Giám đốc đầu tư tại Tandem Investment Advisors, bình luận: “Tâm lý trên thị trường về nhóm cổ phiếu AI đang ngày càng xấu đi, kể cả trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, điều quan trọng là Anthropic đã trở thành tín hiệu minh bạch và tức thời nhất phản ánh rủi ro liên quan đến AI”.

Trước đây, Nvidia là biểu tượng cho làn sóng đầu tư vào AI, nhưng những biến động nhân sự sau bê bối tình ái của cựu CEO Jensen Huang đã khiến vai trò này của công ty giảm đáng kể.

Màn chào sàn của Anthropic đánh dấu cột mốc đầu tiên đối với một phòng nghiên cứu AI tiên phong - nhóm các công ty xây dựng những mô hình AI tối tân nhằm giải quyết các vấn đề nan giải và hỗ trợ người dùng thực hiện những tác vụ phức tạp.

Sự hào hứng về tiềm năng thương mại của AI đã thúc đẩy các khoản đầu tư khổng lồ vào cơ sở hạ tầng như chip và trung tâm dữ liệu, vì vậy thách thức hiện nay với Anthropic và các đối thủ cạnh là tăng trưởng doanh thu đủ nhanh để bắt kịp với những kế hoạch chi tiêu đầy tham vọng đó.

Báo cáo kết quả kinh doanh đầu tiên của Anthropic sẽ được công bố sau quý IV. Tuy nhiên, Giám đốc đầu tư Derek Izuel của Shelton Capital Management khuyên nhà đầu tư nên đặc biệt chú ý đến báo cáo tiếp theo sau đó.

Ông giải thích: “Thông thường, khi một công ty chuẩn bị lên sàn chứng khoán, họ sẽ sắp xếp để kết quả kinh doanh quý tiếp theo trông thật khả quan”. Theo ông, quý kế tiếp đó mới là thước đo chính xác hơn về xu hướng tăng trưởng của các đơn vị phát triển mô hình AI.

Hàng nghìn nhân viên trở nên giàu có

Công ty đứng sau chatbot Claude đã huy động được 81,3 tỷ USD thông qua đợt IPO với mức giá cao hơn dự kiến ​​- vượt qua cả kỷ lục của SpaceX hồi tháng 6 - đồng thời huy động thêm 26 tỷ USD thông qua một đợt phát hành riêng lẻ. Tổng cộng, Anthropic đã hút được 107,3 tỷ USD, đem lại cho công ty nguồn tài chính đáng kể để mở rộng hoạt động.

Anthropic trở thành công ty đại chúng cũng giúp cho các nhà sáng lập và nhân viên trở nên giàu hơn đáng kể.

Bloomberg Business Index tính toán rằng tổng tài sản của 7 nhà sáng lập Anthropic - bao gồm CEO Dario Amodei đã tăng vọt sau cuộc IPO và phiên chào sàn, đạt 166 tỷ USD. Ước tính tài sản của mỗi người vào khoảng gần 24 tỷ USD.

Nhóm 7 người này lần đầu trở thành tỷ phú trong chưa đầy hai năm trước, sau khi Anthropic huy động 3,5 tỷ USD với định giá 61,5 tỷ USD. Mỗi nhà sáng lập nắm giữ khoảng 1,3% cổ phần (đã pha loãng hoàn toàn) trong công ty.

Không chỉ các nhà sáng lập hưởng lợi, phần đông trong số 5.000 nhân viên của Anthropic cũng được kỳ vọng trở thành triệu phú, theo tính toán của Hill.com. Trong đó, khoảng 2.800 nhân viên có khả năng sở hữu số cổ phần trị giá ít nhất 10 triệu USD, và 600 người có thể nắm giữ khối tài sản trị giá hơn 100 triệu USD.