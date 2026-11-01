Màn bứt phá nghẹt thở đưa nam sinh Ams đến ngôi vô địch Olympia 2026

Với 260 điểm, Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Chiến thắng của nam sinh được quyết định sau màn cạnh tranh gay cấn với ba thí sinh khác, đặc biệt là những bước ngoặt liên tiếp ở hai phần thi Tăng tốc và Về đích.

Nam sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam xuất sắc giành ngôi vô địch, chinh phục Vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2026.

Trận chung kết năm nay có sự góp mặt của bốn nhà leo núi: Nguyễn Huy Quang Minh, Lý Thái Dương, Gia Bảo và Đoàn Lê Anh Đức. Mỗi thí sinh mang đến thế mạnh riêng, tạo nên cuộc đua nhiều bất ngờ khi vị trí dẫn đầu liên tục thay đổi.

Cuộc đua nghẹt thở, liên tục đổi ngôi

Ngay từ phần thi Khởi động, Lý Thái Dương tạo ấn tượng khi giành 50 điểm ở lượt thi cá nhân. Anh Đức và Gia Bảo cùng có 30 điểm, trong khi Quang Minh khởi đầu với 10 điểm.

Ở lượt thi chung, Anh Đức và Thái Dương liên tục cạnh tranh quyền trả lời. Hai nam sinh thể hiện kiến thức ở nhiều lĩnh vực, từ khoa học tự nhiên, lịch sử đến văn hóa, xã hội.

Kết thúc phần thi đầu tiên, Thái Dương tạm dẫn đầu với 85 điểm, Anh Đức bám sát với 80 điểm. Gia Bảo có 35 điểm, còn Quang Minh đạt 10 điểm.

Tuy nhiên, phần thi Vượt chướng ngại vật chứng kiến bước ngoặt khi Gia Bảo nhấn chuông trả lời từ khóa gồm 5 chữ cái ngay sau khi câu hỏi hàng ngang thứ ba được đưa ra. Đáp án “Tự học” được nam sinh đưa ra chính xác, giúp em ghi thêm điểm và tạo nên khoảnh khắc bùng nổ tại điểm cầu Khánh Hòa.

Lê Thái Dương dẫn đầu ở phần thi Khởi động.

Sau phần thi này, Thái Dương vẫn dẫn đầu với 95 điểm, Anh Đức có 90 điểm, Gia Bảo đạt 85 điểm và Quang Minh có 20 điểm.

Bước sang Tăng tốc, cục diện tiếp tục đảo chiều. Ở câu hỏi đầu tiên về các địa điểm được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, Quang Minh và Anh Đức lần lượt giành 40 và 30 điểm.

Đến câu hỏi thứ hai yêu cầu sắp xếp dữ kiện Vật lý theo mốc thời gian, Thái Dương và Quang Minh tiếp tục ghi điểm. Thái Dương có thời điểm vươn lên dẫn đầu.

Câu hỏi thứ ba về giải mật mã gồm 10 ký tự lại tạo ra bước ngoặt. Anh Đức là thí sinh duy nhất tìm được đáp án “500 ngày đêm”, giành trọn 40 điểm. Nam sinh cho biết em nhanh chóng giải được phần số “500”, phần còn lại dựa vào phán đoán để đưa ra câu trả lời.

Ở câu hỏi cuối cùng, cả bốn thí sinh đều tìm được đáp án “lễ”, nhưng tốc độ trả lời quyết định số điểm mỗi người nhận được.

Kết thúc phần thi Tăng tốc, Anh Đức vươn lên dẫn đầu với 190 điểm, Gia Bảo có 155 điểm, Thái Dương đạt 145 điểm và Quang Minh có 130 điểm. Từ vị trí bám đuổi ở phần thi đầu tiên, nam sinh trường Ams vươn lên chiếm lợi thế trước vòng thi quyết định.

Có gì đặc biệt ở Vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26?

Anh Đức quyết tâm biến 6 năm chờ đợi thành chiến thắng

Bước vào phần thi Về đích với vị trí dẫn đầu, Anh Đức chia sẻ có 6 năm theo đuổi hành trình Olympia với nhiều kỷ niệm vui buồn. Để góp mặt trong trận chung kết năm, nam sinh nhận được nhiều tình cảm và sự ủng hộ của người thân, bạn bè. Đặc biệt, hai ngày sau trận chung kết là sinh nhật cô giáo chủ nhiệm, em muốn trở thành nhà vô địch để dành tặng cô một món quà sớm.

Nam sinh lựa chọn gói câu hỏi 20-30-20 điểm và không chọn Ngôi sao Hy vọng ở hai câu đầu. Tuy nhiên, Đức liên tiếp trả lời sai hai câu hỏi đầu tiên.

Ở câu hỏi về tập hợp các số nguyên dương nhỏ hơn 1.000 được tạo thành từ các chữ số 0 và 1, Thái Dương nhanh chóng bấm chuông và đưa ra đáp án chính xác là 8.088. Đến câu hỏi thứ hai về các chất khí được sử dụng để tính chỉ số chất lượng không khí AQI, Anh Đức tiếp tục không tìm được đáp án đúng.

Bước ngoặt xuất hiện ở câu hỏi cuối cùng. Anh Đức chọn Ngôi sao Hy vọng với câu hỏi liên quan đến trăn trở của một nhà văn về sự giàu có và vẻ đẹp của tiếng Việt.

Dường như nhận ra đáp án ngay khi MC chưa đọc hết câu hỏi, nam sinh hét lớn câu trả lời “Nguyễn Tuân”. Đáp án chính xác giúp Đức giành 40 điểm, nâng tổng điểm lên 210 và tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu.

Ở lượt thi thứ hai, Thái Dương chọn gói câu hỏi tương tự nhưng không có được kết quả như mong muốn. Nam sinh trả lời sai hai câu đầu. Đến câu hỏi cuối về loại DNA được sử dụng để xác định quan hệ huyết thống theo dòng mẹ trong công tác pháp y, Thái Dương tiếp tục không đưa ra được đáp án chính xác.

Anh Đức bấm chuông giành quyền trả lời và đưa ra đáp án “ty thể”, ghi thêm điểm từ phần thi của đối thủ. Kết thúc lượt thi, Thái Dương còn 115 điểm.

Phần thi Về đích của Đoàn Lê Anh Đức. (Nguồn: VTV)

Gia Bảo là thí sinh thứ ba bước vào phần Về đích với 185 điểm. Trước khi chọn gói câu hỏi, nam sinh quay chiếc chong chóng giấy như cách tự động viên và lấy may mắn. Gia Bảo lựa chọn ba câu hỏi 20 điểm. Ở câu đầu tiên về Trưởng ban Thường trực Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bảo đưa ra đáp án “Huỳnh Thúc Kháng” nhưng không chính xác.

Anh Đức nhanh chóng bấm chuông, trả lời “Nguyễn Văn Tố”, giành thêm 20 điểm và nâng tổng điểm lên 260. Khoảng cách với các đối thủ lúc này đã trở nên đáng kể.

Ở câu hỏi thứ hai về độ sâu mà radar dò tìm mộ liệt sĩ hoạt động, Gia Bảo trả lời “4 mét” và giành 20 điểm. Tuy nhiên, câu hỏi cuối về “Hội chứng búa tạ ở lò mổ” khiến nam sinh mất điểm. Gia Bảo chọn Ngôi sao Hy vọng nhưng trả lời sai, bị trừ 20 điểm. Anh Đức cũng bấm chuông giành quyền trả lời nhưng không đưa ra đáp án chính xác.

Kết thúc phần thi Về đích, Gia Bảo còn 165 điểm.

Đoàn Lê Anh Đức giành vòng nguyệt quế với 260 điểm.

Ở lượt thi cuối cùng, Nguyễn Huy Quang Minh bước vào phần Về đích khi có 130 điểm sau Tăng tốc. Nam sinh đã nỗ lực cải thiện điểm số và kết thúc trận chung kết với 180 điểm, giành vị trí á quân.

Chung cuộc, Đoàn Lê Anh Đức giành 260 điểm, trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26. Nguyễn Huy Quang Minh xếp thứ hai với 180 điểm, Gia Bảo đứng thứ ba với 165 điểm và Lý Thái Dương về thứ tư với 115 điểm.

Chiến thắng của Anh Đức là kết quả của màn thể hiện kiên trì qua bốn phần thi, đặc biệt là khả năng tận dụng cơ hội ở những thời điểm quyết định. Từ vị trí bám đuổi sau Khởi động, nam sinh trường Ams từng bước vươn lên dẫn đầu và giữ lợi thế cho đến khi trận chung kết khép lại.

Sau 6 năm theo đuổi Olympia, Đoàn Lê Anh Đức chạm tới mục tiêu lớn nhất của mình. Vòng nguyệt quế năm thứ 26 không chỉ đánh dấu chiến thắng đáng nhớ trong hành trình học trò mà còn là món quà đặc biệt nam sinh dành tặng những người đã đồng hành, ủng hộ em trên chặng đường chinh phục Đỉnh Olympia.

Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 gây ấn tượng với khả năng ghi nhớ và hát quốc ca của 135 quốc gia, niềm say mê lịch sử, thơ ca và nhạc cách mạng Việt Nam. Trước khi đăng quang Olympia, Anh Đức từng trúng tuyển 4 trường chuyên, giành giải Nhất học sinh giỏi cấp quận môn Lịch sử. Đặc biệt, tình yêu với Đường lên đỉnh Olympia được em nuôi dưỡng từ những năm học nhỏ, sau những lần cùng bà ngoại theo dõi chương trình qua màn ảnh.