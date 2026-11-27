Tổng thống Donald Trump cho biết Jensen Huang rất vui mừng khi trở lại vị trí CEO Nvidia và gọi đây là “nhiệm kỳ thứ hai” của mình. Ông Trump tiếp tục công khai ủng hộ nhà sáng lập Nvidia, người mà ông đã tích cực vận động để đưa trở lại vị trí lãnh đạo, bất chấp những ý kiến phản đối từ cả hai đảng.

Phát biểu với báo giới tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida hôm 26/11, ông Trump cho biết chưa nói chuyện với ông Huang kể từ khi Nvidia công bố quyết định tái bổ nhiệm, nhưng có thể sẽ liên lạc với ông trong thời gian tới.

“Lần gần nhất tôi nói chuyện, ông ấy rất vui vì được trở lại. Jensen Huang gọi đó là nhiệm kỳ thứ hai của mình”, ông Trump nói.

Tổng thống một lần nữa bác bỏ những lo ngại về an ninh quốc gia liên quan đến việc Huang trở lại vị trí CEO. Trước đó, nhà sáng lập Nvidia đã rời cương vị này sau khi những thông tin về các mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông được tiết lộ, trong đó có mối quan hệ với một phụ nữ bị tình báo Mỹ nghi là điệp viên.

“Dựa trên những thông tin tôi có, tôi nghĩ ông ấy hoàn toàn ổn”, ông Trump nói.

Khi được hỏi cụ thể về cơ sở đưa ra nhận định này, Tổng thống không giải thích rõ mà chỉ đáp: “Những thông tin tôi có, và đó là rất nhiều thông tin”.

Nhắc đến nỗ lực ủng hộ ông Huang, Tổng thống khẳng định: “Tôi thực sự nghĩ mình đã làm được một việc lớn lao cho đất nước, thậm chí cho cả thế giới”.

Lễ “ân xá” lớn nhất

Theo Bloomberg, ban đầu, hội đồng quản trị Nvidia tỏ ra dè dặt trước khả năng đưa Huang trở lại. Nhà sáng lập tập đoàn còn vướng cáo buộc có quan hệ ngoài hôn nhân với cấp dưới và đối xử khắc nghiệt với nhân viên.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump vỗ tay khi Tổng thống Donald Trump thực hiện nghi thức ân xá cho một trong hai con gà tây mang tên Freedom và Feathers, đến từ bang West Virginia, tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., ngày 24/11/2026. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, nhiều nhân vật trong ngành AI nhanh chóng lo ngại sự ra đi của Huang có thể gây tổn hại cho toàn ngành. Một nhà đầu tư nói với Bloomberg rằng “làn sóng bùng nổ AI đã quá lớn để có thể thất bại”.

Tâm lý này dường như đã thúc đẩy ông Trump can thiệp vào quá trình ra quyết định của Nvidia. Tổng thống thậm chí đề nghị Phó tổng thống JD Vance trực tiếp tham gia vận động hội đồng quản trị.

Ông ca ngợi nỗ lực can thiệp của chính quyền nhằm đưa nhà lãnh đạo này trở lại vị trí CEO là “một điều tuyệt vời” cho thế giới.

Về phần mình, Huang đã xin lỗi nhân viên và cho biết đang tìm kiếm sự hỗ trợ thông qua trị liệu tâm lý.

Các bình luận viên của Bloomberg mô tả sự can thiệp của ông Trump nhằm đưa Huang trở lại Nvidia là một cuộc “giải cứu về mặt đạo đức”, chứ không phải giải cứu tài chính. Động thái này cũng được ví như màn “ân xá” lớn nhất của Tổng thống trong dịp Lễ Tạ ơn từ trước đến nay.

Động thái của ông Trump vấp phải chỉ trích từ cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ. Một số nghị sĩ tuyên bố sẽ điều tra mối liên hệ giữa Huang và chính quyền Trump.

Theo kế hoạch, Huang sẽ tham gia phiên điều trần kín trước các nghị sĩ Hạ viện ngày 1/12, trước khi xuất hiện công khai tại Thượng viện vào ngày 3/12.

Thị trường phục hồi nhưng châu Á lo ngại làn sóng đầu tư AI mất đà

Theo Wall Street Journal, thị trường chứng khoán đã phục hồi vào sáng thứ 27/11, khép lại một tuần đầy biến động đối với thị trường Mỹ.

Chỉ số Nasdaq Composite tăng 1% ngay sau khi mở cửa, trong khi S&P 500 và Dow Jones tăng 0,8% mỗi chỉ số.

Jensen Huang, CEO Nvidia, được cho là có quan hệ tình cảm với một phụ nữ bị tình báo Mỹ nghi là điệp viên. Ảnh: X.

Cổ phiếu liên quan đến AI, từ các nhà sản xuất chip đến những công ty trung tâm dữ liệu và Anthropic (nhà sản xuất phần mềm Claude) đều tăng mạnh trong giao dịch trước giờ mở cửa.

Tâm lý lạc quan cũng lan sang Hong Kong (Trung Quốc), nơi chỉ số Hang Seng Tech tăng 6,5%.

Tuy vậy, Giám đốc nghiên cứu tại XTB, Kathleen Brooks, cho rằng làn sóng đầu tư vào AI vẫn đối mặt nhiều trở ngại. “Những lo ngại về khả năng sinh lời và chi phí tài chính của các doanh nghiệp AI vẫn chưa được giải đáp”, bà nhận định.

Đà tăng trước giờ giao dịch hôm thứ Sáu nối tiếp phiên khởi sắc tại châu Á. Kospi của Hàn Quốc tăng 4,3%, trong khi chỉ số CSI 300, đại diện cho thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục, tăng 4,2%, mức tăng mạnh nhất trong một phiên kể từ tháng 10/2024 khi Bắc Kinh tái khẳng định ủng hộ thị trường vốn.

Nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà đi lên, với chỉ số STAR 50, tập trung vào các doanh nghiệp công nghệ và bán dẫn, tăng vọt 15%, ghi nhận phiên tăng mạnh thứ ba trong lịch sử.

Tâm lý lạc quan cũng lan sang Hong Kong (Trung Quốc), nơi chỉ số Hang Seng Tech tăng 6,5%.

Chứng khoán châu Âu cũng tăng điểm, dẫn đầu là nhóm cổ phiếu liên quan đến AI.

Các nhà sản xuất chip là nhóm hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng xuất khẩu này, bởi họ cung cấp những sản phẩm cốt lõi cho sự phát triển của AI. Lợi nhuận tăng mạnh của Samsung Electronics, SK Hynix và TSMC cho thấy vai trò thiết yếu của các doanh nghiệp châu Á trong việc hiện thực hóa tham vọng AI của Thung lũng Silicon.

Tuy nhiên, các nhà kinh tế và tổ chức như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày càng lo ngại châu Á cũng như kinh tế toàn cầu đang phụ thuộc quá lớn vào ngành công nghiệp AI để duy trì tăng trưởng. Điều này có thể khiến các nền kinh tế dễ tổn thương nếu làn sóng đầu tư vào AI bắt đầu suy giảm.

Đầu tư của Thái Lan và Malaysia trong lĩnh vực kỹ thuật. Ảnh: WSJ.

Không chỉ xuất khẩu linh kiện thiết yếu phục vụ các trung tâm dữ liệu tại Mỹ và nhiều thị trường khác, các nền kinh tế châu Á còn đang phát triển hạ tầng dữ liệu ngay trong khu vực. Tại Đông Nam Á, các trung tâm dữ liệu liên tục được xây dựng tại Malaysia và Thái Lan.

Tuy nhiên, việc Mỹ siết chặt kiểm soát xuất khẩu chip, đồng thời tìm cách ngăn các phòng thí nghiệm AI Trung Quốc tiếp cận công nghệ tính toán tiên tiến thông qua các nước thứ ba, có thể ảnh hưởng đến đà phát triển của ngành AI tại khu vực.

Hôm 26/11, Nvidia đã yêu cầu các đối tác tạm dừng vận chuyển hàng đến Malaysia, Thái Lan, Singapore và Indonesia.

Nếu hoạt động xây dựng trung tâm dữ liệu chững lại, châu Á có nguy cơ mất đi một động lực tăng trưởng quan trọng. Trong khi đó, một đợt sụt giảm kéo dài trên thị trường chứng khoán cũng có thể làm suy yếu niềm tin, khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu.

Trụ sở Nvidia vỡ òa khi đón Jensen Huang trở lại Sau 11 ngày rời ghế CEO, Jensen Huang trở lại trụ sở Nvidia tại Santa Clara trong tiếng vỗ tay và reo hò của đông đảo nhân viên. Ông cũng dừng lại trò chuyện ngắn với mọi người tại lối vào tòa nhà.