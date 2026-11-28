MAMAMOO, nhóm nhạc vừa tái hợp với đầy đủ các thành viên sau ba năm tám tháng, sẽ khép lại chuyến lưu diễn thế giới quy mô lớn của mình bằng một buổi hòa nhạc encore (biểu diễn bổ sung) tại Seoul.

Nhóm sẽ tổ chức các đêm diễn encore thuộc chuyến lưu diễn thế giới 4WARD vào ngày 2 và 3/1/2027, tại Ticketlink Live Arena, nằm trong khuôn viên Công viên Olympic, quận Songpa, Seoul.

Sau thời gian tập trung vào các hoạt động cá nhân trong những lĩnh vực riêng biệt, MAMAMOO đã tái hợp với đội hình đầy đủ vào ngày 4/6 với việc phát hành đĩa đơn đặc biệt 4WARD, sản phẩm âm nhạc chung đầu tiên của nhóm sau khoảng ba năm tám tháng. Tiếp đó, nhóm đã khởi động chuyến lưu diễn thế giới bằng chuỗi ba đêm hòa nhạc tại Olympic Hall (Seoul), bắt đầu từ ngày 19/6, đúng dịp kỷ niệm 12 năm ngày ra mắt của nhóm.

Kể từ đó, MAMAMOO đã thực hiện chuyến lưu diễn qua 18 thành phố tại châu Á và châu Mỹ, bao gồm Cao Hùng, Ma Cao, Singapore, Manila, New York, Chicago, Los Angeles, Hồng Kông (Trung Quốc) và Tokyo. Nhóm đã chứng minh sức hút mạnh mẽ trong việc bán vé với tư cách là một tập thể trọn vẹn, khi các đêm diễn tại những thành phố lớn như Seoul, Cao Hùng, Ma Cao, Hồng Kông, Tokyo và Đài Bắc đều cháy vé.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2014, với ca khúc Mr. Ambiguous, MAMAMOO đã sở hữu hàng loạt bản hit như Um Oh Ah Yeh, You’re the Best, Decalcomanie, Starry Night và HIP. Dù các thành viên hiện đang phát triển sự nghiệp cá nhân dưới sự quản lý của những công ty khác nhau, họ vẫn duy trì các hoạt động chung với tư cách là một nhóm nhạc. Điều này khiến chuyến lưu diễn thế giới lần này trở nên đặc biệt ý nghĩa đối với cả các nghệ sĩ lẫn người hâm mộ.

Trước khi trở về Seoul cho các đêm diễn encore, MAMAMOO sẽ gặp gỡ người hâm mộ tại Đài Bắc (Đài Loan), vào ngày 28 và 29/11. Cả hai đêm diễn này đều đã bán hết vé.