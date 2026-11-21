Lễ trao giải Mnet Asian Music Awards 2026 (MAMA 2026) đang trở thành tâm điểm tranh cãi khi hàng loạt kết quả trong đêm trao giải đầu tiên khiến người hâm mộ bất ngờ. Những chiến thắng được cho là đi ngược dự đoán trước đó làm dấy lên nghi vấn về tính minh bạch trong cách chấm điểm, thậm chí có ý kiến cáo buộc ban tổ chức dàn xếp kết quả.

Tâm điểm tranh cãi là giải thưởng Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất, khi IVE được xướng tên chiến thắng dù trước đó không được đánh giá cao về khả năng giành giải. Kết quả này khiến nhiều khán giả, đặc biệt là người hâm mộ LE SSERAFIM, bày tỏ sự bất bình trên mạng xã hội.

Theo cơ chế chấm giải được công bố, hạng mục này được tính dựa trên 15% điểm số kỹ thuật số, 30% doanh số album, 15% điểm số toàn cầu và 40% điểm từ ban giám khảo. Tuy nhiên, phần điểm dành cho hội đồng giám khảo không được công khai chi tiết, trở thành yếu tố khiến nhiều người đặt câu hỏi về cơ sở xác định người chiến thắng.

Danh sách đề cử năm nay quy tụ nhiều cái tên nổi bật như aespa, BABYMONSTER, BLACKPINK, Hearts2Hearts, ILLIT, LE SSERAFIM, NMIXX và IVE. Trước khi kết quả được công bố, LE SSERAFIM được nhiều dự đoán xem là ứng cử viên sáng giá nhất. Cuộc cạnh tranh giữa Hearts2Hearts, BABYMONSTER, ILLIT và BLACKPINK cũng được đánh giá khá sít sao, trong khi IVE được cho là có tổng điểm thấp nhất ở giai đoạn trước khi tính điểm ban giám khảo.

Chính sự chênh lệch giữa dự đoán và kết quả cuối cùng khiến chiến thắng của IVE trở thành chủ đề nóng. Một bộ phận khán giả cho rằng cách tính điểm hiện tại tạo ra quá nhiều khoảng trống để kết quả bị chi phối bởi những tiêu chí không được công khai đầy đủ.

"Chưa bao giờ trong đời tôi thấy họ mời nhóm được dự đoán sẽ giành giải nhất rồi lại trao giải cho nhóm xếp thứ tám", một tài khoản trên X bình luận. Một số người khác thậm chí đề xuất MAMA nên loại bỏ hoàn toàn các chỉ số doanh thu và lượt xem trực tuyến khỏi hệ thống đánh giá.

Không chỉ giải thưởng nhóm nhạc nữ, hạng mục Nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất cũng gây tranh cãi khi Soyeon của i-dle giành chiến thắng. Trước đó, cô phải cạnh tranh với những nghệ sĩ như Taeyeon (Girls' Generation), Irene (Red Velvet), Hwasa và Yena. Irene được cho là sở hữu doanh số album cùng lượt nghe trực tuyến cao nhất trong số các ứng viên, trong khi Hwasa cũng được đánh giá đáng gờm khi là nghệ sĩ duy nhất trong danh sách đề cử tham dự lễ trao giải cuối tuần này.

Ở các hạng mục dành cho nghệ sĩ nam, giải Top 10 do người hâm mộ bình chọn tiếp tục khiến cộng đồng mạng phản ứng dữ dội. Theo thể lệ, kết quả được tính dựa trên 90% lượt bình chọn trên ứng dụng Mnet Plus và 10% phiếu bầu trên X. Tuy nhiên, NCT DREAM và ZEROBASEONE, lần lượt đứng thứ 3 và thứ 7 trên ứng dụng, lại không có tên trong danh sách chiến thắng. Trong khi đó, SEVENTEEN (hạng 13) và Stray Kids (hạng 14) lại được trao giải.

Người hâm mộ hai nhóm bị loại đặt nghi vấn về cách tính điểm, cho rằng tỷ lệ bình chọn trên X khó có thể tạo ra sự thay đổi lớn đến mức đảo ngược thứ hạng ban đầu. Những cáo buộc về việc kết quả thiếu minh bạch vì thế tiếp tục lan rộng.

Sự bất mãn còn xuất phát từ việc BTS không được trao giải thưởng lớn Lựa chọn của người hâm mộ trong năm. Tổng cộng, ít nhất năm chiến thắng được cho là nằm ngoài kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ đã khiến MAMA 2026 trở thành tâm điểm chỉ trích.

Một số fan LE SSERAFIM còn đặt nghi vấn về tính khách quan của ban giám khảo khi nhắc đến phóng viên Lee Seon Myeong, người được cho là từng đăng tải những bài viết không tích cực về nhóm. Tuy nhiên, đây mới chỉ là cáo buộc từ cộng đồng người hâm mộ, chưa có bằng chứng xác nhận việc kết quả bị tác động bởi yếu tố cá nhân.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng những dự đoán trước lễ trao giải vốn chỉ mang tính tham khảo. Với 40% tổng điểm thuộc về ban giám khảo, kết quả hoàn toàn có thể thay đổi nếu một ứng viên đạt điểm cao ở tiêu chí này.

Dù vậy, tranh cãi xung quanh MAMA 2026 cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở việc nghệ sĩ nào chiến thắng hay thất bại, mà còn ở niềm tin của khán giả đối với một giải thưởng âm nhạc có sức ảnh hưởng lớn. Khi những tiêu chí quan trọng chưa được công khai đầy đủ, mỗi kết quả trái với kỳ vọng đều có nguy cơ trở thành nguồn cơn cho những nghi vấn về tính công bằng.