MAMA 2026 gây tranh cãi vì tiêu chí trao giải, Hwasa có nguy cơ đánh mất danh hiệu lớn vào tay BTS?

Ngày 12/10, danh sách đề cử cho lễ trao giải MAMA 2026 được công bố, thu hút sự chú ý của người hâm mộ Kpop. Tuy nhiên, bên cạnh những cuộc thảo luận về các ứng viên nổi bật, tiêu chí xét giải "Bài hát của năm" nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi.

Đáng chú ý, Hwasa, thành viên nhóm nhạc MAMAMOO, là một trong những nghệ sĩ được nhắc đến nhiều nhất. Ca khúc Good Goodbye của nữ ca sĩ được đánh giá là ứng viên đáng chú ý cho danh hiệu "Bài hát của năm" nhờ sức ảnh hưởng tại thị trường Hàn Quốc.

Tuy nhiên, sau khi các tiêu chí xét giải được công bố, một bộ phận cư dân mạng bày tỏ sự bất bình. Theo những ý kiến này, việc nhấn mạnh phạm vi ảnh hưởng toàn cầu trong quá trình đánh giá có thể khiến Good Goodbye gặp bất lợi, dù ca khúc được cho là có thành tích nổi bật tại thị trường nội địa.

Tranh cãi càng trở nên gay gắt khi một số khán giả cho rằng cách thức đánh giá mới có thể mang lại lợi thế cho các nghệ sĩ thuộc HYBE. Trong đó, BTS với ca khúc SWIM được nhắc đến như một ứng viên có khả năng vươn lên dẫn đầu cuộc đua.

Trước khi danh sách đề cử và các tiêu chí được công bố, Hwasa được một bộ phận người hâm mộ kỳ vọng sẽ giành chiến thắng nhờ thành công của Good Goodbye. Tuy nhiên, những diễn biến mới khiến dự đoán về kết quả trở nên khó lường, đồng thời làm dấy lên câu hỏi liệu sức ảnh hưởng tại thị trường nội địa có còn đủ sức nặng trong cuộc đua đến các giải thưởng lớn của MAMA.

Trên mạng xã hội, những phản ứng gay gắt xuất hiện, thậm chí có ý kiến dùng từ ngữ nặng nề để đặt nghi vấn về tính công bằng của giải thưởng. Dẫu vậy, các cáo buộc cho rằng tiêu chí được điều chỉnh nhằm ưu ái HYBE hiện vẫn là nhận định từ một bộ phận cư dân mạng, chưa phải kết luận đã được xác thực.

Vụ việc một lần nữa cho thấy tiêu chí đánh giá luôn là vấn đề nhạy cảm tại các lễ trao giải âm nhạc lớn. Khi thành tích trong nước và sức lan tỏa quốc tế được đặt lên bàn cân, sự khác biệt giữa các phương pháp đánh giá có thể dẫn đến những dự đoán trái chiều, đặc biệt khi những nghệ sĩ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo cùng cạnh tranh một danh hiệu.

Với MAMA 2026, câu hỏi được quan tâm không chỉ là Hwasa hay BTS sẽ có cơ hội giành chiến thắng, mà còn nằm ở cách ban tổ chức áp dụng các tiêu chí để bảo đảm tính minh bạch và thuyết phục. Kết quả cuối cùng sẽ là câu trả lời rõ ràng hơn cho cuộc tranh luận đang diễn ra quanh Good Goodbye và SWIM.