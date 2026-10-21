MAMA 2026 gây chú ý với sân khấu 360 độ, đội hình nghệ sĩ đông nhất từ trước đến nay

Lễ trao giải MAMA Awards 2026 hứa hẹn trở thành một trong những sự kiện âm nhạc Kpop đáng chú ý nhất năm khi lần đầu tổ chức trong hai ngày liên tiếp tại Nhật Bản, đồng thời giới thiệu sân khấu 360 độ cùng đội hình nghệ sĩ biểu diễn có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại một thành phố đăng cai. Với chủ đề "A Music Interstellar", sự kiện hướng đến việc kết nối các thế hệ nghệ sĩ và người hâm mộ thông qua những màn trình diễn vượt qua ranh giới về thời gian, thể loại và thị hiếu âm nhạc.

Theo thông báo từ CJ ENM ngày 21/10, MAMA Awards 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 20 và 21/11 tại Kyocera Dome Osaka, Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên lễ trao giải được tổ chức theo hình thức kéo dài hai ngày, mở ra kỳ vọng về một mùa MAMA có quy mô dàn dựng lớn hơn, đồng thời tạo thêm không gian để các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ cùng xuất hiện trên một sân khấu.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của MAMA Awards năm nay là thiết kế sân khấu 360 độ. Thay vì tập trung toàn bộ sự chú ý vào một hướng trình diễn cố định, cấu trúc mới được kỳ vọng giúp khán giả ở nhiều vị trí khác nhau trong nhà thi đấu có tầm nhìn thuận lợi hơn, đồng thời tăng cảm giác hòa mình vào các tiết mục.

Không chỉ thay đổi thiết kế sân khấu, ban tổ chức còn điều chỉnh vị trí khu vực dành cho nghệ sĩ xuống ngang tầm mắt khán giả. Cách bố trí này nhằm thu hẹp khoảng cách giữa người biểu diễn và người xem, không chỉ về mặt không gian mà còn về trải nghiệm cảm xúc.

Bên cạnh đó, các tuyến di chuyển xuyên qua khu vực khán giả cũng sẽ được tận dụng trong quá trình dàn dựng. Nhờ vậy, nghệ sĩ có thêm cơ hội tiếp cận người hâm mộ ở khoảng cách gần hơn, biến không gian nhà thi đấu thành một phần của màn trình diễn thay vì chỉ đóng vai trò là nơi tổ chức sự kiện.

Những thay đổi này cho thấy MAMA Awards 2026 không chỉ tập trung vào danh sách nghệ sĩ tham gia mà còn chú trọng cách khán giả trực tiếp trải nghiệm âm nhạc. Theo CJ ENM, công tác sản xuất sẽ phát huy kinh nghiệm hơn 30 năm của Mnet trong lĩnh vực chương trình âm nhạc và các sân khấu quy mô lớn.

Trong bối cảnh các lễ trao giải ngày càng phải tạo ra những trải nghiệm khác biệt để thu hút công chúng, việc đầu tư vào thiết kế sân khấu và khả năng tương tác trực tiếp được xem là một hướng đi đáng chú ý. Với MAMA, đây cũng là cơ hội để tiếp tục khẳng định thế mạnh về dàn dựng những tiết mục có quy mô lớn, kết hợp âm nhạc, hình ảnh và công nghệ sân khấu.

Song song với những đổi mới về không gian biểu diễn, MAMA 2026 còn gây chú ý khi công bố đội hình nghệ sĩ trải dài qua nhiều thế hệ của Kpop.

Danh sách được giới thiệu có sự góp mặt của những cái tên thuộc các nhóm nghệ sĩ mới nổi như Alpha Drive One, CORTIS, Hearts2Hearts, ALLDAY PROJECT và RESCENE. Ở chiều ngược lại, chương trình cũng có sự tham gia của những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm như Nayeon, Hwasa, CL và BIGBANG.

Sự kết hợp giữa các gương mặt mới và những nghệ sĩ đã tạo dựng được dấu ấn trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc là một trong những yếu tố quan trọng làm nên ý tưởng của mùa giải năm nay. Mỗi thế hệ mang đến một màu sắc riêng, từ những xu hướng âm nhạc mới đến các phong cách trình diễn đã góp phần định hình diện mạo Kpop trong nhiều năm.

Đây cũng là cơ hội để MAMA Awards tạo ra những màn trình diễn có tính kết nối, giúp khán giả nhìn lại hành trình phát triển của Kpop, đồng thời khám phá những hướng đi mới của dòng nhạc này. Tuy nhiên, sức hấp dẫn thực tế của chương trình vẫn sẽ phụ thuộc vào cách ban tổ chức xây dựng các tiết mục và tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ trên sân khấu.

Chủ đề "A Music Interstellar" được xây dựng xoay quanh hành trình âm nhạc vượt qua giới hạn tưởng tượng, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai của Kpop. Thông qua các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ và thể loại, chương trình hướng đến việc tạo nên những màn trình diễn mang tính biểu tượng, phản ánh sự đa dạng của nền âm nhạc Hàn Quốc.

Đại diện CJ ENM chia sẻ rằng trong bối cảnh thói quen thưởng thức âm nhạc và thị hiếu của công chúng ngày càng phân hóa, MAMA năm nay muốn phá bỏ những ranh giới giữa các thế hệ, tạo ra khoảnh khắc để người hâm mộ trên toàn thế giới kết nối với nhau thông qua ngôn ngữ chung của âm nhạc.

Không dừng lại ở hai đêm trao giải chính, chuỗi hoạt động bên lề MAMA 2026 cũng được mở rộng với sự xuất hiện của MAMA Fan Festa, dự kiến bắt đầu từ ngày 9/11 tại Osaka và trên nền tảng Mnet Plus.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên hoạt động này được tổ chức đồng thời theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Việc kết hợp hai hình thức giúp mở rộng khả năng tiếp cận, tạo điều kiện để người hâm mộ tham gia vào không khí lễ hội ngay cả khi không thể đến Nhật Bản.

Theo thông tin được công bố, đợt đăng ký trước vé thứ hai của MAMA 2026 bắt đầu lúc 15 giờ ngày 21/10 theo giờ địa phương. Lễ trao giải sẽ được phát trực tiếp trên toàn cầu thông qua Mnet Plus và các nền tảng kỹ thuật số khác.

Ra đời năm 1999 với tên gọi Mnet Video Music Awards, sự kiện được tái định vị vào năm 2009 thành lễ trao giải âm nhạc châu Á trước khi mang tên MAMA Awards như hiện nay từ năm 2022. Qua nhiều năm, chương trình đã trở thành một trong những sự kiện thường niên đáng chú ý của ngành công nghiệp Kpop, đồng thời mở rộng phạm vi tiếp cận khán giả quốc tế.

Năm 2024, sự kiện được tổ chức tại cả Los Angeles và Osaka, đánh dấu lần đầu tiên một lễ trao giải Kpop diễn ra tại Mỹ và Nhật Bản trong cùng một năm.

Với phiên bản năm 2026, việc tổ chức trong hai ngày, đưa sân khấu 360 độ vào thiết kế chính và quy tụ đội hình nghệ sĩ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại một thành phố đăng cai cho thấy tham vọng tiếp tục đổi mới của MAMA Awards. Câu hỏi đặt ra là liệu những thay đổi về dàn dựng và cách kết nối các thế hệ có thể tạo nên những màn trình diễn đủ sức ghi dấu trong lòng người hâm mộ hay không.

Dù vậy, với sự kết hợp giữa các nghệ sĩ kỳ cựu, những gương mặt mới cùng định hướng nâng cao trải nghiệm khán giả, MAMA Awards 2026 đang mở ra nhiều kỳ vọng trước khi chính thức diễn ra vào tháng 11 tới.