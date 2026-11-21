Các bảng dự đoán đều cho thấy CORTIS bám rất sát với BTS ở hạng mục Album của năm (Album of the year) tại MAMA 2026, thắng thua phụ thuộc lớn vào hội đồng giám khảo. Vì BTS đã nhận Daesang Nghệ sĩ của năm (Artist of the year) ở đêm đầu, nên không ít người cho rằng CORTIS dễ rinh cúp Album ở đêm nay (21/11). Nếu như vậy, rất có thể một "trận chiến nội bộ" sẽ nổ ra.

Tuy nhiên, kết quả chính thức đã khiến người hâm mộ vỡ òa khi Daesang Album của năm thuộc về BTS - ARIRANG, tác phẩm với điểm nhấn mạnh mẽ là đem văn hóa Hàn Quốc ra thế giới. CORTIS thắng Daesang Bài hát của năm (Song of the year) với RED RED.

Trước đó, nhiều người dự đoán Good Goodbye của Hwasa là cái tên nặng ký nhất. Tuy nhiên, dựa vào bảng số liệu, việc RED RED - CORTIS chiến thắng cũng không khó hiểu. Thời gian tích điểm của RED RED ngắn hơn Good Goodbye nhưng đuổi sát nút, thậm chí một số điểm thành phần còn nhỉnh hơn bài hát của đàn chị.

CORTIS đã rưng rưng lệ, hạnh phúc trong khoảnh khắc chiến thắng "Bài hát của năm" tại MAMA 2026. Tiếp chuỗi từ MMA 2026, "Cỏ Tí" đang là nhóm nhạc Gen 5 đầu tiên và duy nhất chinh phục 2 Daesang tại 2/4 lễ trao giải âm nhạc lớn nhất tại Hàn Quốc (MMA, MAMA, GDA, SMA). Liệu tân binh nhà BigHit Music có thể tạo đường bingo Daesang tại BIG4?

Ngay khi chủ nhân của 2 Daesang cuối cùng được xác nhận, fan nhà HYBE thả meme "sĩ ngang mặt đất", "xin lỗi vì quá đẳng cấp" vì 4 Daesang của MAMA 2026 đều thuộc về nghệ sĩ trực thuộc tập đoàn. BTS thắng 2 Daesang, CORTIS thắng 1 Daesang và ENHYPEN ôm 1 Daesang (Fans’ Choice of the Year).

Trượt Daesang, "Good Goodbye" vẫn mang về cho Hwasa 2 chiến thắng tại MAMA 2026 là Best Vocal Performance Solo và Best Song Top 10.

Một trong những khoảnh khắc nhận giải "mắc cười" của lễ trao giải thuộc về BIGBANG. Nhóm chiến thắng hạng mục Tầm nhìn âm nhạc (Music Visionary) ngay sau khi trình diễn, G-Dragon giữ nguyên mái tóc mới suôn dài, tự "than" có hơi vướng víu và được Daesung, Taeyang hỗ trợ vén tóc giúp. Ảnh chụp màn hình vén tóc "ỏn ẻn" của bộ ba này đang thành meme mới của V.I.P.

Kết quả MAMA 2026 Daesang

Nghệ sĩ của năm (Artist of the Year): BTS

Bài hát của năm (Song of the Year): RED RED - CORTIS

Album của năm (Album of the Year): ARIRANG - BTS

Fans’ Choice of the Year: ENHYPEN Hạng mục khác Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất (Best New Artist): ALD1 và TUIDE Nhóm nam xuất sắc nhất (Best Male Group): BTS Nhóm nữ xuất sắc nhất (Best Female Group): IVE Nghệ sĩ nam xuất sắc nhất (Best Male Artist): Yeonjun (TXT) Nghệ sĩ nữ xuất sắc nhất (Best Female Artist): Soyeon (i-dle) Best Song Top 10: aespa - Lemonade; BTS - SWIM; CORTIS - RED RED; Hearts2Hearts - Rude!; Hwasa - Good Goodbye; I.O.I - Suddenly; ILLIT - It’s Me; IVE - Bang Bang; LE SSERAFIM - Spaghetti; NMIXX - Blue Valentine Fan's choice: Apink, BABYMONSTER, BIGBANG, BTS, CORTIS, ENHYPEN, Evan, Hearts2Hearts, i-dle, ILLIT, LE SSERAFIM, LNGSHOT, NMIXX, SEVENTEEN, Stray Kids, TREASURE, TUIDE, TXT, TWICE, Yoona Best Dance Performance Male Solo: Taeyang - Live Fast Die Slow Best Dance Performance Female Solo: Yena - Catch Catch Best Dance Performance Male Group: CORTIS - RED RED Best Dance Performance Female Group: ILLIT - It's Me Best Vocal Performance Solo: Hwasa - Good Goodbye Best Vocal Performance Group: AKMU - Paradise of Rumors Best Collaboration: LE SSERAFIM - j-hope với Spaghetti Best Music Video: BIGBANG - BiiiG Best Choreography: ATEEZ - BAD Best Band Performance: Jannabi - Just Kids Best Rap & Hip Hop Performance: Zico "Duet" Best OST: Kim Min-seok - Love Language (Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không) Music Visionary: BIGBANG