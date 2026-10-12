MAMA 2026 công bố đề cử: BTS, BLACKPINK và loạt tên tuổi lớn của Kpop bước vào cuộc đua

Ngày 12/10, danh sách đề cử MAMA Awards 2026 được công bố, mở màn cho cuộc cạnh tranh tại một trong những lễ trao giải âm nhạc lớn nhất Hàn Quốc. BTS, BLACKPINK, BIGBANG, aespa, Stray Kids cùng nhiều nghệ sĩ đình đám góp mặt ở các hạng mục quan trọng, hứa hẹn tạo nên cuộc đua đáng chú ý trước thềm sự kiện diễn ra vào tháng 11 tại Nhật Bản.

Theo thông tin được công bố, lễ trao giải MAMA Awards 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 20 và 21/11 tại Kyocera Dome Osaka, Nhật Bản. Sự kiện do Mnet thuộc CJ ENM tổ chức, với Visa là đơn vị đồng hành. Năm nay, chương trình mang chủ đề "MOVE THE STARS, A MUSIC INTERSTELLAR", tiếp tục phát triển thông điệp quen thuộc "Music Makes ONE", hướng đến việc kết nối khán giả thông qua âm nhạc bất kể khoảng cách địa lý hay khác biệt văn hóa.

Việc công bố đề cử đánh dấu bước khởi đầu cho mùa giải năm nay, khi những tên tuổi nổi bật của Kpop cùng cạnh tranh ở nhiều hạng mục, từ giải thưởng dành cho nghệ sĩ và nhóm nhạc đến các giải thưởng về trình diễn, sản phẩm âm nhạc và sự lựa chọn của người hâm mộ.

Ở hạng mục Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất (Best Male Group), BTS, TOMORROW X TOGETHER, ATEEZ, BIGBANG, CORTIS, ENHYPEN, NCT WISH và Stray Kids là những cái tên được đề cử. Sự góp mặt của các nhóm nhạc thuộc nhiều thế hệ cho thấy bức tranh Kpop tiếp tục có sự giao thoa giữa những tên tuổi lâu năm và các đại diện mới hơn.

Trong khi đó, hạng mục Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất (Best Female Group) quy tụ ILLIT, aespa, BABYMONSTER, BLACKPINK, Hearts2Hearts, IVE, LE SSERAFIM và NMIXX. Đây đều là những cái tên đáng chú ý trong thị trường Kpop, khiến cuộc cạnh tranh ở hạng mục này trở thành một trong những điểm được quan tâm của mùa giải.

Ở các hạng mục cá nhân, DOH KYUNGSOO, YEONJUN, TAEYANG, TAEYONG và Young K được đề cử Nam nghệ sĩ xuất sắc nhất. Giải Nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất có sự góp mặt của SOYEON, IRENE, TAEYEON, HWASA và YENA.

Đáng chú ý, nhiều nghệ sĩ tiếp tục xuất hiện ở nhiều hạng mục khác nhau, phản ánh sự đa dạng trong hoạt động âm nhạc cũng như sức ảnh hưởng của họ. Tuy nhiên, danh sách đề cử mới chỉ là bước đầu của cuộc đua, bởi kết quả cuối cùng còn phụ thuộc vào các tiêu chí đánh giá và thể lệ riêng của từng hạng mục.

Bên cạnh những giải thưởng dành cho nghệ sĩ và nhóm nhạc, MAMA Awards 2026 tiếp tục dành nhiều sự chú ý cho các sản phẩm cụ thể.

Ở hạng mục Màn trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất - Nam nghệ sĩ solo, các ca khúc được đề cử gồm Ice Cream của YEONJUN, TOUGH LOVE của ONEW, FLOAT của TAEMIN, LIVE FAST DIE SLOW của TAEYANG và WYLD của TAEYONG.

Ở hạng mục tương ứng dành cho nữ nghệ sĩ solo, danh sách có What’s a girl to do của DAYOUNG, BUMPA của BIBI, I’m gonna TOESA của SOYEON, Ice Cream của YUNA và Catch Catch của YENA.

Đối với các nhóm nhạc nam, BAD của ATEEZ, BiiiG của BIGBANG, Hollywood Action của BOYNEXTDOOR, REDRED của CORTIS, Do your dance của RIIZE, This & That của Stray Kids, OVERDRIVE của TWS và TOP 5 của ZEROBASEONE góp mặt trong danh sách đề cử Màn trình diễn vũ đạo xuất sắc nhất - Nhóm nhạc nam.

Ở phía nữ, các ca khúc được đề cử gồm Suddenly của I.O.I, It’s Me của ILLIT, LEMONADE của aespa, RUDE! của Hearts2Hearts, BANG BANG của IVE, 404 (New Era) của KiiiKiii, SPAGHETTI của LE SSERAFIM kết hợp với j-hope và Blue Valentine của NMIXX.

Trong khi đó, hạng mục Màn trình diễn giọng hát xuất sắc nhất - Solo quy tụ No Words Can Say của Roy Kim, Unknown Planet của IU, Less than a lover của JENNIE, Good Goodbye của HWASA và CINEMA của WOODZ.

Ở hạng mục dành cho nhóm, các đề cử gồm TIME CAPSULE của DAVICHI, Blue của DxS thuộc SEVENTEEN, 4 Flowers của MAMAMOO, SWIM của BTS và Paradise of Rumors của AKMU.

Các hạng mục khác cũng ghi nhận sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ đáng chú ý. Giải Màn trình diễn ban nhạc xuất sắc nhất có Silica Gel, JANNABI, LUCY, QWER và Xdinary Heroes. Trong khi đó, hạng mục Màn trình diễn rap và hip-hop xuất sắc nhất quy tụ HAON, BIG Naughty, NOWIMYOUNG, TREASURE và màn kết hợp giữa ZICO với Lilas.

Ở hạng mục Màn hợp tác xuất sắc nhất (Best Collaboration), các đề cử gồm Flirty của DAYOUNG và Jay Park, Always của Sullyoon thuộc NMIXX kết hợp với Parc Jaejung, WDA (Whole Different Animal) của aespa và G-DRAGON, SPAGHETTI của LE SSERAFIM và j-hope, cùng ICONIC BY MISTAKE của KATSEYE, ILLIT và LE SSERAFIM.

Một trong những hạng mục quan trọng của MAMA Awards là Album của năm (Album of the Year). Danh sách đề cử năm 2026 có 18 album, bao gồm Mark on Me của &TEAM, ARIRANG của BTS, 7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns của TOMORROW X TOGETHER, LEMONADE của aespa và GOLDEN HOUR: Part.5 của ATEEZ.

BLACKPINK góp mặt với DEADLINE, trong khi ENHYPEN có THE SIN: VANISH, EXO được đề cử với REVERXE và IVE xuất hiện cùng REVIVE+. Những album khác trong danh sách gồm EUPHORIA của ALPHA DRIVE ONE, The Action của BOYNEXTDOOR, GREENGREEN của CORTIS, Beat It Up của NCT DREAM, Ode to Love của NCT WISH, Caligo Pt.2 của PLAVE, II của RIIZE, THIS & THAT của Stray Kids và NO TRAGEDY của TWS.

Ở hạng mục Video âm nhạc xuất sắc nhất (Best Music Video), BTS được đề cử với 2.0, bên cạnh Good Goodbye của HWASA, BiiiG của BIGBANG, Mono của i-dle kết hợp với skaiwater và DDI RO RI của MEOVV.

Giải Biên đạo xuất sắc nhất cũng có sự góp mặt của những sản phẩm được chú ý, gồm It’s Me của ILLIT, BAD của ATEEZ, REDRED của CORTIS, BANG BANG của IVE và Catch Catch của YENA.

Bên cạnh các giải thưởng chuyên môn, MAMA Awards 2026 tiếp tục dành không gian cho sự tham gia của khán giả thông qua các hạng mục bình chọn. Theo thông tin được công bố trong bài viết của InMusic, vòng bình chọn đầu tiên của Fans’ Choice dự kiến mở trên nền tảng Mnet Plus sau khi danh sách đề cử được công bố.

Danh sách nghệ sĩ nữ xuất hiện trong phần thông tin bình chọn có nhiều cái tên quen thuộc như BLACKPINK, aespa, IVE, TWICE, Red Velvet, ITZY, LE SSERAFIM, NMIXX, Taeyeon, BIBI, IU không xuất hiện trong danh sách này, cùng nhiều nghệ sĩ và nhóm nhạc khác. Tuy nhiên, phần dữ liệu được cung cấp chưa thể hiện đầy đủ danh sách theo từng hạng mục Fans’ Choice - Male và Fans’ Choice - Female, do đó cần theo dõi thông báo chính thức để xác nhận các ứng viên cụ thể.

Ngoài các giải thưởng kể trên, danh sách hạng mục năm nay còn có Favorite Female Group, Favorite Male Group, Telasa Favorite Global Artist, Favorite Global Performer, Global Trend Song, Fans’ Choice of the Year, Inspiring Achievement, Favorite Rising Artist, Super Stage Artist, Olive Young K-Beauty Artist, Music Visionary of the Year, Favorite Asian Artist, Breakthrough Artist và Worldwide Kconers’ Choice. Phần thông tin được cung cấp chưa nêu đầy đủ đề cử cho những hạng mục này.

Lễ trao giải dự kiến được phát sóng trực tiếp trên phạm vi toàn cầu thông qua Mnet Plus, bên cạnh các kênh Mnet và nền tảng khu vực. Hoạt động MAMA FAN FESTA cũng được lên kế hoạch diễn ra từ ngày 9 đến 21/11 tại Osaka, mở rộng trải nghiệm dành cho người hâm mộ bên ngoài sân khấu chính.

Ra đời năm 1999 với tư cách lễ trao giải video âm nhạc đầu tiên của Hàn Quốc, MAMA Awards đã phát triển thành sự kiện tôn vinh âm nhạc Hàn Quốc và quốc tế. Việc tiếp tục tổ chức tại Osaka cho thấy định hướng mở rộng phạm vi tiếp cận khán giả toàn cầu của chương trình.

Với sự hiện diện của BTS, BLACKPINK, BIGBANG, aespa, Stray Kids cùng nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ khác nhau, MAMA Awards 2026 hứa hẹn là cuộc cạnh tranh đáng chú ý của Kpop trong những tháng cuối năm. Dù vậy, danh sách đề cử mới chỉ hé lộ những gương mặt bước vào đường đua; người chiến thắng ở từng hạng mục vẫn sẽ là điều được khán giả chờ đợi trong hai đêm trao giải tại Nhật Bản.