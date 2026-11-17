Sau thời gian sử dụng, bộ mâm trên xe dần xuất hiện lớp bụi màu đen, đặc biệt ở những khe nhỏ hoặc mặt trong các chấu. Không ít người cho rằng đây đơn thuần là bụi bẩn từ mặt đường và chỉ cần rửa xe thông thường để làm sạch.

Tuy nhiên một phần lớp bụi này có thể bắt nguồn từ chính hệ thống phanh, hình thành trong quá trình xe giảm tốc.

Vì sao mâm xe bị bẩn?

Khi ôtô giảm tốc, má phanh ép vào đĩa phanh để tạo lực ma sát, giúp bánh xe quay chậm lại. Quá trình này đồng thời khiến vật liệu trên má phanh và đĩa phanh bị mài mòn, tạo ra những hạt bụi rất nhỏ. Một phần bụi phát tán vào môi trường, phần còn lại bám lên mâm xe, đặc biệt ở những khu vực có nhiều khe và góc khuất.

Đây cũng là nguyên nhân khiến mâm ôtô có thể xuất hiện lớp bụi màu đen dù phương tiện được sử dụng trên những tuyến đường tương đối sạch sẽ. Thói quen phanh mạnh hoặc di chuyển thường xuyên trong điều kiện giao thông đông đúc có thể khiến bụi phanh tích tụ nhanh hơn.

Tuy nhiên ngay cả khi tài xế phanh nhẹ nhàng, hệ thống phanh vẫn tạo ra bụi trong quá trình hoạt động.

Các vết bụi phanh xuất hiện trong quá trình sử dụng xe. Ảnh: Đan Thanh.

Nếu được vệ sinh thường xuyên, lớp bụi này tương đối dễ loại bỏ bằng dung dịch rửa xe thông thường. Ngược lại, khi bám lâu ngày, các hạt bụi có thể trở nên khó xử lý và gây ảnh hưởng đến lớp hoàn thiện bề mặt mâm.

Trong trường hợp xuất hiện vết ố vĩnh viễn, chủ xe có thể phải mang mâm đến cơ sở chuyên nghiệp để phục hồi. Theo Carscoops, tại Mỹ, chi phí xử lý có thể lên đến khoảng 150 USD cho mỗi mâm bị ố, tùy tình trạng hư hỏng.

Làm sạch bụi phanh như thế nào?

Để hạn chế bụi phanh bám lâu ngày, người dùng nên vệ sinh mâm định kỳ, kết hợp với những lần rửa xe thông thường. Đối với bộ mâm chỉ bám bụi nhẹ, dung dịch rửa xe phù hợp có thể đủ để xử lý.

Tuy nhiên nếu bụi phanh đã tích tụ thành lớp màu đen, chủ xe nên cân nhắc sử dụng dung dịch vệ sinh mâm chuyên dụng.

Trước tiên, cần xịt nước sạch lên toàn bộ mâm để loại bỏ cát, đất và các hạt bụi lớn. Đây là bước quan trọng bởi việc dùng bàn chải chà trực tiếp khi mâm còn bám cát có thể gây trầy xước bề mặt. Sau đó, xịt dung dịch vệ sinh mâm lên các khu vực cần làm sạch.

Đặc biệt chú ý mặt trong các chấu, lỗ ốc bánh xe và những khe nhỏ, nơi bụi phanh thường tích tụ nhiều nhưng khó tiếp cận khi rửa thông thường.

Sau khi xịt, nên chờ vài phút theo hướng dẫn sử dụng để dung dịch làm lỏng lớp bụi bẩn. Tiếp theo, dùng bàn chải chuyên dụng có lông mềm để vệ sinh bề mặt mâm. Đối với những khe hẹp, có thể sử dụng bàn chải nhỏ để tiếp cận dễ dàng hơn.

Chủ xe có thể chủ động vệ sinh mâm xe tại nhà. Ảnh: Đan Thanh.

Sau khi chà rửa, xịt nước sạch để loại bỏ hoàn toàn dung dịch và phần bụi phanh đã bong ra. Nếu vẫn còn bụi bám tại một số vị trí, người dùng có thể lặp lại quá trình vệ sinh thay vì cố gắng chà mạnh.

Cuối cùng, lau khô mâm bằng khăn microfiber sạch. Để hạn chế bụi bám trở lại, chủ xe có thể cân nhắc phủ thêm sáp hoặc dung dịch bảo vệ chuyên dụng dành cho mâm hợp kim.

Dù bụi phanh có thể bám rất chắc trên bề mặt, người dùng không nên tùy tiện sử dụng những loại hóa chất tẩy rửa mạnh để xử lý. Một số sản phẩm không phù hợp có thể ảnh hưởng đến lớp sơn, lớp phủ bảo vệ hoặc bề mặt mâm đã được đánh bóng.

Vì vậy, trước khi vệ sinh, chủ xe cần xác định loại mâm và lựa chọn sản phẩm tương thích với vật liệu, lớp hoàn thiện.

Ngoài ra, không nên xịt dung dịch lên mâm còn quá nóng sau khi xe vừa vận hành. Nên chờ bánh xe và hệ thống phanh nguội, đồng thời thực hiện vệ sinh ở khu vực râm mát để hạn chế dung dịch khô quá nhanh trên bề mặt. Với những bộ mâm đã xuất hiện vết ố sâu hoặc lớp phủ bị hư hỏng, việc sử dụng thêm dung dịch vệ sinh có thể không mang lại hiệu quả.

Khi đó, chủ xe nên tìm đến cơ sở chăm sóc ôtô chuyên nghiệp để kiểm tra khả năng phục hồi.