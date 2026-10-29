Mắm truyền thống Vinh Lộc - Sáng tạo, đổi mới hướng tới sự phát triển bền vững

Lãnh đạo xã Vinh Lộc cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn đã đến thăm, khảo sát hoạt động sản xuất, kinh doanh tại cơ sở sản xuất mắm

Từ nguồn thủy hải sản tươi ngon ở vùng đầm Cầu Hai và biển Vinh Lộc, các cơ sở mắm truyền thống tại thôn Diêm Trường đang từng bước mở rộng thị trường, tạo việc làm và đóng góp ngân sách. Sự đồng hành của chính quyền, kết hợp thương mại điện tử, quảng bá thương hiệu và bảo đảm an toàn thực phẩm sẽ tạo nền tảng để làng nghề phát triển bền vững.

Giữ hương vị truyền thống, tạo sinh kế tại chỗ

Sáng 28/10, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Vinh Lộc (Tp. Huế) cùng đại diện các phòng, ban chuyên môn đã đến thăm, khảo sát hoạt động sản xuất, kinh doanh tại hai cơ sở sản xuất mắm Ri Nguyễn và mắm Bé Ngọc ở thôn Diêm Trường. Chuyến thăm thể hiện sự quan tâm của địa phương đối với mắm truyền thống Vinh Lộc, một sản phẩm gắn với sinh kế và bản sắc ẩm thực quê hương.

Đoàn do ông Nguyễn Trung Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vinh Lộc và ông Nguyễn Ngọc Dũng - Chủ tịch UBND xã dẫn đầu cùng đại diện Phòng Kinh tế và Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Vinh Lộc (Tp. Huế).

Hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các cơ sở diễn ra nhộn nhịp...

Tại cơ sở mắm Ri Nguyễn, hoạt động đóng gói, vận chuyển diễn ra nhộn nhịp. Cơ sở hiện tạo việc làm thường xuyên cho hơn 30 lao động và khoảng 20 nhân công thời vụ, phần lớn là phụ nữ và người dân vùng đầm phá ven biển.

Tận dụng nguồn nguyên liệu thủy hải sản địa phương, cơ sở phát triển nhiều sản phẩm mang đậm phong vị Huế như: mắm rò, mắm cá, tôm chua, cà pháo chua ngọt và mắm nêm xay nhuyễn.

Trong khi đó, cơ sở mắm Bé Ngọc tiếp tục duy trì phương thức chế biến thủ công, giữ hương vị quen thuộc và đang từng bước mở rộng khách hàng.

Thương mại điện tử mở đường quảng bá thương hiệu

Điểm đáng chú ý tại Ri Nguyễn là sự kết hợp giữa bí quyết ủ mắm truyền thống với các kênh phân phối hiện đại. Nhờ khai thác các sàn thương mại điện tử, cơ sở xuất kho trung bình hơn 1.000 đơn hàng mỗi ngày, đưa sản phẩm đến khách hàng ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh không chỉ giúp duy trì sinh kế cho người dân mà còn đóng góp đáng kể vào ngân sách địa phương.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh không chỉ giúp duy trì sinh kế cho người dân mà còn đóng góp đáng kể vào ngân sách địa phương. Bình quân mỗi tháng cơ sở đóng hơn 100 triệu đồng tiền thuế; riêng quý III/2026 vừa qua, con số thực hiện nghĩa vụ thuế đạt 305 triệu đồng.

Những kết quả này cho thấy tiềm năng của làng nghề truyền thống khi biết phát huy lợi thế nguyên liệu bản địa, nâng cao năng lực phân phối và chủ động quảng bá thương hiệu trên môi trường số.

Để gia tăng sức cạnh tranh, xã Vinh Lộc khuyến khích các cơ sở hoàn thiện hồ sơ đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, qua đó từng bước chuẩn hóa chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng cơ hội tiếp cận hệ thống siêu thị, chuỗi cung ứng thực phẩm sạch. Đây cũng là hướng đi quan trọng để quảng bá thương hiệu mắm truyền thống Vinh Lộc một cách bài bản, lâu dài.

An toàn thực phẩm làm nền tảng phát triển bền vững

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Vinh Lộc đã ghi nhận tinh thần năng động, chủ động đổi mới của các chủ cơ sở; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đặt vệ sinh an toàn thực phẩm lên hàng đầu. Với đặc thù sản phẩm lên men, các cơ sở cần kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu, quy trình chế biến, bảo quản; duy trì môi trường sản xuất sạch sẽ và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động.

Lãnh đạo xã Vinh Lộc quan tâm, trao đổi thông tin tại các cơ sở sản xuất mắm

Thời gian tới, lãnh đạo địa phương khuyến khích và giao cho Phòng Kinh tế xã hướng dẫn các cơ sở hoàn thiện hồ sơ OCOP. Chính quyền xã cũng khẳng định tiếp tục hỗ trợ thủ tục hành chính, quảng bá sản phẩm và kết nối thương mại điện tử, tạo điều kiện để làng nghề truyền thống mở rộng thị trường.

Phát triển mắm truyền thống không chỉ là câu chuyện giữ gìn hương vị quê hương mà còn là quá trình xây dựng sinh kế, nâng cao thu nhập và phát huy giá trị tài nguyên bản địa. Khi quảng bá thương hiệu đi đôi với an toàn thực phẩm, chuẩn hóa chất lượng và trách nhiệm với người lao động, mắm Vinh Lộc sẽ có thêm cơ hội khẳng định vị thế, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế địa phương theo hướng xanh, hài hòa và bền vững./.