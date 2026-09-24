Mâm quả Trung thu nên bày thế nào để mang ý nghĩa may mắn, rước lộc vào nhà?

Mâm quả Trung thu không chỉ để thưởng thức mà còn gửi gắm mong ước về một mùa trăng đủ đầy, gia đình sum vầy và những điều may mắn. Nếu muốn mâm cỗ vừa đẹp mắt vừa mang ý nghĩa tốt lành, có thể chú ý từ cách chọn trái cây đến cách sắp xếp.

Ưu tiên những loại quả mang ý nghĩa tốt lành

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Khi chuẩn bị mâm quả, nhiều gia đình thường chọn các loại trái cây có màu sắc tươi sáng, hình dáng đẹp và gắn với những lời chúc may mắn.

Quả lựu với nhiều hạt thường được liên tưởng đến sự sung túc, đông vui. Quả cam, quýt có màu vàng cam bắt mắt, mang ý nghĩa về sự tươi sáng và đủ đầy. Táo thường được lựa chọn với mong muốn gia đình bình an, thuận hòa. Ngoài ra, có thể thêm nho, chuối, bưởi, hồng... tùy điều kiện và sở thích.

Không nhất thiết phải chọn thật nhiều loại quả. Một mâm quả vừa phải, tươi ngon, màu sắc hài hòa sẽ tạo cảm giác chỉn chu và ấm cúng hơn.

Bày mâm quả theo nguyên tắc cân đối

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Một cách đơn giản là đặt loại quả lớn như bưởi hoặc dưa ở vị trí trung tâm, sau đó sắp xếp các loại quả nhỏ hơn xung quanh để tạo độ cao thấp tự nhiên. Những quả có màu sắc nổi bật có thể đặt ở vị trí dễ nhìn, giúp mâm cỗ bắt mắt hơn.

Nếu muốn tạo điểm nhấn, gia đình có thể tỉa hoa, tạo hình con vật từ trái cây hoặc kết hợp thêm bánh Trung thu. Tuy nhiên, không nên trang trí quá cầu kỳ khiến mâm quả rối mắt.

Quan trọng nhất vẫn là sự sum vầy

(Ảnh: Anh Phạm)

Mâm quả Trung thu đẹp không nằm ở việc có bao nhiêu loại trái cây hay phải chọn đúng một công thức cố định. Ý nghĩa lớn nhất của mâm cỗ vẫn là dịp để các thành viên trong gia đình quây quần, cùng thưởng trà, ăn bánh và trò chuyện dưới ánh trăng.

Vì vậy, nếu muốn “rước lộc vào nhà”, điều đáng quý nhất vẫn là chuẩn bị một mâm cỗ tươm tất, sạch đẹp và cùng nhau đón Trung thu trong không khí vui vẻ, ấm áp.