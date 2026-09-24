Mâm ngũ quả Trung thu 2026: Những loại quả quen thuộc nhưng ít người biết hết ý nghĩa

Ý nghĩa mâm ngũ quả ngày Tết Trung thu

Tết Trung thu, hay còn gọi là Tết Đoàn viên, diễn ra vào ngày 15/8 Âm lịch hằng năm. Đây là dịp các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau, cùng thưởng trà, phá cỗ và ngắm trăng. Trong không khí ấy, mâm cỗ Trung thu được chuẩn bị chu đáo không chỉ để dâng lên tổ tiên, thể hiện lòng thành kính với đất trời mà còn gửi gắm ước mong về một năm bình an, may mắn và đủ đầy.

Bên cạnh bánh nướng, bánh dẻo, mâm cỗ Trung thu thường có thêm nhiều loại trái cây tươi ngon, đủ màu sắc. Trong đó, mâm ngũ quả là một nét đẹp quen thuộc trong văn hóa truyền thống của người Việt.

Theo quan niệm dân gian, năm loại quả trong mâm ngũ quả tượng trưng cho ngũ hành gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, gửi gắm mong ước về sự hài hòa, cân bằng và đủ đầy. Tùy phong tục từng vùng miền, các gia đình có thể lựa chọn nhiều loại quả khác nhau như bưởi, chuối, hồng, đào, cam, quýt, lựu, nho, táo, nhãn...

Bên cạnh bánh Trung thu, mâm ngũ quả là một phần quen thuộc trong mâm cỗ Rằm tháng Tám của nhiều gia đình Việt. Ảnh minh họa.

Không chỉ góp phần làm mâm cỗ thêm rực rỡ, mỗi loại quả còn được gắn với những ý nghĩa tốt đẹp, thể hiện mong cầu về hạnh phúc, may mắn, sung túc và sum vầy.

Chỉ với những loại trái cây quen thuộc cùng một chút khéo léo trong cách sắp xếp, các gia đình có thể chuẩn bị một mâm ngũ quả Tết Trung thu năm 2026 vừa đẹp mắt, trang trọng, vừa giữ trọn nét truyền thống của ngày Tết Đoàn viên. Tùy phong tục từng vùng miền, điều kiện gia đình và sở thích cá nhân, mỗi mâm cỗ Trung thu lại có cách thể hiện riêng.

Ảnh minh họa

Mâm ngũ quả Tết Trung thu miền Bắc và cách bày

Mâm ngũ quả của các gia đình miền Bắc thường có những loại quả quen thuộc như chuối, bưởi, đào, hồng, quýt. Một số gia đình có thể thay bưởi bằng phật thủ để tạo điểm nhấn cho mâm cỗ.

Thông thường cách bài trí phổ biến là đặt nải chuối ở dưới cùng, tạo thành phần nâng đỡ cho toàn bộ mâm quả. Quả bưởi thường được đặt ở vị trí trung tâm, xung quanh là những loại quả có màu sắc nổi bật như hồng, quýt, đào...

Khi bày theo phong cách miền Bắc, nên chú ý đến sự cân đối giữa các loại quả, quả lớn đặt ở vị trí làm điểm tựa, những quả nhỏ hơn được xếp xen kẽ xung quanh để tạo cảm giác đầy đặn nhưng không rối mắt.

Mâm ngũ quả Tết Trung thu miền Trung và cách bày

So với miền Bắc, mâm ngũ quả của người miền Trung thường mang vẻ mộc mạc, đơn giản hơn. Những loại quả quen thuộc có thể được lựa chọn gồm đu đủ, xoài, mãng cầu, sung, chuối...

Người miền Trung thường không quá cầu kỳ trong việc lựa chọn hay sắp xếp trái cây. Điều quan trọng nhất vẫn là sự thành kính và tấm lòng của gia chủ khi chuẩn bị mâm cỗ dâng lên tổ tiên.

Dù vậy, mỗi loại quả vẫn mang những mong ước tốt đẹp. Đu đủ gợi sự đủ đầy, mãng cầu gửi gắm ước nguyện về những điều tốt lành, trong khi quả sung thường được liên tưởng đến sự sung túc, đủ đầy.

Mâm ngũ quả Tết Trung thu miền Nam và cách bày

Mâm ngũ quả của người miền Nam có nhiều điểm khác biệt so với miền Bắc và miền Trung. Trong đó, chuối thường không phải loại quả chủ đạo. Thay vào đó, các gia đình có thể lựa chọn dưa hấu, bưởi da xanh làm điểm nhấn. Những quả lớn thường được đặt ở vị trí trung tâm, sau đó các loại trái cây khác được sắp xếp xung quanh để tạo thành một tổng thể cân đối. Một số gia đình còn sử dụng ba quả dừa làm chân đế cho mâm ngũ quả, tạo cảm giác vững chắc và gửi gắm mong ước về một gia đình đông vui, con cháu sum vầy.

Ngày nay, bên cạnh cách bày truyền thống, nhiều gia đình còn sáng tạo mâm ngũ quả Trung thu theo phong cách hiện đại. Trái cây được lựa chọn đa dạng hơn về màu sắc, kích thước và hình dáng. Những loại quả quen thuộc thậm chí còn được tỉa, tạo hình thành các con vật ngộ nghĩnh như thỏ làm từ bưởi, cá từ thanh long hay những chú chó nhỏ từ tép bưởi.

Sự sáng tạo giúp mâm cỗ Trung thu trở nên sinh động, đặc biệt phù hợp với những gia đình có trẻ nhỏ. Dù cách bài trí có thay đổi thế nào, ý nghĩa chung của mâm ngũ quả vẫn hướng đến những điều tốt đẹp như bình an, sung túc, ấm no và hạnh phúc.

Lưu ý trước khi bày lên mâm, không nhất thiết phải rửa trái cây. Có thể dùng khăn sạch, hơi ẩm hoặc khăn khô để lau nhẹ lớp bụi bên ngoài. Nếu đã rửa, cần lau và để trái cây khô hoàn toàn trước khi bày nhằm hạn chế tình trạng đọng nước, nhanh hỏng hoặc nấm mốc.

Những loại quả quen thuộc trên mâm cỗ Trung thu không chỉ góp phần tạo nên sắc màu đẹp mắt mà còn gửi gắm nhiều ý nghĩa tốt lành. Quả chuối: Nải chuối thường được đặt ở dưới cùng, ôm lấy các loại quả khác, tượng trưng cho sự sum vầy, gia đình được bao bọc và những điều may mắn, thuận lợi. Quả bưởi: Bưởi gần như không thể thiếu trong mâm cỗ Trung thu. Hình dáng tròn đầy gợi liên tưởng đến vầng trăng tháng Tám, tượng trưng cho sự viên mãn, đủ đầy và đoàn tụ. Quả hồng: Quả hồng có hình dáng tròn trịa, màu sắc rực rỡ, thường được gắn với ý nghĩa mọi việc thuận lợi, cuộc sống đủ đầy và gia đình hạnh phúc. Quả đào: Đào tượng trưng cho sức khỏe, trường thọ và may mắn. Hình dáng, màu sắc đẹp mắt cũng khiến loại quả này trở thành điểm nhấn trên mâm ngũ quả. Cam, quýt: Màu vàng, cam tươi sáng của cam, quýt giúp mâm cỗ thêm rực rỡ, đồng thời được xem là biểu tượng của may mắn, thành đạt và hanh thông. Quả táo: Táo thường được gắn với ý nghĩa bình an, may mắn và hòa thuận. Trong Tết Đoàn viên, loại quả này gửi gắm mong ước gia đình sum họp, khỏe mạnh và hạnh phúc. Quả lựu: Nhiều hạt mọng nước bên trong quả lựu tượng trưng cho sự sinh sôi, thịnh vượng và đông vui. Loại quả này thường được dùng để gửi lời chúc gia đình hạnh phúc, sung túc. Quả nho: Những chùm nho sai quả gợi liên tưởng đến mùa màng bội thu, sự sung túc và cuộc sống gia đình đủ đầy, hạnh phúc. Quả nhãn: Chùm nhãn sai quả tượng trưng cho sự phú quý, cát tường, đông con nhiều cháu và cuộc sống gia đình hòa thuận, sung túc.