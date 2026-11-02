Mâm cơm trong gia đình Bảo Thy có gì khiến người xem tò mò?

Sau khi kết hôn, Bảo Thy giảm tần suất xuất hiện trong các hoạt động giải trí, dành nhiều thời gian cho chồng và con trai. Bên cạnh những chuyến du lịch, hình ảnh về cuộc sống trong căn biệt thự của nữ ca sĩ cũng được khán giả quan tâm. Trong đó, những bữa cơm nhà hé lộ một phần sinh hoạt thường ngày của gia đình “Công chúa bong bóng”.

Bảo Thy giảm tần suất xuất hiện trong các hoạt động giải trí, dành nhiều thời gian cho chồng và con trai.

Thực đơn của vợ chồng Bảo Thy có nhiều lựa chọn, từ món Việt quen thuộc đến những món được chế biến, trình bày theo phong cách nhà hàng. Cá hồi áp chảo, tôm sốt bơ tỏi, vịt tiềm xuất hiện bên cạnh thịt kho trứng cút, cơm tấm hay giò giả cầy.

Qua những hình ảnh nữ ca sĩ chia sẻ, các món ăn được chuẩn bị đầy đặn, bày biện gọn gàng. Gia đình cô cũng yêu thích các món nước như phở, bún bò Huế, hủ tiếu tôm thịt.

Bảo Thy chia sẻ một số món ăn trong gia đình trên trang cá nhân.

Người thường xuyên đảm nhận việc nấu nướng là doanh nhân Phan Lĩnh. Bảo Thy từng đăng tải những khoảnh khắc ông xã vào bếp, tự tay chuẩn bị đồ ăn cho vợ con. Khi nữ ca sĩ mang thai, anh còn nấu vịt tiềm để bồi bổ cho cô.

Không chỉ có chồng trổ tài, Bảo Thy cũng tham gia chuẩn bị bữa ăn. Hai vợ chồng từng cùng làm cá hồi áp chảo tại nhà. Trong những chuyến du lịch, nữ ca sĩ vẫn có lúc tự nấu nướng để chiêu đãi các thành viên.

Những món ăn đậm phong cách Việt.

Từ một người ít biết chuyện bếp núc trước khi kết hôn, Bảo Thy dần thành thạo hơn trong việc chăm sóc nhà cửa, nấu ăn. Cô từng bày tỏ sự bất ngờ khi chỉ sau hơn 5 tháng lập gia đình đã có thể tự chuẩn bị món ăn và trồng một vườn rau với nhiều loại khác nhau.

Khu vườn được bố trí trên tầng thượng căn biệt thự, vừa bổ sung khoảng xanh, vừa cung cấp thêm rau cho những bữa ăn hằng ngày. Cùng với việc lựa chọn nguyên liệu, vợ chồng nữ ca sĩ dành sự quan tâm đến nguồn thực phẩm phục vụ gia đình.

Bảo Thy trồng rau trong biệt thự.

Tổ ấm của Bảo Thy rộng khoảng 400m², nằm tại một khu đô thị cao cấp ở TP.HCM. Căn biệt thự có hai mặt tiền, kiến trúc hiện đại với gam trắng và xám làm chủ đạo. Không gian bên trong được bố trí đầy đủ tiện nghi phục vụ sinh hoạt, nghỉ ngơi của các thành viên.

Bảo Thy sinh năm 1988, được đông đảo khán giả biết đến từ cuộc thi Miss Audition năm 2006. Phần trình diễn cùng Vương Khang với những ca khúc nhạc hiệu trò chơi Audition do cô viết lời Việt giúp nữ ca sĩ đến gần hơn với công chúng trẻ.

Sau đó, cô ghi dấu ấn qua các bài hát như Công chúa bong bóng, Ngốc nghếch, Em yêu anh nhiều lắm, Ngày buồn nhất. Ca khúc Ngôi nhà hoa hồng, kết hợp cùng Quang Vinh, cũng là sản phẩm được nhiều khán giả yêu thích. Hình ảnh ngọt ngào cùng những bản nhạc trẻ trung giúp Bảo Thy trở thành gương mặt quen thuộc của dòng nhạc teen-pop Việt.

Kết hôn với doanh nhân Phan Lĩnh vào năm 2019, nữ ca sĩ dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống riêng. Khi nói về bạn đời, cô cho biết trân trọng sự yêu thương, thấu hiểu và cảm giác được chồng che chở. Ông xã cũng ủng hộ cô theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Bên cạnh việc chăm sóc con trai, vợ chồng Bảo Thy duy trì những hoạt động chung như du lịch, nấu ăn và chăm chút không gian sống. Những lần doanh nhân Phan Lĩnh vào bếp hay nữ ca sĩ thu hoạch rau trên tầng thượng mang đến góc nhìn gần gũi hơn về cuộc sống gia đình cô.