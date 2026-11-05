Mâm cơm nhà của nữ tỷ phú Madam Pang và chồng Tiến sĩ

Không chỉ nổi tiếng ở xứ sở chùa Vàng, Madam Pang (SN 1966) còn là gương mặt quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam trong vai trò nữ tỷ phú quyền lực nắm giữ nhiều vị trí quan trọng của bóng đá Thái Lan. Trên mạng xã hội, những hình ảnh về căn bếp và bàn ăn tại gia đình bà đã hé lộ phần nào nhịp sống đời thường phía sau hào quang công việc.

Nữ tỷ phú Madam Pang.

Theo chia sẻ của Madam Pang, các bữa ăn tại nhà luôn ưu tiên sử dụng nguồn rau củ quả tươi sạch được trồng ngay trong khuôn viên vườn. Nhiều loại rau như cải xoăn kale, rau bina hay đậu rồng được thu hoạch trực tiếp để chế biến thành salad hoặc dùng kèm món chính.

Vào những dịp lễ Tết hay sinh nhật, căn biệt thự của nữ tỷ phú thường xuyên trở thành điểm tụ họp của người thân, bạn bè và đối tác. Các buổi tiệc được chuẩn bị chỉn chu, khi thì theo phong cách buffet, lúc lại bày biện trên bàn tiệc dài trang trí hoa tươi cùng ly tách sang trọng.

Thực đơn đãi khách khá phong phú, trải dài từ tôm hùm nướng, các món xào, đồ nướng cho đến ẩm thực truyền thống Thái Lan. Dù có đội ngũ nhân viên hỗ trợ, thỉnh thoảng Madam Pang vẫn đích thân vào bếp nấu nướng hoặc tự tay sắp xếp món ăn phục vụ khách, cho thấy sự chu đáo dành cho gia đình và bạn bè giữa lịch trình bận rộn.

Trái ngược với sự xa hoa của những buổi tiệc tùng, bữa tối riêng tư khi chỉ có Madam Pang và chồng là Tiến sĩ Narat Sawettanan lại diễn ra rất giản dị.

Theo chia sẻ của Madam Pang, các bữa ăn tại nhà luôn ưu tiên sử dụng nguồn rau củ quả tươi sạch được trồng ngay trong khuôn viên vườn.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Praew năm 2021, vợ chồng bà cho biết thời mới hẹn hò, cả hai thường lui tới các nhà hàng quen thuộc. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, họ chuyển sang dùng bữa tại nhà nhiều hơn, một phần để có thêm thời gian quây quần bên cha mẹ của Madam Pang.

Những bữa ăn riêng của hai vợ chồng đôi khi kéo dài từ 1-2 tiếng đồng hồ. Cả hai thường vừa ăn vừa xem tivi ngay tại bàn, thậm chí có lúc ngủ quên tại chỗ.

Không phải bữa cơm nào cũng tràn ngập những cuộc trò chuyện rôm rả, bởi Madam Pang hay tranh thủ xử lý công việc trên điện thoại hoặc xem YouTube để cập nhật tin tức thể thao, giải trí và chính trị, trong khi chồng bà theo dõi phim ảnh hoặc chương trình thể thao trên màn hình tivi.

Nữ tỷ phú Madam Pang cùng chồng tiến sĩ.

Chia sẻ về thói quen sinh hoạt này, ông Narat cho biết dù nhiều lúc hai vợ chồng gần như không trò chuyện câu nào trong suốt bữa ăn, nhưng điều đó hoàn toàn không tạo ra khoảng cách giữa họ.

“Đôi khi chúng tôi không cần nói với nhau một câu nào. Chỉ cần biết rằng người kia đang ở đó cùng mình”, chồng nữ tỷ phú bộc bạch.