Mâm cỗ Trung thu và niềm vui của cậu bé mồ côi với món quà đặc biệt...

Công an phường Láng nhận đỡ đầu bé trai mồ côi đến năm 18 tuổi

Trăng rằm tháng Tám đã len lỏi qua từng con ngõ nhỏ của Thủ đô. Trong khi nhiều đứa trẻ khác ríu rít bên cha mẹ rước đèn, hoàn cảnh của Nguyễn Minh Khôi (sinh năm 2018, trú tại tổ 23, phường Láng, Hà Nội) lại mang một gam màu trầm buồn.

Năm 2023, sóng gió ập xuống gia đình nhỏ. Bố Khôi đột ngột qua đời. Không lâu sau, người mẹ cũng lặng lẽ rời đi, để lại cậu con trai khi ấy mới 5 tuổi.

Trách nhiệm chăm bẵm, nuôi dưỡng đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn dồn cả lên đôi vai của ông bà nội nay đã ở cái dốc bên kia cuộc đời. Sức khỏe cạn dần, kinh tế eo hẹp, việc chật vật lo từng bữa ăn đã khó, hai ông bà càng không dám nghĩ sâu về hành trình ăn học mười mấy năm trời phía trước của đứa cháu nội.

Quá trình bám sát cơ sở, đi từng ngõ, gõ từng nhà, tổ công tác của Công an phường đã ghi nhận lại câu chuyện xót xa này. Chi đoàn Thanh niên và Chi hội Phụ nữ đơn vị lập tức thảo luận.

Tất cả đều chung một suy nghĩ: Nếu chỉ tặng một túi quà hay một hộp bánh, đứa trẻ sẽ vui được vài ngày, nhưng nỗi lo nơm nớp của ông bà thì vẫn nguyên đó. Gia đình cần một giải pháp đường dài.

Phương án nhận đỡ đầu Nguyễn Minh Khôi được khẩn trương báo cáo lên Đảng ủy, Ban Chỉ huy CAP Láng và lập tức được thông qua. Tối nay, bước vào căn nhà nhỏ ở tổ 23 không chỉ là những cán bộ tuần tra giữ gìn an ninh trật tự, mà là những người mang theo một lời cam kết.

Mâm cỗ Trung thu được xếp cao ngay giữa nhà. Đập vào mắt là vô số hộp kẹo, gói bánh rực rỡ sắc màu — thứ quà vặt mà bất kỳ đứa trẻ 6 tuổi nào cũng khao khát. Phía sau là tấm biển tự làm, nắn nót từng chữ: "Vui Trung thu - Chúc con Minh Khôi luôn mạnh khỏe, bình an".

Đứng bên cạnh mâm cỗ, nụ cười rạng rỡ của người bà khắc khổ như xua đi bao mệt mỏi thường ngày. Nữ cán bộ Công an ân cần đặt tay lên vai Khôi, trong khi người đồng đội đứng phía sau mỉm cười ấm áp. Cuốn sổ trang trọng được trao tay, chính thức xác nhận việc lực lượng Công an cơ sở sẽ đồng hành, hỗ trợ chi phí sinh hoạt, tiếp bước cho cậu bé cắp sách tới trường cho tới khi tròn 18 tuổi.

Mười hai năm sắp tới là một chặng đường dài. Nhưng từ mùa thu này, hành trình khôn lớn của Khôi sẽ không còn đơn độc. Dưới mái nhà nhỏ, bên cạnh sự bao bọc của ông bà, giờ đây cậu bé có thêm một "gia đình mới" mang sắc phục xanh.