Mâm cỗ Trung thu - nơi truyền thống gặp gỡ những ước mơ tương lai

Tại các hoạt động vui Tết Trung thu, những mâm cỗ được trang trí với nhiều ý tưởng phong phú, thể hiện sự khéo léo, sáng tạo. Từ những loại hoa quả, bánh kẹo quen thuộc, những mâm cỗ mang nhiều hình dáng, màu sắc, câu chuyện khác nhau.

Với học sinh, mỗi mâm cỗ không chỉ là sản phẩm để cùng nhau phá cỗ mà còn là một trải nghiệm đáng nhớ. Các em được thỏa sức sáng tạo, làm việc cùng bạn bè và thể hiện những ý tưởng của mình. Em Đàm Gia Hân, học sinh lớp 7A8, Trường Tiểu học và THCS Hợp Giang, cho biết: Em cảm thấy rất vui và hào hứng khi được cùng các bạn tham gia chuẩn bị mâm cỗ Trung thu.

Học sinh thuyết trình ý tưởng, chủ đề và những thông điệp được gửi gắm qua mâm cỗ Trung thu.

Điểm đặc biệt là bên cạnh những hình ảnh thân thuộc của Tết Trung thu như trăng rằm, chú Cuội, chị Hằng, nhiều mâm cỗ còn được xây dựng theo các chủ đề gắn với khoa học, kỹ thuật, công nghệ và những ước mơ về tương lai. Những hình ảnh quen thuộc của văn hóa truyền thống được kết hợp với các ý tưởng hiện đại, tạo nên những mâm cỗ vừa gần gũi, vừa mới mẻ. Qua đó, các em có cơ hội thể hiện trí tưởng tượng, khả năng sáng tạo và cách nhìn của mình về thế giới xung quanh. Không chỉ là hoạt động vui chơi, việc cùng nhau chuẩn bị mâm cỗ còn tạo nên sự gắn kết giữa gia đình và nhà trường.

Các bậc phụ huynh cùng con lựa chọn nguyên liệu, lên ý tưởng, trang trí; các em học sinh được trực tiếp tham gia, tự tay tạo nên những sản phẩm mang dấu ấn riêng. Chị Nguyễn Thị Hương, phụ huynh tham gia chuẩn bị mâm cỗ Trung thu chia sẻ: Được tự tay cùng các con chuẩn bị mâm cỗ, tôi cảm thấy rất vui. Tôi cảm nhận được sự háo hức, vui tươi của các con và như được sống trong không khí vui tươi ấy cùng các con. Đây cũng là dịp để cha mẹ và các con có thêm thời gian cùng nhau làm một việc ý nghĩa.

Các mâm cỗ Trung thu được chuẩn bị công phu, góp phần tạo nên không khi vui tươi, rộn ràng của đêm hội trăng rằm.

Từ những mâm cỗ nhỏ, các giá trị truyền thống được truyền tải theo một cách gần gũi với thế hệ trẻ. Những hình ảnh gắn với Tết Trung thu được giữ gìn, nhưng không dừng lại ở việc tái hiện truyền thống, các em còn đưa vào đó những ý tưởng mới, những hình ảnh về khoa học, kỹ thuật, công nghệ và những ước mơ về một tương lai tốt đẹp. Đó cũng là cách để Tết Trung thu tiếp tục được làm mới trong đời sống hiện đại, vẫn giữ được nét đẹp văn hóa vốn có, đồng thời mở ra không gian để trẻ em được sáng tạo, khám phá và nuôi dưỡng những ước mơ của mình.

Mỗi mâm cỗ vì thế không chỉ có bánh, có quả, có ánh trăng và sắc màu tuổi thơ, mà còn chứa đựng tình yêu thương của gia đình, sự đồng hành của thầy cô và những khát vọng đang được hình thành trong tâm hồn trẻ nhỏ. Giữa không khí rộn ràng của đêm hội trăng rằm, những mâm cỗ trở thành điểm gặp gỡ giữa truyền thống và hiện đại, giữa ký ức tuổi thơ và những ước mơ tương lai - nơi mỗi em nhỏ được vui chơi, sáng tạo và lớn lên cùng những giá trị tốt đẹp.