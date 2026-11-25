Theo trang Africafoot, U17 Mali sẽ chạm trán U17 Việt Nam vào ngày 26/11, lúc 20h (giờ Việt Nam) ở trận đấu cuối cùng của bảng G. Với 6 điểm sau hai lượt trận, đại diện châu Phi đã chắc chắn giành quyền đi tiếp. Một chiến thắng hoặc trận hòa trước Việt Nam sẽ giúp Mali bảo vệ ngôi đầu bảng.

"U17 Mali đang có phong độ ấn tượng. Ở lượt trận gần nhất, đội bóng này đánh bại U17 Bỉ với tỷ số 2-1. Trong khi đó, U17 Việt Nam trải qua hành trình khó khăn hơn. Thầy trò HLV Cristiano Roland thua U17 Bỉ 2-3 ở trận ra quân, trước khi hòa U17 New Zealand 3-3 trong trận đấu hôm thứ Hai. Kết quả này giúp đại diện Đông Nam Á có được điểm số đầu tiên tại giải, nhưng vẫn đối diện nhiều thách thức trong cuộc cạnh tranh vé đi tiếp.

Theo Africafoot, U17 Mali đặt mục tiêu giữ vị trí dẫn đầu bảng G khi đối đầu U17 Việt Nam ở lượt trận cuối vòng bảng U17 World Cup 2026. Ảnh: FIFA

Đây cũng là lần đầu tiên U17 Việt Nam góp mặt tại một kỳ World Cup U17. Trong khi đó, Mali được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm và chất lượng đội hình. Đại diện châu Phi vì thế được xem là đội cửa trên ở cuộc đối đầu sắp tới", trang Africafoot bình luận.

Trước trận đấu, Seybou Diarra nhấn mạnh mục tiêu giành chiến thắng để kết thúc vòng bảng ở vị trí số một. Ông cho rằng việc đứng đầu bảng sẽ giúp Mali tránh phải chạm trán một số đối thủ mạnh ở vòng đấu tiếp theo.

"Luôn là điều tốt khi kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Chúng tôi cần bước vào trận đấu này với mục tiêu giành chiến thắng", Seybou Diarra chia sẻ với Africafoot.

Tuy nhiên, đại diện Mali cũng cảnh báo các cầu thủ không được đánh giá thấp U17 Việt Nam. Theo Seybou Diarra, đội bóng Đông Nam Á vẫn có khả năng tạo ra khó khăn, đặc biệt sau màn trình diễn giàu quyết tâm trước New Zealand.

U17 Việt Nam cần thắng Mali để giành quyền đi tiếp. Ảnh: VFF

Seybou Diarra cũng xem trận đấu với Việt Nam là cơ hội để những cầu thủ mới được trao cơ hội thể hiện năng lực, qua đó chứng minh họ xứng đáng có vị trí trong đội hình. "Không nên đánh giá thấp Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để những cầu thủ mới có thể ra sân chứng minh với ban huấn luyện rằng họ xứng đáng có một vị trí trong đội bóng", Seybou Diarra nhấn mạnh.

U17 Mali có lợi thế lớn về điểm số và tâm lý, nhưng U17 Việt Nam vẫn còn mục tiêu cạnh tranh vé đi tiếp ở lượt trận cuối. Sau trận hòa New Zealand, thầy trò HLV Cristiano Roland cần một màn trình diễn tốt hơn nữa nếu muốn tạo nên bất ngờ trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

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