U17 Mali đã giành vé vào vòng knock-out, nhưng U17 Việt Nam không thể đặt hy vọng vào việc đối thủ sẽ thi đấu thiếu quyết tâm ở lượt cuối vòng bảng U17 World Cup 2026. Với những cầu thủ trẻ châu Phi, đây không chỉ là một trận đấu mang ý nghĩa điểm số, mà còn là sân khấu để thể hiện tài năng, tìm kiếm cơ hội bước ra bóng đá chuyên nghiệp và thay đổi tương lai.

Mali có lý do để tính toán lực lượng khi đã chắc chắn đứng đầu bảng G với 6 điểm. Việc giữ sức cho những trụ cột, hạn chế nguy cơ chấn thương hay trao cơ hội cho các cầu thủ ít thi đấu hoàn toàn có thể xuất hiện. Nhưng điều đó không đồng nghĩa đại diện châu Phi sẽ buông lỏng trước U17 Việt Nam. U17 World Cup là giải đấu mà mỗi trận đấu đều có thể trở thành cơ hội quý giá đối với những cầu thủ đang đứng trước ngưỡng cửa phát triển sự nghiệp.

U17 Việt Nam phải thắng Mali. Ảnh: VFF

Đặc biệt với bóng đá châu Phi, các giải đấu trẻ của FIFA từ lâu được xem là nơi giới tuyển trạch viên tìm kiếm những viên ngọc thô. Một màn trình diễn nổi bật, khả năng xử lý bóng khác biệt, tốc độ, sức mạnh hay tư duy chơi bóng có thể giúp cầu thủ lọt vào mắt xanh của những đội bóng lớn. Không phải ai cũng có cơ hội xuất hiện ở một sân chơi tầm cỡ World Cup, do đó việc tận dụng từng phút thi đấu là điều rất quan trọng.

Ngay cả khi Mali sử dụng đội hình có một số thay đổi, những cầu thủ được trao cơ hội cũng có động lực rất lớn để chứng minh giá trị. Họ không đơn thuần đá một trận cuối vòng bảng, mà còn cạnh tranh vị trí, tìm kiếm sự khẳng định và hướng đến những bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp. Do vậy, U17 Việt Nam không được phép nghĩ rằng đối thủ sẽ giảm cường độ chỉ vì đã hoàn thành mục tiêu giành vé đi tiếp.

Đây cũng là điều khiến trận đấu cuối trở nên khó khăn với thầy trò Cristiano Roland. Mali sở hữu sức mạnh, chất lượng cầu thủ và sự tự tin sau hai chiến thắng. U17 Việt Nam cần chiến đấu với một đối thủ vẫn có nhiều lý do để chơi hết mình, thay vì chờ đợi sự thuận lợi từ việc Mali đã sớm giành vé.

Cơ hội đi tiếp vẫn còn với U17 Việt Nam, nhưng sẽ không có món quà nào từ Mali. Muốn nuôi hy vọng tại World Cup, đội bóng của HLV Roland phải tự tạo ra cơ hội bằng năng lực, bản lĩnh và một màn trình diễn đủ tốt ở lượt cuối.