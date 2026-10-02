Malaysia yêu cầu FIFA giải thích vụ 2 phút thành 7 phút

Tuyển Malaysia thất bại trong việc giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 trong nuối tiếc. Ảnh: Tuyển Malaysia.

Sáng 2/10, FAM ra thông cáo với tiêu đề: “FAM yêu cầu FIFA giải trình chính thức thời gian bù giờ trận đấu giữa Indonesia và Bangladesh”. Cơ quan này cho biết đặc biệt quan tâm đến việc thời gian bù giờ ban đầu được thông báo là 2 phút, nhưng sau đó tăng lên 7 phút.

“FAM sẽ gửi yêu cầu chính thức tới FIFA để đề nghị làm rõ cơ sở, quy trình và các tình huống dẫn đến sự thay đổi về thời lượng bù giờ”, thông cáo viết. FAM nhấn mạnh việc quản lý thời gian thi đấu liên quan trực tiếp đến tính công bằng và minh bạch, đặc biệt khi trận đấu ảnh hưởng đến thứ hạng chung cuộc bảng A và suất vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.

FAM đồng thời khẳng định động thái này không nhằm chất vấn kết quả trận đấu hay thành tích của Indonesia, mà muốn FIFA giải thích rõ quyết định của tổ trọng tài và xác nhận việc điều chỉnh thời gian bù giờ có đúng quy định hay không.

Tranh cãi xuất phát từ việc Indonesia ghi hai bàn ở phút 90+6 và 90+7 để thắng Bangladesh 9-2. Ở trận cùng giờ, Malaysia đánh bại Singapore 6-0. Trước lượt cuối, Malaysia và Indonesia cùng có 4 điểm, trong khi chỉ đội nhất bảng giành quyền vào chung kết.

Có thời điểm Malaysia tin rằng họ đã nắm lợi thế khi bảng điện tử ở trận Indonesia - Bangladesh chỉ báo 2 phút bù giờ. Tuy nhiên, khoảng thời gian này sau đó được nâng thành 7 phút và Indonesia tận dụng những phút cuối để ghi thêm hai bàn, qua đó vượt Malaysia trong cuộc đua thứ hạng.

HLV Bangladesh Thomas Dooley cho rằng khoảng 10-15 phút cuối trận “hơi lạ”, đồng thời bày tỏ không hài lòng khi nhiều quyết định được cho là bất lợi với đội bóng của ông.

Theo Điều 7.3 trong Luật Bóng đá của IFAB, trọng tài có thể tăng thời gian bù giờ nhưng không được giảm. Thời lượng này có thể được bổ sung vì thay người, thẻ phạt, VAR, ăn mừng bàn thắng hoặc những tình huống làm gián đoạn trận đấu.

Phía Indonesia cũng thừa nhận bất ngờ. Hậu vệ Justin Hubner cho biết ban đầu các cầu thủ không hiểu vì sao trận đấu chỉ có 2 phút bù giờ, trước khi trọng tài điều chỉnh lên 7 phút.