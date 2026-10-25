Malaysia xác định sức mạnh kinh tế dựa vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thủ tướng Anwar Ibrahim tại Quốc hội Malaysia ngày 20/10. Ảnh: Quốc hội Malaysia/TTXVN phát

Theo thủ tướng Anwar, mặc dù các tập đoàn lớn đóng vai trò quan trọng và chính phủ vẫn hợp tác với họ, sức mạnh cốt lõi của nền kinh tế vẫn nằm ở lực lượng SME đông đảo.

Ông kêu gọi trao quyền cho các SME để họ đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực công nghiệp và vươn ra thị trường quốc tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Malaysia nhận định hiện vẫn còn một khoảng cách đáng kể trong năng lực và sự đóng góp của lực lượng SME. Đây là vấn đề cấp thiết cần giải quyết để Malaysia trở thành một nền kinh tế công nghiệp có sức cạnh tranh cao hơn.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Ngân sách năm 2027 sẽ đặc biệt chú trọng vào việc tăng cường sức mạnh cho các SME thông qua các gói hỗ trợ tài chính và ưu đãi có mục tiêu, dựa trên các đề xuất và phản hồi từ các đại diện trong ngành.

Bên cạnh đó, người đứng đầu chính phủ Malaysia cảnh báo về tình trạng bất bình đẳng gia tăng, nhấn mạnh rằng sự phát triển công nghiệp phải tạo ra thêm nhiều cơ hội kinh tế cho người dân bình thường.

Ông khẳng định đất nước không thể chỉ ăn mừng các con số tăng trưởng hay xuất khẩu ấn tượng trong khi khoảng cách giàu nghèo ngày càng rộng ra, và người nghèo tại các vùng nông thôn không được phép bị gạt ra bên lề.

Thủ tướng Anwar cũng lưu ý rằng Malaysia cần theo đuổi sự tiến bộ công nghệ và hiện đại hóa công nghiệp nhưng vẫn phải giữ vững bản sắc dân tộc, giá trị văn hóa và cam kết đối với an sinh xã hội.

Ông cho rằng nền kinh tế không thể phát triển bằng tư duy cũ kỹ, đòi hỏi các ngành công nghiệp phải hiện đại hóa và nhanh chóng thích ứng với sự thay đổi công nghệ để duy trì thế cạnh tranh.