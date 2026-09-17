Malaysia vội vã bổ sung sao nhập tịch cho FIFA ASEAN Cup

Manuel Hidalgo được FIFA thông qua điều kiện khoác áo tuyển Malaysia. Ảnh: CLB Johor Darul Ta'zim.

Thông tin này được Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), ông Noor Azman Rahman, xác nhận tại cuộc họp báo bên lề Đại hội bất thường lần hai của FAM. Ông Noor Azman nói: "Hidalgo vừa nhận được sự chấp thuận từ FIFA. Chúng tôi sẽ sớm công bố chính thức".

Theo Stadium Astro, FAM dự kiến công bố chính thức thông tin này vào ngày mai (18/9). Trước Hidalgo, hai trụ cột khác của CLB Johor Darul Ta'zim là tiền đạo Bergson da Silva và tiền vệ Brad Tapp cũng đã hoàn tất thủ tục và đủ điều kiện thi đấu cho Malaysia. Theo truyền thông Malaysia, cả ba cầu thủ này dự kiến được triệu tập lên tuyển trong đợt tập trung sắp tới, chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Bergson là gương mặt đáng chú ý nhất trong nhóm này. Sinh năm 1991, trưởng thành từ các lò đào tạo Internacional và Gremio (Brazil), tiền đạo này từng thi đấu ở giải vô địch quốc gia Brazil, Bồ Đào Nha và Hàn Quốc trước khi gia nhập Johor Darul Ta'zim năm 2021.

Bergson là tiền đạo nổi bật của Johor Darul Ta'zim nhiều mùa liên tiếp. Ảnh: CLB Johor Darul Ta'zim.

Anh đủ điều kiện nhập tịch nhờ 5 năm sinh sống liên tục tại Malaysia và được đánh giá là ngoại binh hay nhất lịch sử giải vô địch quốc gia Malaysia, với 196 bàn sau 197 trận. Riêng mùa 2024/25, Bergson lập kỷ lục 31 bàn sau 22 trận. Mùa 2025/26, anh có 27 bàn sau 22 trận ở giải quốc nội và 42 bàn sau 47 trận trên mọi đấu trường.

Brad Tapp, sinh năm 2001, cao 1,83 m, mang một phần dòng máu Australia. Tiền vệ phòng ngự này gia nhập Johor Darul Ta'zim từ tháng 7/2026, trước đó có 4 mùa giải khoác áo CLB Central Coast Mariners (Australia) và từng vô địch Australia mùa 2023/24.

Brad Tapp gia nhập Johor Darul Ta'zim từ tháng 7/2026 trước khi đủ điều kiện khoác áo tuyển Malaysia. Ảnh: CLB Johor Darul Ta'zim.

Bên cạnh ba trường hợp trên đã hoàn tất, FAM còn dự định nhập tịch cho trung vệ kỳ cựu Shane Lowry (37 tuổi, gốc Australia), cũng thi đấu cho CLB Johor Darul Ta'zim. Tuy nhiên, FAM chưa thể nộp hồ sơ nhập tịch cho cầu thủ này. Ông Noor Azman chia sẻ: "Về Shane Lowry, chúng tôi vẫn chưa nộp hồ sơ vì anh ấy bị chấn thương, nên chưa thể xin".

Ông đồng thời khẳng định đợt này, FAM chỉ xin cho ba cái tên Hidalgo, Bergson và Tapp, đủ để kịp góp mặt tại FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là giải đấu mà Malaysia đặt nhiều kỳ vọng sau quá trình tăng cường lực lượng nhập tịch và cầu thủ gốc ngoại. Đội tuyển hiện sở hữu lực lượng nhập tịch và cầu thủ mang dòng máu lai khá dồi dào.

Trong số này, đáng chú ý có Daniel Ting, Stuart Wilkin, Ryan Lambert và Declan Lambert (gốc Anh), Quentin Cheng cùng Dominic Tan (gốc Trung Quốc), La'Vere Corbin-Ong (gốc Barbados), Junior Eldstal (gốc Thụy Điển), Dion Cools (gốc Bỉ) và Nooa Laine (gốc Phần Lan). Ngoài ra, còn có ba cầu thủ nhập tịch gốc ngoại hoàn toàn từng thi đấu tại ASEAN Cup 2026, gồm Endrick, Paulo Josue và Sergio Aguero.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, Malaysia nằm ở bảng A. Họ chạm trán Bangladesh (25/9) trước khi gặp chủ nhà Indonesia (28/9) và Singapore (1/10).