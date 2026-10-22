Malaysia vật lộn với khói bụi kéo dài

Mặc dù có mưa thường xuyên, song bầu không khí ô nhiễm bao trùm Kuala Lumpur vẫn không có dấu hiệu tan biến. Cơ quan khí tượng quốc gia cảnh báo chưa thể xác định rõ thời điểm tình trạng này sẽ chấm dứt.

Tại thủ đô, chỉ số chất lượng không khí đã duy trì ở mức có hại cho sức khỏe trong suốt 2 tuần qua. Các khu vực lân cận cũng rơi vào tình trạng tương tự, khi những trận mưa rào đi qua vẫn không thể làm tan lớp khói mù.

Tình trạng khói mù dai dẳng này đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều lĩnh vực kinh doanh tại Kuala Lumpur, nhất là các quầy hàng ăn ngoài trời vốn là một nét đặc trưng của thành phố. Thời tiết đầy khói mù khiến thực khách chọn các quán ăn ngồi trong nhà, khiến những cơ sở kinh doanh như thế này rơi vào cảnh vắng vẻ rõ rệt.

Đời sống thường nhật cũng chịu nhiều tác động, từ lịch học của học sinh cho đến việc đi lại của người dân. Chính quyền địa phương và các trường học phải điều chỉnh kế hoạch giảng dạy dựa trên các dự báo chính thức, một số trường học thậm chí đã phải đóng cửa khi tình trạng ô nhiễm vẫn tiếp diễn.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên theo dõi sát sao các bản tin chính thức về chất lượng không khí và cập nhật thời tiết, từ đó điều chỉnh các kế hoạch hoạt động ngoài trời cho phù hợp.

Trong phát biểu ngày 12/10, Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan cho rằng vấn đề khói mù xuyên biên giới cần được đặc biệt quan tâm, bởi vì tình trạng này hiện chưa thuộc phạm vi các cơ chế hiện có của ASEAN về thiên tai.

Theo kế hoạch, vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận tại cuộc họp trù bị của các bộ trưởng ngoại giao trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49, dự kiến diễn ra tại Manila, Philippines vào tháng tới.