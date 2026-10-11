Malaysia và Ai Cập thúc đẩy hợp tác toàn diện, nâng tầm quan hệ song phương

Trong khuôn khổ cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã cam kết mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư, nâng cao năng lực kết nối hàng không và thúc đẩy quan hệ song phương lên tầm đối tác chiến lược sau hơn sáu thập kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung, Thủ tướng Anwar Ibrahim nhấn mạnh kim ngạch thương mại song phương trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8/2026 đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 74.7%, đạt 3.49 tỷ ringgit (tương đương 0.87 tỷ USD).

Trước đó, trong năm 2025, tổng kim ngạch giao thương giữa hai nước đạt 3.08 tỷ ringgit, với xuất khẩu của Malaysia đạt 2.55 tỷ ringgit và nhập khẩu ở mức 530 triệu ringgit. Mặc dù tốc độ tăng trưởng rất cao, nhà lãnh đạo Malaysia lưu ý con số này xuất phát từ mức nền thấp, qua đó khẳng định dư địa hợp tác kinh tế vẫn còn rất lớn.

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận chi tiết về việc tổ chức kỳ họp Ủy ban Hỗn hợp vào quý I năm tới nhằm hiện thực hóa các cơ hội hợp tác mới. Malaysia kỳ vọng đẩy mạnh liên kết với Ai Cập trong các lĩnh vực trọng điểm như chất bán dẫn, điện và điện tử, nông nghiệp, dược phẩm, đồng thời xem xét quốc gia Bắc Phi này là nguồn cung ứng dược phẩm tiềm năng. Bên cạnh đó, việc gia tăng các chuyến bay thương mại thường xuyên được xác định là chìa khóa thúc đẩy du lịch và giao thương.

Chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi thăm cấp nhà nước Malaysia kể từ khi nhậm chức vào tháng 6/2014. Thủ tướng Anwar khẳng định Ai Cập giữ vai trò chiến lược tại thế giới Ả Rập và châu Phi, tạo tiền đề vững chắc để Malaysia mở rộng mạnh mẽ sự hiện diện kinh tế tại khu vực đầy tiềm năng này.